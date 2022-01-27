Hizmet üretemeyen CHP'li belediyeler işbilmezliklerini algılarla perdeliyor! AK Parti'den flaş açıklama...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yazılı açıklamasında, CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin vergi indirimi ve sübvansiyon desteği istemesini değerlendirdi.
CHP'nin belediye başkanlarının, aday oldukları şehir halkına pek çok "hayali vaatlerde" bulunduklarını ifade eden Özhaseki, "Güya yönetim becerileriyle belediye bütçesini etkin bir şekilde kullanmak suretiyle başka bir kaynağa ihtiyaç duymadan bu vaatlerini hayata geçireceklerini söylemişlerdi." ifadesini kullandı.
RUTİN BELEDİYE HİZMETLERİNE BİLE YÖNETEMEDİLER
Ancak belediye başkanlarının seçildikleri günden beri "ağladıklarını" belirten Özhaseki, CHP'li belediyelerin rutin belediye hizmetlerini bile yönetemediklerini, başarısızlıklarına ve becerisizliklerine her seferinde iktidarı bahane gösterdiklerini savundu.