Resimli, yeni üç aylar mesajları, sözleri! 2022 Üç aylar (Recep Ayı) mesajları: Eş, dost, akraba için kısa, uzun, dualı, hadisli, anlamlı...

Üç Aylar için az bir süre kala eşine, dostuna, arkadaşına, akrabasına kısa, uzun, dualı, hadisli, anlamlı resimli, yeni üç aylar mesajları, sözleri göndermek isteyenler araştırmalara koyuldu. 2022 Üç aylar mesajları haberimizde! 2022 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili de üç aylar içerisinde idrak edilecek. Recep ayıyla başlayan üç aylar, Ramazan ayının bitişiyle son bulacak. İşte en güzel, en anlamlı Üç Aylar (Recep Ayı) mesajları ve sözleri...
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ 2022
Üç aylar Recep ayıyla başlamaktadır. 2022 yılında üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü itibariyle idrak edilecek. 4 Mart'ta da Şaban ayı ve son olarak da 2 Nisan'da Ramazan ayı başlayacak.
Ramazan ayı1 Mayıs'ta sona erecek. Böylelikle üç aylar da bitmiş olacak.
Bu yılın ilk kandili de Regaip Kandili. Regaip Kandili3 Şubat tarihinde idrak edilecek.
2022 ÜÇ AYLAR MESAJLARI RESİMLİ
Peygamber efendimizin 'Allahın ayı dediği' Recep ayının önemi ve bu ayda yapılacak ibadetlerin sevabı büyüktür. Recep ayındaki en kutsal gece ilk haftadaki perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Bu gece Regaip Kandili gecesidir ki 'ihsan gecesi' olarak nitelenir.
Göklerin nura gark olacağı, zeminin semavî sofralarla bezeneceği üç bereketli misafir Recep, Şaban ve Ramazan. "Ey Allâhım! Bize Recep ve Şâbânʼı mübârek kıl ve bizi Ramazanʼa ulaştır."
İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle, Üç aylarınız mübarek olsun...
Aldığımız her nefeste Rabbimizi anarak geçireceğimiz mübarek aylar olması dileğiyle…