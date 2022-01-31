CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun istasyonları: Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Türkiye düşmanlarıyla görüşüyor!



SEVR'İN MİMARI CHATHAM HOUSE



14 Kasım 2019: Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten birkaç ay sonra İngiltere'ye gitti ve orada Chatham House'u ziyaret ettti. Türkiye'yi parçalamayı öngören Sevr Anlaşmasının mimarı olarak bilinen Chatham House'un, İmamoğlu tarafından ziyaret edilmesi, İmamoğlu'na İngiltere'deki diğer görüşmelerinin de kapısını araladı. İmamoğlu ziyareti sosyal medya hesabından "İstanbul adına önemli finansal ve iş birliği görüşmeleri için Londra'dayız." diye duyurdu.



İmamoğlu, Londra'da 'faiz lobisi' olarak adlandırılan finans kapitalin önemli temsilcileriyle de görüştü. Bazı kuruluşlar şunlar: Yatırım Bankaları: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Citi Group, Credit Suisse, HSBC, Barclays. Fonlar: KKR, 3i, BlackRock, BlackStone, Standard Life Aberdeen, Bridgepoint Capital Group. Yatırım Uzmanları: Macquarie Infrastructure, Brookfield Asset Management, M&G Investments, IFM Investors, Carlyle Group, Global Infrastructure Partners.



SATTERFIELD'İ AĞIRLADI

14 Ocak 2020: ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Saraçhane'deki makamında görüştü. İmamoğlu, "Kendilerinin ziyaret talepleri bizi çok mutlu etmiştir. Bundan sonraki süreçte de iki ülke arasındaki ilişkilerde ve özellikle İstanbul'u unutmadan çok başarılı bir dönem diliyorum. Kendilerini ağırlamaktan ve hatırı büyük alan Türk Kahvesi ısmarlamaktan büyük keyif alacağım." ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının ardından görüşme basına kapalı olarak devam etti.



11 Nisan 2020: İngiliz istihbarat örgütü MI6'nın Başkanı Richard Moore'nin mesajına Türk sosyal medya kullanıcısının "İkiyüzlü ve sinsi de olsalar, böyle selam verdiririz işte: çünkü biz TÜRKİYEYİZ!" yanıtı vermesi İmamoğlu'nu rahatsız etti. İmamoğlu yorumun altına İngilizce olarak "Türkiye'ye olan sevginizden şüphe duymuyoruz. Organize kötülük heryerdedir ama Türk halkı her zaman kimin dost olduğunu bilir." yazdı.