Büyükelçi skandalı, kayak keyfi, 100 bin liralık otel odası! Türkiye çalkalanırken CHP yandaşı gazetecilerden çıt yok

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından zaman zaman bazı videolar paylaşarak görüşlerini açıklıyordu. Evinin mutfağından çektiği videolarla Kılıçdaroğlu "halkın sesi" olduğunu iddia etmişti. Kılıçdaroğlu son yayınladığı videoda ise kendini eleştiren bazı sosyal medya hesaplarının 'troll' olduğunu ileri sürmüştü.
100 BİN LİRALIK LÜKS OTEL ODASI!
Sabah'ta yer alan habere göre, CHP İstanbul Gençlik Kolları ise dün akşam sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarının yer aldığı videoyla alakalı olarak bir fotoğraf karesini sosyal medyadan paylaşıp "#SarayınTrollerİfşaOldu" etiketini yazdı. Bu fotoğraf karesinde Kılıçdaroğlu mutfakta değil, lüks bir oda da görülüyor ve hatta Boğaz manzarası da fotoğraf karesine yansıyordu. Kısa bir süre sonra Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya için çekim yaptığı yerin bir otel odası olduğu, Boğaz'a nazır lüks otel odasının fiyatının ise 100 bin lira olduğu ileri sürüldü.
CHP YANDAŞI GAZETECİLER SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ!
CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın Kılıçdaroğlu'nun lüks otel odasında olduğunu ifşa ettiği karelerin sosyal medyada yayılması sonrasında sosyal medyadan vatandaşlar tepki gösterirken, CHP yandaşı gazeteciler otel odasındaki Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ortaya çıkınca sessizliğe büründü.