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    • Güncel
    • 25.01.2022 00:37
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    • 25.01.2022 01:27
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    İstanbullu 7 saati aşkın süredir yollarda mahsur, CHP'li İBB ortalarda yok!

    İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı durdururken, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı yetersiz önlemler vatandaşı çileden çıkardı. E-5 karayolu, Mahmutbey ve Mall Of İstanbul çevresinde mahsur kalan vatandaşlar 7 saattir yolu açılmasını beklerken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken bir açıklama geldi. Yardım çağrısında bulunan vatandaşların yaptıkları paylaşımları 'zavallı' olarak niteleyen İmamoğlu, “Zavallı mesajlara çok aldırış etmeyin. Bu akşamı hep beraber atlatacağız" ifadelerini kullandı.

    İstanbullu yolda kaldı CHP’li İBB ortalarda yok!

    Geçtiğimiz günlerde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ile birlikte İstanbul'da adeta trafik durma noktasına geldi.

    Yer yer 30 santimetreyi bulan kar yüksekliği ile yollar karla kaplandı. İstanbul'un başlıca ulaşım yolu olan E-5 karayolu ise gidiş geliş olmak üzere trafiğe kapandı.

    Kilometrelerce kuyruk oluşan yollarda, araçlar mahsur kalırken bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarlarında bıraktı.



    BASIN EKSPRES YOLU DURDU
    Basın Ekspres Yolu'nda ise kar yağışı nedeniyle durma noktasına gelen trafik drone ile görüntülendi. Görüntülerde araçların güçlükle ilerleyebildiği görülüyor.



    7 SAATTİR YOLDA KALAN VATANDAŞ MAĞDUR, İBB YETERSİZ
    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışında üzerine düşeni yapmayarak bir kez daha sınıfta kaldı.

    7 saattir araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, yolların açılması için yetkililerden yardım beklerken İBB ekiplerinin yetersizliği durumu işin içerisinden çıkılmaz bir vaziyete getirdi.



        ŞAFAK SEZER: ALLAH RIZASI İÇİN SESİZİMİ DUYUN
        Yolda kalan vatandaşlardan biri de ünlü oyuncu Şafak Sezer idi.



        Sosyal medya hesabı Instagram bir video yayınlayan ve Mahmutbey gişelerinde olduğunu bildiren Sezer, "6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyun. Çoluk çocuk bayanlar var, bir sürü bekleyen var" ifadelerini kullanarak.



        "İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE MAHSUR KALDIK"
        @gryozdmr isimli bir Twitter kullancısı da Mall of İstanbul yakınlarında olduğunu bildirerek, "Lütfen yardım edin 6 yaşındaki kızımla 5 saattir mall of istanbul yakınlarındayız. İstanbul'un göbeğinde mahsur kaldık" paylaşımında bulundu.




        E-5'TE TEK BİR TUZALAMA ARACI YOK, MAHMUTBEY'DE VATANDAŞ YOLU AÇMAYA ÇALIŞIYOR
        Ensar Çalışkan isimli bir vatandaşın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı videoda, E-5 karayolu üzerinden tek bir tuzlama aracının bile olmadığı gözler önüne serildi.



        Çalışkan paylaşımında, "İnanılır gibi değil. Halk Mahmut Bey gişelerin orda yolu açmaya çalışıyor. E5 te tek bir tuzlama aracı bile yok.Basın ekspres yolunda binler ve araç ve içindeki insanlar mahsur kalmış durumda" ifadelerini kullandı.



            YARDIM ÇAĞRISI YAPAN VATANDAŞLARI 'ZAVALLI' OLARAK NİTELEDİ
            Alınan yetersiz önlemler ve tuzlanmayan yollar sebebiyle yollarda mahsur kalan binlerce İstanbullu, yardım beklerken Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken bir açıklama geldi.

            Yardım çağrısında bulunan vatandaşların sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımları 'zavallı' olarak niteleyen İmamoğlu, "Zavallı mesajlara çok aldırış etmeyin. Bu akşamı hep beraber atlatacağız" ifadelerini kullandı.

            Yönetimindeki belediyenin vasatlığını görmezden gelip böylesine pervasızca bir mesaj paylaşan İBB Başkanı'nın bu tutumu, 'pes' artık dedirtti.



            İSTANBULLU İMAMOĞLU'NUN İSTİFAYA ÇAĞIRDI
            Her fırsatta hizmet yerine algı yapmayı seçen, görevi devraldığı günden bu yana belediyecilikten uzak faaliyetlere imza atan Ekrem İmamoğlu ve yönetimi ile ilgili sosyal medyada #imamoğluistifa etiketi gündem oldu.



            Mağdur olan İstanbullu, tepkisini bu etiket altında dile getirdi.
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            İstanbullu kabusu yaşarken CHP’liler dalga geçiyor
            Haberler Güncel İstanbullu 7 saati aşkın süredir yollarda mahsur, CHP'li İBB ortalarda yok!
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