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    • 27.01.2022 14:29
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    • 27.01.2022 14:57
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    Uğur Dündar rakı balık yapan Ekrem İmamoğlu'na sahip çıktı! Balıkçıya gitmek büyük başarıymış

    İstanbul dün kar kabusu yaşadı. Yollar saatlerce kapalı kaldı, vatandaşlar mahsur kaldı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun ise balıkçı lokantasında çekilen fotoğrafı gündeme oturdu. Balıkçı fotoğraflarını geri silmek zorunda kalan Ekrem'in yandaşları ise fena patladı. Sözcü yazarı Uğur Dündar ise rakı balıkçı Ekrem'e destek verdi. Şaka gibi bir savunma yapan Dündar Okmeyda'nında Sarıyer'e yol açıp gitmesini büyük bir başarı gördü.

    Uğur Dündar Ekrem İmamoğlu’na sahip çıktı!

    İstanbul karla mücadele ederken Ekrem İmamoğlu rakı balık yapmaya gitti. Sosyal medyada İmamoğlu'nun trolleri ise "Eski bir görsel" yalanını servis etmeye başladı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla artık köşeye sıkışan İmamoğlu balıkçıya gittiğini, "Bir belediye başkanının bir iki saat bir başka yere gitmesi kadar doğal bir şey olamaz. Burada benim genel sekreterim var, yardımcılarım var. Zaten bir eksik yaşanmadı Allah'a şükür." sözleriyle itiraf etti.

    BALIK RAKICILAR ORTAYA ÇIKIYOR

    Ekrem İmamoğlu'nun yandaşları balıkçı fotoğrafının "Eski bir görsel" olduğunu sosyal medyada servis etmeye başlamıştı. Fakat görüntülerin ortaya çıkması ve İmamoğlu'nun itiraf etmesiyle hepsi patladı. Daha sonra sosyal medyada balıkçı tweetleri silinmeye başladı.

    SARIYER'E GİTMEK BAŞARIYMIŞ

    Sözcü Gazetesi Yazarı Uğur Dündar, "Ekrem İmamoğlu'nun büyük suçu" başlıklı yazısında, İBB Başkanı'nın verdiği ama kimsenin göremediği(!) mesajı yazdı. Dündar, şu ifadeleri kullandı:

        "Gözleri o kadar kararmış ki, İngiliz Büyükelçiye 'Kötü hava koşulları ve yolların kapalı olması nedeniyle randevumuzu iptal ediyorum' diyerek, aciz başkan portresi sergilemek yerine, Okmeydanı'ndaki AKOM'dan, Sarıyer'e giderek, yolları açık tutmayı başaran Belediye Başkanı mesajını verdiğini bile göremiyorlar!.."
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