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    • 28.01.2022 11:38
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    • 28.01.2022 11:38
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    Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldürüldü? Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, nereli?

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu İstanbul Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mahmutyazıcıoğlu kurtarılamadı. Yanındaki şoförü ise saldırıdan sağ kurtuldu. Peki Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, nereli? Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldürüldü?

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, nereli?

    Son dakika haberi: Eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Peki Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, nereli? Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldürüldü?

    ECE ERKEN'İN EŞİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

    Eski Beşiktaş yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saat 00.30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında yemek yiyordu. Aniden kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Mahmutyazıcıoğlu için olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağırıldı.

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 çocuk babasının hayatını kaybettiği, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    BEŞİKTAŞ'TAN TAZİYE MESAJI

    Beşiktaş kulübü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda başsağlığı mesajı yayımladı.

    Yapılan açıklamada "Eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

    Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

        ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

        Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatı ölüm haberinin arından gündeme geldi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu boşanmasının ardından ünlü sunucu Ece Erken ile 2021 yılında hayatını birleştirmişti. 1980 yılında Rize'de dünyaya gelen Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığı görevinde bulundu. Ece Erken ile evliliği ile son dönemlerde magazin gündeminde de yer alan Şafak Mahmutyazıcıoğlu avukatlık yapıyordu.

        Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.

        Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.

        Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı.
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