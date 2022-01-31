CHP'deki lüks tutkusunun sponsoru kim? Aydın Doğan'ın geceliği 100 bin liralık otelinde kalan Kılıçdaroğlu'nun masrafını kim ödedi?
Fakir edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP'nin algı balonu erken patladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun on binlerce liralık balık faturası, İBB Sözcüsü Murat Ongun'un yarım milyonluk tatili derken şimdi de partinin genel başkanı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin lira olan, Aydın Doğan'ın sahip olduğu otelde kaldığı ortaya çıktı. "İsrafı sonlandıracağız" şeklindeki algı çalışmasıyla prim yapmaya çalışan CHP'deki lüksün sponsorunun kim olduğu merak konusu! Kılıçdaroğlu'nun 100 bin liralık otel masrafını kendisi mi partisi mi yoksa Aydın Doğan mı üstlendi?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da yaşadığı evin içerisinden paylaştığı videolarla mütevazı bir hayat yaşadığını göstermeye çalışıyordu.
Programları kapsamında İstanbul'a gelen CHP lideri, kaldığı otelden bir video çekince odadan paylaşılan fotoğraf tüm planları bozdu.
OTELİN GECELİĞİ 100 BİN LİRA
Öyle ki; iktidarın şatafatlı bir hayat yaşadığı iddiasını dilinden düşürmeyen ve halkçı görünmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaldığı otelin gecelik fiyatının 100 bin lira olduğu görüldü.
BOĞAZ MANZARALI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Boğaz manzaralı otel odasında kaldığı CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın paylaşımıyla ortaya çıktı.
İSRAF EDEBİYATI BOŞA DÜŞTÜ
Bu durum CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ve CHP'nin sözde 'israf' politikası ile çeliştiğini gözler önüne serdi.
İMAMOĞLU'NUN BALIKÇI KEYFİ
İBB Başkanı olduktan sonra 'israf düzenine son vereceğim' diyen Ekrem İmamoğlu da tıpkı Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi lüks harcamaları ile sık sık gündeme geliyor. İmamoğlu balıkçıda 48 bin lira hesap ödeyerek tepki çekmişti.