Resimli, yeni üç aylar mesajları, sözleri! 2022 Üç aylar (Recep Ayı) mesajları: Eş, dost, akraba için kısa, uzun, dualı, hadisli, anlamlı...

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ 2022

Üç aylar Recep ayıyla başlamaktadır. 2022 yılında üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü itibariyle idrak edilecek. 4 Mart'ta da Şaban ayı ve son olarak da 2 Nisan'da Ramazan ayı başlayacak.

Ramazan ayı1 Mayıs'ta sona erecek. Böylelikle üç aylar da bitmiş olacak.

Bu yılın ilk kandili de Regaip Kandili. Regaip Kandili3 Şubat tarihinde idrak edilecek.