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    • Güncel
    • 27.01.2022 11:53
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    • 27.01.2022 12:03
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    Türkiye Ekrem İmamoğlu'nun kar rezaletini konuşurken Kemal Kılıçdaroğlu bot hesaplarla gündem değiştirmeye kalktı

    CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kar başarısızlığı İstanbulluları yollarda bıraktı. İmamoğlu’nun tüm uyarılara rağmen tedbir almadığı hatta kar yağdığı sıralarda İngiliz Büyükelçi ile görüştüğü gündeme bomba gibi düşmüştü. İmamoğlu’na tepkiler devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündem değiştirmek için apar topar bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına yer verilen videoda, izlenme bakımından sıra dışı bir hareketlilik yaşandı. CHP liderinin konuşması, iddiaya göre bot hesaplarla kısa sürede rakamsal olarak imkansız bir izlenmeye ulaştırıldı. Kılıçdaroğlu’nun Twitter'da bir saatte 1,5 milyon izlenmeye ulaşan videosu, Facebook'ta 62 bin izlenmede kaldı.

    İstanbul'da pazartesi akşamı on binlerce kişiyi 15-20 saat araçlarında mahsur bırakan ihmaller ve hatalar zincirine tepkiler büyüyor. Yoğun kar yağışı uyarılarına rağmen önlem almayan ve karla mücadelede sınıfta kalan İBB yönetiminin beceriksizliğinin üstü, dün CHP yönetimi tarafından örtülmeye çalışıldı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam 5:32'de Twitter hesabından "Sevgili halkım, bu akşam saat 22:00'da önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere" notuyla bir paylaşım yaptı.

    Saatler 10.00'ı gösterdiğinde CHP liderinin hesabından "Şahıs ve ailesine direnen vatansever bürokratları anlatmak istiyorum" ifadeleriyle bir video yayınlandı.

    SIRA DIŞI HAREKETLİLİK
    Aktif Twitter kullanıcı sayısı göz önüne alındığında, video kısa sürede rakamsal olarak imkansız izlenme sayısına ulaştı. İddialara göre videonun bir saatte 1,5 milyon izlenmeye ulaşması bot hesaplarla sağlandı.

        Bir sosyal medya kullanıcısı, genel ve günlük Twitter kullanan kişi sayısını göz önünde bulundurarak şunları paylaştı:

        Kılıçdaroğlu tweeti atalı tam bir saat oldu. Türkiye'de günlük Twitter'a giren kişi sayısı ortalama 2 milyon kişi. Kılıçdaroğlu'nun sadece 1 saatlik izlenmesi 1,5 milyon. 1 saatte Twitter'a giren kişi sayısı 1,5 milyon olamaz.

        SAHTE HESAPLARLA YAPAY GÜNDEM
        Türkiye'de toplamda 13.6 milyon Twitter kullanıcısı var. Bunların sadece yarısı yılda 1-2 defa 5-10 dakika Twitter'a giren kullanıcılar. 1 ayda ise 6 milyon kişi Twitter kullanıyor.

        Kılıçdaroğlu'nun attığı video 22.00-23.00 arasında 1,5 milyon kişi tarafından izleniyor gözüküyor. Lakin Türkiye'de 1 saatte bu kadar kişinin aktif olması rakamsal olarak imkansız. Evet en aktif saat 22.00-23.00 arası ama yine de 1,5 milyon değil.

        FACEBOOK'TA 62 BİN İZLENME
        Kılıçdaroğlu'nun aynı videosu, Facebook'ta ise sadece 62 bin kişi tarafından izlendi. Anlık olarak izlenme sayısı 720 kişide kaldı.
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        Kılıçdaroğlu bot hesaplarla gündem değiştirmeye kalktı
        Haberler Güncel Türkiye Ekrem İmamoğlu'nun kar rezaletini konuşurken Kemal Kılıçdaroğlu bot hesaplarla gündem değiştirmeye kalktı
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