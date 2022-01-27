Yeni THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat nereli? Ahmet Bolat kimdir, kaç yaşında?

Daha önce de Strateji Geliştirme, Filo Planlama, Yatırım Yönetimi ve Ar-Ge'den sorumlu Başkan olarak Ortaklığa 400'e yakın uçak satın alımı ile 150'ye yakın uçak kiralanmasının planlanması ve gerçekleştirilmesinde hizmet etmiştir.