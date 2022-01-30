Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yemesinde bir diğer nokta ise söz konusu yemeğin gizli olması. CHP'liler, yemekten habersiz oldukları için önce İmamoğlu'nu amansız bir şekilde savunarak fotoğrafların eski olduğu yalanına başvurdu. Ancak çok güvendikleri İmamoğlu itiraf edip ters köşe yapınca hepsi tweet silmek zorunda kaldı.

Öte yandan Ekrem İmamoğlu görüntülerin sızmasını "Kumpas" olarak nitelerken akıllara dikkat çeken sorularda geldi: Balıkçı Kahraman'da Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarını kim çekti? Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarını kim sızdırdı? Deniz Baykal'a kurulmuş kaset kumpasıyla bir günde kendisini CHP'nin 1 numaralı koltuğunda bulan Kemal Kılıçdaroğlu önüne altın tepside gelen bu fırsatı değerlendirdi mi?