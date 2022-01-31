FETÖ'nün medya ayağı Nazlı Ilıcak'ın evinde bir araya geldi!

FETÖ'ye yardım ve yataklık yapma suçu ile yargılanan ve yıllarca hapis yatan Nazlı Ilıcak, kendisi gibi aynı suçtan yargılanan gazetecilere evinde yemek daveti verdi.
ILICAK'TAN FETÖ MEDYASINA YEMEK
Yemeğe, FETÖ medyası Taraf'ın genel yayın yönetmenliğini yapan Ahmet Altan, kardeşi Mehmet Altan, T24 yazarı Hasan Cemal, karikatürist Salih Memecan ile Yasemin Çongar katıldı.
Nazlı Ilıcak düzenlediği davetten bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşırken, söz konusu paylaşımına fon müziği olarak partizan marşı "Çav Bella"yı tercih etmesi de dikkat çekti.