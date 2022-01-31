Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Kılıçdaroğlu-İmamoğlu kavgasında tarafını seçti! CHP fondaşlarında 2023 savaşları

CHP'deki Kılıçdaroğlu-İmamoğlu kavgası fondaş medya dünyasına da sıçradı. 2023'te muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı konusunda ayrışma yaşayan gazetecilerin kimi Kılıçdaroğlu tarafını seçerken, Özdil kumarını İmamoğlu'ndan yana oynadı.



CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bir YouTube kanalına konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştiriler yapan Özdil, vekillerin aday gösterildiği illere dikkat çekerek, "Diyarbakırlı adamı getiriyorsun Nişantaşı'ndan aday yapıyorsun garanti. Kendin Tuncelilisin İzmir'den aday oluyorsun. Tunceli'den aday olsana kardeşim." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'nin içerisindeki yönetimsizliğe yandaşları bile tepki gösteriyor

"KENDİ GARANTİ GÖRDÜKLERİ ADAMLARI ORALARA KOYUYORLAR"

Bu tip konuşmaları yaptığı zaman kendisine CHP tarafından tepki gösterildiğini de aktaran Özdil, "Ben bunu söylüyorum bana kızıyorlar. Ben İzmir çocuğuyum. İzmir'de öyle milletvekilleri var, taksi kullanmadan Basın Sitesi'nden Bozyaka'ya gidemez. Ama İzmir milletvekili. Nasıl olacak? Kendi garanti gördükleri adamları oralara koyuyorlar." demişti.

"MUSTAFA KEMAL GELSE PARTİDEN İHRAÇ EDECEKLER"

Atatürkçü kişilerin partiden ihraç edildiğini vurgulayan Özdil, "Bizim varlığı ile onur duyduğumuz, Cumhuriyetin temel niteliklerine sahip çıkan, Kuvayi Milliye ruhundan olduğuna inandığımız, toplumda karşılığı bulunan bütün CHP milletvekillerini yok ettiler. Nasıl olacak? Ben dikkat ediyorum, adam Atatürkçü ise partiden atıyorlar. Bu nasıl Atatürk partisi? Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler. Böyle parti olur mu ya?" şeklinde konuştu.







TWITTER'DA KK'YA BAŞKA EKREM'E BAŞKA

Canlı yayında Kılıçdaroğlu yönetimini yerin dibine sokan Özdil, sosyal medyada da CHP liderini bombalamaya devam etti. Kılıçdaroğlu'nun bir tweetine sert bir çıkışla yanıt veren Özdil'in "Hangi çocuğumuzla ilgili haber mesela? Bu tweeti paylaştığımızda "etik" davranmış mı olacağız? Haberi paylaşmayıp, bu tweeti paylaştığımızda pedagojiye uygun oluyor mu?" ifadeleriyle CHP liderini hedef alması dikkat çekti.







Aynı Özdil, söz konusu İmamoğlu olunca bir hayli dikkatli ve nazikti. Özdil, İmamoğlu'nun paylaşımına "Etik" uyarısı işte böyle yapılır, eyyamcılıkla değil…" ifadeleriyle yanıt verdi. Özdil'in iki isim arasındaki tutumu "2023 için tarafını seçti" yorumlarına neden oldu.





Öte yandan Özdil'in Kılıçdaroğlu'nu gömüp İmamoğlu'nu parlatması, CHP medyasındaki gazetecilerin 2023 savaşlarıne eklenen son halka oldu.

YILMAZ ÖZDİL: KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRMEK DİNEN SUÇ İLAN EDİLDİ

Öte yandanKılıçdaroğlu'na her fırsatta destek veren türkücü Erdal Erzincan, sosyal medya hesabından Özdil'i Alevi düşmanı ilan edip, "Yılmaz Özdil genlerinde biriktirdiği Alevi düşmanlığını değişik bir şekilde dışa vuruyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz Özdil de Erzincan'ın ifadelerine tepki göstererek "Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek dinen suç ilan edildi… Mesela, Deniz Baykal'ı eleştirdiğimizde Sünni düşmanlığı mı yapmış oluyoruz? Yuh be birader!" şeklinde yanıt verdi.