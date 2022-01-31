Büyükelçi skandalı, kayak keyfi, 100 bin liralık otel odası! Türkiye çalkalanırken CHP yandaşı gazetecilerden çıt yok

*Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu'nun son paylaştığı, lüks otel odasından çekimini yaptığı açıklamayı paylaştıktan sonra ortaya çıkan fotoğraf karesi hakkında herhangi bir şey yazmadığı gibi lüks otel bilgisi hakkında da paylaşım yapmadı.

* ODA TV'nin ise Kılıçdaroğlu'nun lüks otel odası fotoğrafının CHP'nin gençlik kollarından ifşa edilmesi ardından herhangi bir haber yapmaması dikkat çekerken, Soner Yalçın ise sosyal medyadan bu konuya değinmedi.