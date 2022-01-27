İstanbul karla mücadele ederken Ekrem İmamoğlu rakı balık yapmaya gitti. Sosyal medyada İmamoğlu'nun trolleri ise "Eski bir görsel" yalanını servis etmeye başladı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla artık köşeye sıkışan İmamoğlu balıkçıya gittiğini, "Bir belediye başkanının bir iki saat bir başka yere gitmesi kadar doğal bir şey olamaz. Burada benim genel sekreterim var, yardımcılarım var. Zaten bir eksik yaşanmadı Allah'a şükür." sözleriyle itiraf etti.