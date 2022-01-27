CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun balık hesabını karla boğuşan İstanbullu ödeyecek!





VATANDAŞ İSYAN ETTİ

İmamoğlu'nun büyük sorun yaşanmadığını iddia ettiği konuşmasına vatandaşlar ise sosyal medyadan isyan etti:

Palandöken'i Rabbim ayağına getirdi. Ben olsam giyerim kayak takımlarını, çıkarım E5'e, kayarım gitsin...

Bir ay önce aldığınız İngiliz Büyükelçisiyle balık randevusunu iptal etmediniz. Binlerce İstanbullu yollarda mahsur kalmışken 2 saat 50 dakika balıkçıda kaldınız, ama 1 saat yemek molası diye tweet attınız. 16 milyon kendi başının çaresine bakmaya çalıştı, siz başınızın çaresine bakarken.

Başkan gündemi değiştiren sensin. Bizzat ben yaşadım 25 saat, öğleyin kar temizleme araçlarınız kuytuda bekliyorlardı. Eğer erken başlasalardı tuzlamaya Arnavutköy bu hale gelmezdi. Sen balık yerken bizim ayaklarımız su içinde araba ittiriyorduk.