Başkan Erdoğan'dan Sezen Aksu açıklaması: Sözlerim onun şahsına değil

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NTV-Star TV ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısında geçen ifadeler sonrası yaşana tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan' yaptığı "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak da bizim görevimizdir." açıklamasına ilişkin sorulan soruyu yanıtladı.

Erdoğan, bu hitabının muhatabının Sezen Aksu olmadığının altını çizdi.

Erdoğan şunları söyledi:

"SEZEN AKSU TÜRK MÜZİĞİNİN ÖNEMLİ İSMİDİR"

"Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir, eyvallah. Diğer taraftan ben ülkenin Cumhurbaşkanı olarak insanımızın hangi inançtan olursa olsun dini değerlerine yani kutsalına laf edilmesine müsaade etmem.

"KUTSALLARIMIZA KARŞI HAKARET DÖNÜK BİR TAVIR OLARAK İFADE ETTİM."

Burayı birbirinden ayırmamız lazım. İnsanımızın kutsallarına yönelik hassas bir duruşum var. Bunu da herkes bilir. "Dilini koparma" ifadesini bir kişinin şahsına değil, kutsallarımıza karşı hakaret dönük bir tavır olarak ifade ettim.

Özgürlüğün sınırları hakaret etmek, rencide etmek ya da kutsallara kötü sıfatlar yakıştırmak değildir."