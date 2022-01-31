CHP’deki lüks tutkusunun sponsoru kim? Aydın Doğan’ın geceliği 100 bin liralık otelinde kalan Kılıçdaroğlu’nun masrafını kim ödedi?

"HALKTAN BİRİ" ALGISI YERLE BİR OLDU

Sık sık dağınık ev görüntüleri ile yaptığı paylaşımlarında genellikle mütevazı bir ortamda yaşadığı ve halkın içinden olduğu mesajı vermeye çalışan Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki algı operasyonu çöktü.