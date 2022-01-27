Hizmet üretemeyen CHP'li belediyeler işbilmezliklerini algılarla perdeliyor! AK Parti'den flaş açıklama...





Özhaseki, bugün de CHP'nin 11 büyükşehir belediye başkanının çevrim içi toplanıp "söz verip yapamadıkları hizmetler için nasıl bahane üreteceklerini" tartıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Sonuç olarak, 'Paramız yok, devlet para versin' bahanesine sarılmışlar. Oysa 2019'dan bugüne, İstanbul, İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin devletten aldıkları rakamlar son iki yılda neredeyse tam iki kat artmış durumda. Yerel yönetim konusunda tecrübeli bir isim olarak beceriksizliğinize bir çözüm bulamam ama size har vurup harman savurduğunuz bir kaynak göstereyim. Algı yönetiminiz için sosyal medya ve ajanslara ödediğiniz paraları, vatandaşa hizmet olarak aktarsanız bir hayli iş yaparsınız. Kar kürümekten bile acizken her seferinden ağlayıp durmayın, başarısızlığınıza bahane aramaktan vazgeçin. Enerjinizi vatandaşa hizmet etmek için neler yapabileceğinize harcayın."