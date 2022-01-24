Geçtiğimiz günlerde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ile birlikte İstanbul'da adeta trafik durma noktasına geldi.



Yer yer 30 santimetreyi bulan kar yüksekliği ile yollar karla kaplandı. İstanbul'un başlıca ulaşım yolu olan E-5 karayolu ise gidiş geliş olmak üzere trafiğe kapandı.



Kilometrelerce kuyruk oluşan yollarda, araçlar mahsur kalırken bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarlarında bıraktı.