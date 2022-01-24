Geçtiğimiz günlerde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ile birlikte İstanbul'da adeta trafik durma noktasına geldi.
Yer yer 30 santimetreyi bulan kar yüksekliği ile yollar karla kaplandı. İstanbul'un başlıca ulaşım yolu olan E-5 karayolu ise gidiş geliş olmak üzere trafiğe kapandı.
Kilometrelerce kuyruk oluşan yollarda, araçlar mahsur kalırken bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarlarında bıraktı.
BASIN EKSPRES YOLU DURDU
Basın Ekspres Yolu'nda ise kar yağışı nedeniyle durma noktasına gelen trafik drone ile görüntülendi. Görüntülerde araçların güçlükle ilerleyebildiği görülüyor.
7 SAATTİR YOLDA KALAN VATANDAŞ MAĞDUR, İBB YETERSİZ
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışında üzerine düşeni yapmayarak bir kez daha sınıfta kaldı.
7 saattir araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, yolların açılması için yetkililerden yardım beklerken İBB ekiplerinin yetersizliği durumu işin içerisinden çıkılmaz bir vaziyete getirdi.