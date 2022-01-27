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    • 28.01.2022 11:34
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    • 28.01.2022 11:34
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    Yeni THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat nereli? Ahmet Bolat kimdir, kaç yaşında?

    Türk Hava Yolları'nda (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı görevinden istifa etti. Aycı'nın yerine şirkette Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bolat geldi. Peki, Ahmet Bolat kimdir, kaç yaşında? Yeni THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat nereli? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Ahmet Bolat kimdir, kaç yaşında? Yeni THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat nereli?

    Ahmet Bolat hakkında araştırmalar hız kazandı. Son dakika haberine göre, Türk Hava Yolları'nda (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı görevinden istifa etti. Aycı'nın yerine şirkette Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bolat geldi. Peki, Ahmet Bolat kimdir, kaç yaşında? Yeni THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat nereli?

    AHMET BOLAT KİMDİR

    Profesör olan Ahmet Bolat akademisyen ve yönetici olarak çeşitli üniversitelerde ve şirketlerde çalıştı.

    THY A.O'nda Yatırım Yönetimi, Uluslararası ilişkiler ve Anlaşmalar ile İnovasyon ve Projeler Başkanlıklarından sorumlu Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji Yardımcısı olarak çalıştı.

        Daha önce de Strateji Geliştirme, Filo Planlama, Yatırım Yönetimi ve Ar-Ge'den sorumlu Başkan olarak Ortaklığa 400'e yakın uçak satın alımı ile 150'ye yakın uçak kiralanmasının planlanması ve gerçekleştirilmesinde hizmet etmiştir.
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        Haberler Güncel Yeni THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat nereli? Ahmet Bolat kimdir, kaç yaşında?
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