Bakırköylülerden Kemal Kılıçdaroğlu'na şok protesto: Bülent Kerimoğlu'nu istemiyoruz! Halk TV'ye tepki...

"KERİMOĞLU'NU İSTEMİYORUZ"

Kılıçdaroğlu'nu "Kerimoğlu'nu istemiyoruz" diye protesto eden vatandaşlar, Kerimoğlu'na da "Emekçinin düşmanı Kerimoğlu" "Kerimoğlu stifa et" diye seslendi.

Hızlıca Halk TV binasına giren Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından, slogan atan vatandaşların seslerinin duyulmaması için camlarını kapayan Halk TV'ye, "Halkın kanalı, bak biz halkız. Bizim haberimizi yapsana" diye seslendi.

Kerimoğlu'nun kamu alanlarını peş keş çektiğini, daha dün sabah karda kışta ağlaya ağlaya yaşlılarını bile köylerinden ettiğini, 3 aydır grev yapan işçilerin sigorta ve SGK primi ödemediği için elde ettiği 3 aylık karı zam olarak vereceğini ve halka da 'sosyal demokratlık' taslayacağını söyleyerek, "Haber gözünüzün önünde ama siz görmüyorsunuz" dedi.