CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun istasyonları: Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Türkiye düşmanlarıyla görüşüyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin başkanlık koltuğunda 2 yıldır Ekrem İmamoğlu oturuyor. İmamoğlu, sürekli şehre hizmet görevinin ötesinde konularla gündeme geliyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı, yurt içinde ve dışındaki temasları, ABD merkezli raporlarda tarif edilen görevler...
CHP'DE CUMHURBAŞKANLIĞI YARIŞI
İmamoğlu'nun yakın çevresi, 'temas yoğunluğunu' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla girdiği 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yarışına bağlıyor.
Son fiyasko kar esaretinde yaşandı. İstanbullular araçlarında karda mahsur kalmışken, İmamoğlu'nun önce sessiz kalarak gizlemeye çalıştığı sonra "Bir saat" dediği fakat üç saat olduğu ortaya çıkan İngiltere Büyükelçisi'yle yaptığı görüşme İmamoğlu'nu bugüne kadar savunan gazetecilerin bile tepkisini çekti.
Balıkçı ziyareti aydınlanmayan noktaları nedeniyle hâlâ gündemde. İmamoğlu, CHP yandaşı Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada İngiltere Büyükelçisi'yle 'Şehirleri, ülkeler arasındaki diyaloğu ve buradan İstanbul'a kentinin nasıl faydalanabileceğini' konuştuklarını belirtti.
İşte İmamoğlu'nun ziyaret durakları ve güzergahlarını alt alta koyunca ortaya çıkan manzara:
ABD'den gelen milyonlarca dolarlık hibe için Satterfield ve İmamoğlu imza attı.
SEÇİM ÖNCESİ
Yerel seçim öncesinde İBB Başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER)'ni ziyaret ettiği ortaya çıktı. Seçim sürecinde HDP'yle ittifakını perdelemeye çalışan İmamoğlu'nun Belediye Başkanı seçilmesiyle birlikte DİAYDER üzerinden PKK/HDP'ye kadro tahsisinde bulunduğu Türk Yargısı tarafından tespit edildi.
27 Aralık 2018: Adaylığı sırasında tanıtım toplantısında konuşan İmamoğlu "İstanbul Ankara'dan yönetilemez." dedi.
18 Nisan 2019: Kuzey Irak yönetiminin yayını Rudaw'a ilk röportajını veren İmamoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın siyasette aktifken kullandığı dili takdir ettiğini, Erbil ile İstanbul'un kardeş şehirler olması için herhangi bir engelin bulunmadığını söyledi.