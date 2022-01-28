Bakırköylülerden Kemal Kılıçdaroğlu'na şok protesto: Bülent Kerimoğlu'nu istemiyoruz! Halk TV'ye tepki...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin kanalı Halk TV'de katılacağı program için gittiği İstanbul Bakırköy'de büyük bir protesto ile karşılaştı.
Program öncesi Bakırköylüler tarafından durdurulan Kemal Kılıçdaroğlu'na Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu şikayet edildi.
"KERİMOĞLU'NU İSTEMİYORUZ"
Kılıçdaroğlu'nu "Kerimoğlu'nu istemiyoruz" diye protesto eden vatandaşlar, Kerimoğlu'na da "Emekçinin düşmanı Kerimoğlu" "Kerimoğlu stifa et" diye seslendi.
Hızlıca Halk TV binasına giren Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından, slogan atan vatandaşların seslerinin duyulmaması için camlarını kapayan Halk TV'ye, "Halkın kanalı, bak biz halkız. Bizim haberimizi yapsana" diye seslendi.
Kerimoğlu'nun kamu alanlarını peş keş çektiğini, daha dün sabah karda kışta ağlaya ağlaya yaşlılarını bile köylerinden ettiğini, 3 aydır grev yapan işçilerin sigorta ve SGK primi ödemediği için elde ettiği 3 aylık karı zam olarak vereceğini ve halka da 'sosyal demokratlık' taslayacağını söyleyerek, "Haber gözünüzün önünde ama siz görmüyorsunuz" dedi.
KAFTANCIOĞLU'NA TEPKİ
Vatandaşların tepsisine çevre esnaf da destek vermeye başlayıp kalabalık çoğalınca CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve Bülent Kerimoğlu toplanan kalabalığın yanına inerek şikayetlerini sorunca ortalık yine karıştı.
Defalarca Bülent Kerimoğlu ile ilgili şikayetlerini bizzat Kaftancıoğlu'nun kendisine ilettiğini söyleyen vatandaşlar tepkilerini sürdürdü.
3 AYLIK GREV
CHP'li Bakırköy Belediyesi'nin sıfır zam dayatması nedeniyle 3 ay önce greve çıkan işçiler zorlu hava şartlarında da belediye önündeki protestolarını sürdürüyor. 95 gündür direnen Bakırköy işçileri, Mayıs ayında yapılacak sözleşmelerinin yenileneceğinden şüphe ettiklerini, hepsinin işten kovulacağını düşündüklerini ve bugüne kadar gerek il gerek milletvekilleri gerekse genel merkez yöneticilerine yaptıkları hiç bir şikayete çözüm bulunmadığını belirttiler. İşçiler ve vatandaşlar Kerimoğlu'nun kamu alanlarını da peşkeş çektiğini söyledi.
Pazar günü buluşmak üzere protestolarına son veren vatandaşlar verilen sözlerin tutulmaması halinde gerekli cevabı sandıkta vereceklerini söyleyerek, Halk Tv önünden ayrıldılar.