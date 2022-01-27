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    • 27.01.2022 19:22
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    Hizmet üretemeyen CHP'li belediyeler işbilmezliklerini algılarla perdeliyor! AK Parti'den flaş açıklama...

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'li 11 belediye başkanının açıklamasını değerlendirdi. Özhaseki, "CHP'nin 11 büyükşehir belediye başkanı çevrim içi toplanıp söz verip yapamadıkları hizmetler için nasıl bahane üreteceklerini tartışmışlar. Sonuç olarak, 'Paramız yok, devlet para versin' bahanesine sarılmışlar. Algı yönetiminiz için sosyal medya ve ajanslara ödediğiniz paraları, vatandaşa hizmet olarak aktarsanız bir hayli iş yaparsınız" ifadelerini kullandı.

    CHP’li belediyelerde hizmet yok algı çok!

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yazılı açıklamasında, CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin vergi indirimi ve sübvansiyon desteği istemesini değerlendirdi.



    CHP'nin belediye başkanlarının, aday oldukları şehir halkına pek çok "hayali vaatlerde" bulunduklarını ifade eden Özhaseki, "Güya yönetim becerileriyle belediye bütçesini etkin bir şekilde kullanmak suretiyle başka bir kaynağa ihtiyaç duymadan bu vaatlerini hayata geçireceklerini söylemişlerdi." ifadesini kullandı.



    RUTİN BELEDİYE HİZMETLERİNE BİLE YÖNETEMEDİLER
    Ancak belediye başkanlarının seçildikleri günden beri "ağladıklarını" belirten Özhaseki, CHP'li belediyelerin rutin belediye hizmetlerini bile yönetemediklerini, başarısızlıklarına ve becerisizliklerine her seferinde iktidarı bahane gösterdiklerini savundu.



        Özhaseki, bugün de CHP'nin 11 büyükşehir belediye başkanının çevrim içi toplanıp "söz verip yapamadıkları hizmetler için nasıl bahane üreteceklerini" tartıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

        "Sonuç olarak, 'Paramız yok, devlet para versin' bahanesine sarılmışlar. Oysa 2019'dan bugüne, İstanbul, İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin devletten aldıkları rakamlar son iki yılda neredeyse tam iki kat artmış durumda. Yerel yönetim konusunda tecrübeli bir isim olarak beceriksizliğinize bir çözüm bulamam ama size har vurup harman savurduğunuz bir kaynak göstereyim. Algı yönetiminiz için sosyal medya ve ajanslara ödediğiniz paraları, vatandaşa hizmet olarak aktarsanız bir hayli iş yaparsınız. Kar kürümekten bile acizken her seferinden ağlayıp durmayın, başarısızlığınıza bahane aramaktan vazgeçin. Enerjinizi vatandaşa hizmet etmek için neler yapabileceğinize harcayın."
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