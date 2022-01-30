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    • 31.01.2022 00:29
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    • 31.01.2022 01:06
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    Kemal Kılıçdaroğlu çektiği "troll" videosu ile fena patladı! 'Fakir mutfağı'ndan Boğaz manzaralı daireye... Ekrem İmamoğlu'nun kontrası mı?

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde sosyal medya hesabında yayınladığı videolara bir yenisini daha ekledi. Evinin mutfağından paylaştığı videolar ile 'halktan biri' algısını empoze etmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu son videosu ile fena patladı. Çektiği video ile bazı sosyal medya hesaplarının ismini paylaşan Kılıçdaroğlu hesapları "troll" olarak adlandırırken Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı sonrası CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın yayınladığı bir fotoğraf Kılıçdaroğlu'nun mutfak videolarıyla girişmeye çalıştığı 'halktan biri' algısını bozdu. Paylaşılan geniş açılı fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun konuşmayı Boğaz manzaralı bir dairede yaptığı görülürken cama masada bulunan içki şişesi de yansıdı. Yaşanan gelişme Balıkçı fotoğrafı servis edilen Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kıçıldaroğu'na operasyonu mu? sorusunu akıllara getirdi.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu fena trollendi

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son paylaştığı "Troll" videosu ile fena patladı.

    Son dönemde Millet ittifakı'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı'nın kızışması sonrası aday olmak için evinin mutfağından videolar yayınlayan Kemal Kılıçdaroğlu mütevazi mutfak dekoruyla "Halktan biri" algısını empoze etmeye çalıştı.

    Evinin mutfağı olduğunu iddia ettiği mekandan çektiği videolarda asılsız iddialarda bulunarak hükümete yüklenen Kılıçdaroğlu son videosunu farklı bir mekandan paylaştı.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU "TROLL" İDDİASIYLA VİDEO PAYLAŞTI
    Çektiği son video ile sosyal medyadaki bazı hesapların "troll" olduğunu iddia ederek isimlerini veren Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımda, "Halkımızdan vergiyle, zamlarla çalınan paraları, devasa bir trol ağını beslemek için harcıyorlar. Milletin mutfağı yangın yeri, Sarayın tek derdi illegal dinleme, mobese ile izleme, trollerle küfür kıyamet. Ahlaksızlığın sınırı yok, çocuklar bile araç..." dedi.

    FENA OYUNA GELDİ
    Kendi paylaştığı videoda Kılıçdaroğlu dar bir açı ile yer alırken CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın sonradan paylaştığı fotoğraf Kemal Kılıçdaroğlu'nu fena patlattı.

    BOĞAZ MANZARASI VE İÇKİ ŞİŞESİ
    Paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Boğaz manzaralı bir dairede olduğu görülürken cama masada bulunan içki şişesi de yansıdı.

        CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın paylaştığı fotoğraf Kılıçdaroğlu'nun mutfak dekoruyla giriştiği "Mütevazi" algısını yerle bir etti.

        MEKANIN FİYATI ORTAYA ÇIKTI: GECELİK 83 BİN TL
        Kılıçdaroğlu'nun videoyu çektiği mekana ilişkin detaylar da ortaya çıktı.

        Odada yer alan dekorlardan anlaşıldığı üzere Kılıçdaroğlu videoyu Hilton İstanbul Bosphorus isimli hotelin "Presidental Suit" odasında çekti.

        Odanın gecelik fiyatının 5.493 Euro yani yaklaşık 83 bin TL olduğu görüldü.

            İMAMOĞLU'NUN KONTRASI MI?
            Yaşanan gelişme İstanbul karla boğuşurken İngiltere'nin Akara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile fotoğrafı servis edilen "Ekrem İmamoğlu'nun, Kemal Kıçıldaroğu'na operasyonu mu?" sorusunu akıllara getirdi.

            Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasından adaylık yarışı ve savaşı gün gibi ortadayken "İmamoğlu'nun balıkçı fotoğrafı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sızdırıldı" yorumlarına sebep olmuştu.

            TAKVİM.COM.TR İMAMOĞLU-KILIÇDAROĞLU SAVAŞINI DEFALARCA GÜNDEME GETİRDİ
            takvim.com.tr olarak defalarca kez İmamoğlu-Kılıçdaroğlu kavgasını dündeme getirmiştik

            CHP'nin içinde cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında amansız bir soğuk savaş ilerliyor. İki isim de hamlelerini sessiz ve derinden yapıp karşı tarafı pasifize ederek cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun da görevi olmamasına rağmen İngiltere Büyükelçisi'yle baş başa yemek yemesi bunun bir işareti olarak görülüyor.

            Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yemesinde bir diğer nokta ise söz konusu yemeğin gizli olması. CHP'liler, yemekten habersiz oldukları için önce İmamoğlu'nu amansız bir şekilde savunarak fotoğrafların eski olduğu yalanına başvurdu. Ancak çok güvendikleri İmamoğlu itiraf edip ters köşe yapınca hepsi tweet silmek zorunda kaldı.

            Öte yandan Ekrem İmamoğlu görüntülerin sızmasını "Kumpas" olarak nitelerken akıllara dikkat çeken sorularda geldi: Balıkçı Kahraman'da Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarını kim çekti? Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarını kim sızdırdı? Deniz Baykal'a kurulmuş kaset kumpasıyla bir günde kendisini CHP'nin 1 numaralı koltuğunda bulan Kemal Kılıçdaroğlu önüne altın tepside gelen bu fırsatı değerlendirdi mi?

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