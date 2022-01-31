CHP'de fotoğraf savaşları! Büyük entrikalar sosyal medyada başladı! Partide büyük kaos

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi... 2010 yılından beri Kılıçdaroğlu idare ediyor CHP'yi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, CHP'yi eskiden beri alışılagelen siyaset anlayışının çok dışına çıkarttı. CHP'yi sol/marjinal ve son zamanlarda da özellikle HDP'nin bir yan kuruluşuna dönüştürdü. BU CHP içinde de rahatsızlık oluşturdu. CHP'ye oy vermiş ya da vermemiş bir kısım vatandaşta da ciddi bir rahatsızlık oluşturdu.

Bunun yanısıra Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarındaki tutarsızlıklar, attığı adımlar, söylemleri... Türk toplumunun bir yapısı var. Türk toplumunda eleştiri yapılsa bile, ordu-devlet-millet-asker-devlet başkanı ile ilgili eleştiriyi CHP'li vatandaşlar da yapmaz. Böyle bir saygı ve mahremiyet vardır. Kemal Kılıçdaroğlu, saygı ve mahremiyet dinamiklerini ortadan kaldırdı. O yüzden ortaya çıkan kişiliksiz bir yapı var. Bundan rahatsız olan da hem CHP'li var, hem toplumda birçok insan var. Doğal olarak da; artık bu tahammül edilemez boyuta geldi.

KILIÇDAROĞLU'NU TASFİYE ETMEK İSTİYORLAR

Çünkü, Kemal Kılıçdaroğlu ısrarla orada kaybederek kaldı. Tabiri caizse kaybettikçe de kendi içinde güçlendi. Çünkü kendisine muhalefet edecek kimseyi bırakmadı. Ve bu onu orada değişmez bir diktatöre dönüştürdü. Bundan rahatsızlık duyan herkes de dillendirmeye başladı. CHP'liler de artık Kemal Kılıçdaroğlu'nu tasfiye etmek istiyorlar ama henüz buna güçleri yetmedi. Bu tartışma ortamı önümüzdeki günlerde CHP'den kopuşlara da sebep olacaktır.