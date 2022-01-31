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    • Güncel
    • 31.01.2022 13:59
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    • 31.01.2022 13:59
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    CHP'de fotoğraf savaşları! Büyük entrikalar sosyal medyada başladı! Partide büyük kaos

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile bir takım belgeler gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili iddiasının yalan olduğu kısa sürede ortaya çıkmıştı. Bir video daha yayınlayan Kılıçdaroğlu'nun boğaz manzaralı otelde kaldığı fark edildi. Odanın gecelik 100 bin lira olması ise sürekli 'israf' vurgusu yapan Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin çelişkisini gözler önüne serdi. CHP İstanbul Gençlik Kolları tarafından otelin ifşa edilmesi partideki kaosu gözler önüne serdi. AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir de A Haber canlı yayınında, "Kemal Kılıçdaroğlu, saygı ve mahremiyet dinamiklerini ortadan kaldırdı. O yüzden ortaya çıkan kişiliksiz bir yapı var. Bundan rahatsız olan da hem CHP'li var, hem toplumda birçok insan var. Doğal olarak da; artık bu tahammül edilemez boyuta geldi." dedi.

    Büyük entrikalar sosyal medyada başladı! Partide büyük kaos

    Paylaşımlarında genellikle mütevazi bir ortam kullanan ve 'halktan biri' algısı yaratmak isteyen Kılıçdaroğlu'nun mütevazilik algısı yerle bir oldu. Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videodaki yansımadan boğaz manzaralı bir otelde kaldığı fark edildi. Otel odasının gecelik fiyatının yaklaşık olarak 100 bin lira olduğu ortaya çıkarken, bu durum Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ve CHP'nin sözde 'israf' politikası ile çeliştiğini gözler önüne serdi.

    CHP'LİLER PATLATTI

    Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videodan bir fotoğraf karesi paylaşan CHP İstanbul Gençlik Kollarının resmi hesabı, yansıma olan fotoğrafa yer verdi ve adeta Kılıçdaroğlu'nu ifşa etti. Bu durum ise akıllara 'CHP İstanbul örgütü Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekiyor?' sorusunu getirdi. Geçtiğimiz günlerde de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıdaki fotoğraflarının Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından servis edildiği iddiaları ise CHP'deki büyük krizi ortaya koymuştu.

    AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir A Haber canlı yayınında CHP'deki çatlak ve yaşanan son durumlar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi:

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi... 2010 yılından beri Kılıçdaroğlu idare ediyor CHP'yi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, CHP'yi eskiden beri alışılagelen siyaset anlayışının çok dışına çıkarttı. CHP'yi sol/marjinal ve son zamanlarda da özellikle HDP'nin bir yan kuruluşuna dönüştürdü. BU CHP içinde de rahatsızlık oluşturdu. CHP'ye oy vermiş ya da vermemiş bir kısım vatandaşta da ciddi bir rahatsızlık oluşturdu.

        Bunun yanısıra Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarındaki tutarsızlıklar, attığı adımlar, söylemleri... Türk toplumunun bir yapısı var. Türk toplumunda eleştiri yapılsa bile, ordu-devlet-millet-asker-devlet başkanı ile ilgili eleştiriyi CHP'li vatandaşlar da yapmaz. Böyle bir saygı ve mahremiyet vardır. Kemal Kılıçdaroğlu, saygı ve mahremiyet dinamiklerini ortadan kaldırdı. O yüzden ortaya çıkan kişiliksiz bir yapı var. Bundan rahatsız olan da hem CHP'li var, hem toplumda birçok insan var. Doğal olarak da; artık bu tahammül edilemez boyuta geldi.

        KILIÇDAROĞLU'NU TASFİYE ETMEK İSTİYORLAR

        Çünkü, Kemal Kılıçdaroğlu ısrarla orada kaybederek kaldı. Tabiri caizse kaybettikçe de kendi içinde güçlendi. Çünkü kendisine muhalefet edecek kimseyi bırakmadı. Ve bu onu orada değişmez bir diktatöre dönüştürdü. Bundan rahatsızlık duyan herkes de dillendirmeye başladı. CHP'liler de artık Kemal Kılıçdaroğlu'nu tasfiye etmek istiyorlar ama henüz buna güçleri yetmedi. Bu tartışma ortamı önümüzdeki günlerde CHP'den kopuşlara da sebep olacaktır.
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        Haberler Güncel CHP'de fotoğraf savaşları! Büyük entrikalar sosyal medyada başladı! Partide büyük kaos
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