Türkiye Ekrem İmamoğlu'nun kar rezaletini konuşurken Kemal Kılıçdaroğlu bot hesaplarla gündem değiştirmeye kalktı

İstanbul'da pazartesi akşamı on binlerce kişiyi 15-20 saat araçlarında mahsur bırakan ihmaller ve hatalar zincirine tepkiler büyüyor. Yoğun kar yağışı uyarılarına rağmen önlem almayan ve karla mücadelede sınıfta kalan İBB yönetiminin beceriksizliğinin üstü, dün CHP yönetimi tarafından örtülmeye çalışıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam 5:32'de Twitter hesabından "Sevgili halkım, bu akşam saat 22:00'da önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere" notuyla bir paylaşım yaptı.
Saatler 10.00'ı gösterdiğinde CHP liderinin hesabından "Şahıs ve ailesine direnen vatansever bürokratları anlatmak istiyorum" ifadeleriyle bir video yayınlandı.
SIRA DIŞI HAREKETLİLİK
Aktif Twitter kullanıcı sayısı göz önüne alındığında, video kısa sürede rakamsal olarak imkansız izlenme sayısına ulaştı. İddialara göre videonun bir saatte 1,5 milyon izlenmeye ulaşması bot hesaplarla sağlandı.