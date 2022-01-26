Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldürüldü? Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, nereli?

Son dakika haberi: Eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Peki Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, nereli? Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldürüldü?
ECE ERKEN'İN EŞİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?
Eski Beşiktaş yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saat 00.30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında yemek yiyordu. Aniden kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Mahmutyazıcıoğlu için olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağırıldı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 çocuk babasının hayatını kaybettiği, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'TAN TAZİYE MESAJI
Beşiktaş kulübü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda başsağlığı mesajı yayımladı.
Yapılan açıklamada "Eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.