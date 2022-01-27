Türkiye Ekrem İmamoğlu'nun kar rezaletini konuşurken Kemal Kılıçdaroğlu bot hesaplarla gündem değiştirmeye kalktı

SAHTE HESAPLARLA YAPAY GÜNDEM

Türkiye'de toplamda 13.6 milyon Twitter kullanıcısı var. Bunların sadece yarısı yılda 1-2 defa 5-10 dakika Twitter'a giren kullanıcılar. 1 ayda ise 6 milyon kişi Twitter kullanıyor.

Kılıçdaroğlu'nun attığı video 22.00-23.00 arasında 1,5 milyon kişi tarafından izleniyor gözüküyor. Lakin Türkiye'de 1 saatte bu kadar kişinin aktif olması rakamsal olarak imkansız. Evet en aktif saat 22.00-23.00 arası ama yine de 1,5 milyon değil.