Gözler Kabine sonrası Başkan Erdoğan’da: Rusya-Ukrayna gerilimi, Doğu Akdeniz ve ekonomik gelişmeler

EKONOMİDE YENİ DÖNEM

Ekonomideki son durum da toplantının gündeminde. Alınan tedbirlerin piyasaya yansımasına dair son durum görüşülecek.

Artan vaka sayılarını önlemek için alınacak tedbirler görüşülecek

Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları da kabine toplantısında ele alınacak bir diğer başlık olacak. Vaka artışını önlemek için atılacak adımlar ve aşılamadaki son durum değerlendirilecek.