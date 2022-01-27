CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun balık hesabını karla boğuşan İstanbullu ödeyecek!

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle pazartesi akşamı kent trafiği felç oldu, vatandaşlar saatlerce yollarda çaresizce kurtarılmayı bekledi. Hastası, çocuğu, yaşlısı, herkes âdeta kaderiyle baş başa bırakıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi ise yağan karda ve mahsur kalan binlerce vatandaşın mağduriyetine çözüm üretemedi.
Donmuş tuzları yol kenarına bırakan İBB yönetimi, sahaya tuzu atacak personel çıkartamadı. Günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen önlem almakta yetersiz kalan İBB sınıfta kaldı ve 16 milyon İstanbulluyu kar esaretine mahkûm etti. Vatandaş bir yardım eli beklerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Rumeli Kavağı'ndaki Kahraman Balıkçı adlı restoranda Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile bir araya geldi.
'ÇALIŞIYOR' ALGISI YAPTI
Restoranda balık eşliğinde toplantı yapan İmamoğlu, İstanbullunun yaşadığı mağduriyeti umursamazken, fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından apar topar mekandan ayrıldı ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi'ne (AKOM) giderek burada 'çalışıyor' algısı yaptı. İkilinin ne konuştuğu, ne amaçla buluştukları henüz netlik kazanmazken, balık keyfini ilk etapta yalanlayan İBB Başkanı ve yönetimi, mekan sahibinin açıklamaları sonrasında görüntüleri ve buluşmayı doğruladı. İmamoğlu, mızrak çuvala sığmayınca açıklama yapmak zorunda kaldı: "19 saat boyunca sahadan ve AKOM'dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu." Ancak İmamoğlu'nun saat 17.53'te gittiği, saat 20.46'da ayrıldığı ortaya çıktı.
BALIKÇIYA BASKI YAPTILAR
25 gün öncesinden rezervasyon yaptırdığı iddiaları ise gerçek dışı çıktı. Balıkçı Kahraman'ın işletmecisinin, İBB Özel Kalem Müdürlüğü'ne, "Ben inkar edemem" demesi üzerine, Özel Kalem tarafından İmamoğlu'dan onaylı bir metne göre konuşması istendiği öne sürüldü. Ancak işletme sahibi bunu kabul etmedi. Rumeli Kavağı'nda oturan Enver adındaki bir özel kalem çalışanının da balıkçıya "Olayı inkar edin" diyerek baskı kurduğu iddia edildi. Öte yandan İBB'nin Pendik Belediyesi'ne normal tuz yerine içindeki kum oranı yüksek olan kaya tuzu gönderdiği belirlendi.