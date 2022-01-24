CHP’li Bilecik Belediyesi'ndeki skandalda şoke eden ifadeler: Meclis üyesinden bile rüşvet istediler!







BAŞKAN GÖREVDEN ALINMALI

"Konuyu araştırmak üzere il yönetiminde komisyon kurdular ancak netice çıkmadı. Ben de komisyonda olmak istedim, ancak izin vermediler. Seçildikten sonra başkana hayırlı olsun ziyaretine gittim. Belediyede dönen rüşvete dair dedikodular her yerdeydi. Kendisini uyardım, 'Bize yakışmaz' dedim. Ancak dikkate alınmadığını gördük.





CHP İl Örgütü ve Milletvekili Yaşar Tüzün'ü de ikaz ettim, ancak sonuç çıkmadı. Baş olmadan ayaklar gidemez. Semih Şahin görevden el çektirilmeli."