Konya Şehir Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarını darbeden 1 şüpheli tutuklandı

"BU GÜNLERİ AŞACAĞIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuyla ilgili Twitter adresinden açıklama yaptı:

"Konya Şehir Hastanesinde dün yaşanan şiddet olayında, dört arkadaşımıza karşı işlenen kasten yaralama ve görevini yapmaya engel olma suçlarını işleyen üç şüpheliden biri hakkında tutuklama kararı verilmiş olup, Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiştir. İki şüpheli hakkında adli kontrol kararı alınmıştır. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kamuoyuna duyurulmuştur. Yargının vereceği kararların sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti caydırıcı nitelikte olacağına inanıyoruz. Bu günleri aşacağız."