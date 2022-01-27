İstanbul karla mücadele ederken Ekrem İmamoğlu rakı balık yapmaya gitti. Sosyal medyada İmamoğlu'nun trolleri ise "Eski bir görsel" yalanını servis etmeye başladı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla artık köşeye sıkışan İmamoğlu balıkçıya gittiğini, "Bir belediye başkanının bir iki saat bir başka yere gitmesi kadar doğal bir şey olamaz. Burada benim genel sekreterim var, yardımcılarım var. Zaten bir eksik yaşanmadı Allah'a şükür." sözleriyle itiraf etti.
BALIK RAKICILAR ORTAYA ÇIKIYOR
Ekrem İmamoğlu'nun yandaşları balıkçı fotoğrafının "Eski bir görsel" olduğunu sosyal medyada servis etmeye başlamıştı. Fakat görüntülerin ortaya çıkması ve İmamoğlu'nun itiraf etmesiyle hepsi patladı. Daha sonra sosyal medyada balıkçı tweetleri silinmeye başladı.
SARIYER'E GİTMEK BAŞARIYMIŞ
Sözcü Gazetesi Yazarı Uğur Dündar, "Ekrem İmamoğlu'nun büyük suçu" başlıklı yazısında, İBB Başkanı'nın verdiği ama kimsenin göremediği(!) mesajı yazdı. Dündar, şu ifadeleri kullandı: