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    • 27.01.2022 06:59
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    • 27.01.2022 07:10
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    CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun balık hesabını karla boğuşan İstanbullu ödeyecek!

    Son dakika haberi! İstanbul kar altındayken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ve eşi Jane Lady Chilcott'un balıkçı Kahraman'da yemekte olduğu ortaya çıkmıştı. İzlanda kışı, İstanbul’u esir alırken balıkçıda keyif süren İmamoğlu'nun 48 bin liralık faturayı İBB'ye kestirdiği anlaşıldı. Öte yandan Rumeli Kavağı'nda oturan Enver adındaki bir özel kalem çalışanının da balıkçıya "Olayı inkar edin" diyerek baskı kurduğu iddia edildi.

    Tuzlu faturayı İstanbullu ödeyecek!

    İstanbul'da kar yağışı nedeniyle pazartesi akşamı kent trafiği felç oldu, vatandaşlar saatlerce yollarda çaresizce kurtarılmayı bekledi. Hastası, çocuğu, yaşlısı, herkes âdeta kaderiyle baş başa bırakıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi ise yağan karda ve mahsur kalan binlerce vatandaşın mağduriyetine çözüm üretemedi.

    Donmuş tuzları yol kenarına bırakan İBB yönetimi, sahaya tuzu atacak personel çıkartamadı. Günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen önlem almakta yetersiz kalan İBB sınıfta kaldı ve 16 milyon İstanbulluyu kar esaretine mahkûm etti. Vatandaş bir yardım eli beklerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Rumeli Kavağı'ndaki Kahraman Balıkçı adlı restoranda Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile bir araya geldi.




    'ÇALIŞIYOR' ALGISI YAPTI
    Restoranda balık eşliğinde toplantı yapan İmamoğlu, İstanbullunun yaşadığı mağduriyeti umursamazken, fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından apar topar mekandan ayrıldı ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi'ne (AKOM) giderek burada 'çalışıyor' algısı yaptı. İkilinin ne konuştuğu, ne amaçla buluştukları henüz netlik kazanmazken, balık keyfini ilk etapta yalanlayan İBB Başkanı ve yönetimi, mekan sahibinin açıklamaları sonrasında görüntüleri ve buluşmayı doğruladı. İmamoğlu, mızrak çuvala sığmayınca açıklama yapmak zorunda kaldı: "19 saat boyunca sahadan ve AKOM'dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu." Ancak İmamoğlu'nun saat 17.53'te gittiği, saat 20.46'da ayrıldığı ortaya çıktı.

    BALIKÇIYA BASKI YAPTILAR
    25 gün öncesinden rezervasyon yaptırdığı iddiaları ise gerçek dışı çıktı. Balıkçı Kahraman'ın işletmecisinin, İBB Özel Kalem Müdürlüğü'ne, "Ben inkar edemem" demesi üzerine, Özel Kalem tarafından İmamoğlu'dan onaylı bir metne göre konuşması istendiği öne sürüldü. Ancak işletme sahibi bunu kabul etmedi. Rumeli Kavağı'nda oturan Enver adındaki bir özel kalem çalışanının da balıkçıya "Olayı inkar edin" diyerek baskı kurduğu iddia edildi. Öte yandan İBB'nin Pendik Belediyesi'ne normal tuz yerine içindeki kum oranı yüksek olan kaya tuzu gönderdiği belirlendi.


        VIP KAR KÜREME ARACI
        İBB Başkanı İmamoğlu'na özel hizmet eden kar küreme aracının da 10 dakika arayla yolları temizlediği ortaya çıktı. Kar küreme aracının Maslak TEM bağlantı yoluna kadar İmamoğlu'na eskortluk ettiği öğrenildi.



        TUZLU FATURAYI VATANDAŞ ÖDEYECEK
        Yemekli toplantıda İBB Başkanı ve eşi Dilek İmamoğlu'nun misafir ettiği Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile eşi, masada balık çeşitlerinin lezzetine baktı. 4'lünün favorisinin ise kalkan balığı olduğu, yemek sonunda çıkan faturanın 48 bin TL olduğu belirtildi. Sabah'ta yer alan habere göre, yemek faturasının ise İBB Özel Kalemi'nin teslim aldığı ancak henüz ödemenin gerçekleşmediği bilgisine ulaşıldı. Balıkçıdaki 'tuzlu' fatura, İBB'nin, yani İstanbullunun cebinden çıkacak.


        PİŞKİN SAVUNMA PES DEDİRTTİ
        İBB Başkanı İmamoğlu, yalanları tek tek ortaya çıkınca balıkçıda 3 saat vakit geçirdiğini de kabul etti. İstanbulluların tepkilerini önemsemediğini belirten İmamoğlu şunları söyledi:
        Yaklaşık 25 gün önce böyle bir buluşma gününü netleştirmiştik. İBB Başkanı'nın karla mücadele kadar dünya ülke temsilcileri ile kuracağı ilişki de görevidir ve sorumluluğudur.
        Devletin imkânları kullanılarak bir MOBESE kamerasının görüntülerinin böylesi bir magazinsel sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin sağlanmasının karşısında ben takipçi olacağım.



            VATANDAŞ İSYAN ETTİ
            İmamoğlu'nun büyük sorun yaşanmadığını iddia ettiği konuşmasına vatandaşlar ise sosyal medyadan isyan etti:
            Palandöken'i Rabbim ayağına getirdi. Ben olsam giyerim kayak takımlarını, çıkarım E5'e, kayarım gitsin...
            Bir ay önce aldığınız İngiliz Büyükelçisiyle balık randevusunu iptal etmediniz. Binlerce İstanbullu yollarda mahsur kalmışken 2 saat 50 dakika balıkçıda kaldınız, ama 1 saat yemek molası diye tweet attınız. 16 milyon kendi başının çaresine bakmaya çalıştı, siz başınızın çaresine bakarken.
            Başkan gündemi değiştiren sensin. Bizzat ben yaşadım 25 saat, öğleyin kar temizleme araçlarınız kuytuda bekliyorlardı. Eğer erken başlasalardı tuzlamaya Arnavutköy bu hale gelmezdi. Sen balık yerken bizim ayaklarımız su içinde araba ittiriyorduk.

            BAŞ TROL VE EKİBİ İŞ BAŞINDA
            İBB Başkanı İmamoğlu'nun balık sefasını, CHP'li bazı isimler sosyal medyada algı çalışmasıyla örtbas etmek istedi. Ancak gerçek ortaya çıkınca yaptıkları paylaşımları sildiler. İBB Sözcüsü Murat Ongun, pazartesi günü sanki İstanbul'daymış ve her şey yolundaymış gibi Twitter'da paylaşım yaptı. Yaşanan rezaleti eleştiren İstanbullular'ı trollükle suçlayan Ongun'un bu sırada İsviçre Cenevre'de tatilde olduğu ortaya çıktı. Gerçeğin ortaya çıkması üzerine vatandaşlar Ongun'a "Baş trol sensin" diyerek tepki gösterdi.

            CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İmamoğlu'nun restorana gitmediğini, CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş fotoğrafın yazın çekildiğini yazdı. Ancak gerçek ortaya çıkınca özür diledi. CHP PM Üyesi Eren Erdem fotoğrafın eski olduğunu iddia etse de sonradan paylaşımını sildi. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya'nın "Balık keyfi yapılarak belediye başkanlığı yapılmaz" sözlerine tepki gösterip özür dilemesini istedi. Bekaroğlu ve Torun da gerçek ortaya çıkınca paylaşımlarını sildi. İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık da fotoğrafın eski olduğunu iddia edenlerden. Ancak onlar da tweet'lerini sildi.

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            Haberler Güncel CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun balık hesabını karla boğuşan İstanbullu ödeyecek!
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