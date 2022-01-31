CHP'de fotoğraf savaşları! Büyük entrikalar sosyal medyada başladı! Partide büyük kaos

Paylaşımlarında genellikle mütevazi bir ortam kullanan ve 'halktan biri' algısı yaratmak isteyen Kılıçdaroğlu'nun mütevazilik algısı yerle bir oldu. Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videodaki yansımadan boğaz manzaralı bir otelde kaldığı fark edildi. Otel odasının gecelik fiyatının yaklaşık olarak 100 bin lira olduğu ortaya çıkarken, bu durum Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ve CHP'nin sözde 'israf' politikası ile çeliştiğini gözler önüne serdi.
CHP'LİLER PATLATTI
Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videodan bir fotoğraf karesi paylaşan CHP İstanbul Gençlik Kollarının resmi hesabı, yansıma olan fotoğrafa yer verdi ve adeta Kılıçdaroğlu'nu ifşa etti. Bu durum ise akıllara 'CHP İstanbul örgütü Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekiyor?' sorusunu getirdi. Geçtiğimiz günlerde de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıdaki fotoğraflarının Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından servis edildiği iddiaları ise CHP'deki büyük krizi ortaya koymuştu.
AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir A Haber canlı yayınında CHP'deki çatlak ve yaşanan son durumlar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi: