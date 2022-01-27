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    • Güncel
    • 27.01.2022 16:12
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    • 27.01.2022 16:37
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    İmamoğlu'nun fondaş gazetecileri TÜGVA'ya saldırmaya başladı! İsmail Saymaz'ın 'TÜGVA davayı kaybetti' yalanı anında çürütüldü

    İstanbul karla mücadele ederken Ekrem İmamoğlu rakı balık yapmaya gitti. Sosyal medyada İmamoğlu'nun trolleri ise "Eski bir görsel" yalanını servis etmeye başladı ve İmamoğlu itiraf edince tweetleri sildiler. Yalanlarını her defasında örtmeye çalışan İmamoğlu'nun fondaşları şimdi de TÜGVA'ya saldırmaya başladı. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, TÜGVA'nın İBB ve CHP Adalar yönetiminin zorbalıkla elinden almaya çalıştığı Büyükada'daki ofisini mahkeme kararıyla kaybettiğini ve önümüzdeki günlerde boşaltacağını iddia etti. İstanbul'da kar ile mücadelede beceriksizliğiyle dünyaya rezil olan İmamoğlu'nun fonladığı gazeteciler 'TÜGVA davayı kaybetti' yalanına sarıldı. TÜVGA'nın bu yalanları ortaya çıkarması ise 5 dakika sürdü.

    takvim.com.tr
    TÜGVA’ya saldırmaya başladılar

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl ekim ayında Türkiye Gençlik Vakfı'nın Büyükada'da bulunan ofisinin kira sözleşmesini tek taraflı olarak fesh etti. İBB ekipleri, zabıtalarla ofise girerek vakfın eşyalarını hiçbir kayıt tutmadan hukuka aykırı bir şekilde götürdü. Büyük tepki toplayan olayın ardından taraflar arasındaki mahkeme süreci hala devam ediyor.

    HER HAREKETLERİ ALGI

    Olayın yankıları hala sürerken, muhalif medya yine algı operasyonu yaparak kamuoyunu yanlış yönlendiriyor. Halk TV yazarı İsmail Saymaz bugün kaleme aldığı köşe yazısında TÜGVA'nın davayı kaybettiğini, önümüzdeki günlerde Büyükada'daki binayı boşaltacağını iddia etti. Muhalif yayın organları ise Saymaz'ın iddialarını haberleştirerek algı operasyonuna destek verdi.

    KAR BECERİKSİZLİĞİNİ ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

    TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, "CHP'li İBB Başkanı, İstanbul'da kar ile mücadelede beceriksizliğin tarihini yazınca, fonladığı sözde gazetecilerle gündemi değiştirmek için Türkiye Gençlik Vakfı'na saldırmaya başlamış. Bu sefer yalanlarının ortaya çıkması 5 dakika sürdü." tepki gösterdi.

        TÜVGA SUSTURDU

        Ancak TÜGVA yaptığı basın açıklamasıyla Saymaz'ın iddialarını çürüttü.

        İŞTE O MAHKEME BELGESİ

        Başta Halk TV olmak üzere birtakım internet sitelerinde "TÜGVA Adalarda davayı kaybetti" manşeti ile Vakfımız ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında görülen davanın reddedildiğine ve Vakfımızın karara itiraz etmeyeceğine yönelik haberler verilmiştir.

        MAKSATLI SERVİS

        Adalar Sulh Hukuk Mahkemesince davanın esası hakkında herhangi bir karar verilmemiş ve sadece yetkisizlik yönünde hüküm kurulmuştur.

        Usul hukuku uyarınca yetki kuralları, davanın hangi il veya ilçede görülmesi gerektiğini düzenlemektedir. Yetkisizlik kararı, davanın esası ve tarafların iddiası olan uyuşmazlık konusu eylemler hakkında bir hüküm içermemektedir. İşbu hususun yazının sahibi İsmail Saymaz tarafından da gayet iyi bilindiği malumdur ve fakat ilgili haber Halk Tv tarafından manüpilatif başlık kullanılarak kamuoyunu yanıltmak amacıyla maksatlı şekilde servis edilmiştir.

        İlgili haberlerde lanse edildiği şekilde "davanın kaybedildiğine" ve "karara karşı hukuki yollara başvurulmayacağına", "TÜGVA'nın binayı boşaltacağına" ilişkin iddialar ise yine tamamen gerçek dışıdır.

        SAYMAZ'IN YALANI PATLADI

        Yetkisizlik kararına karşı hukuki yollara müracaat edeceğimiz gibi ayrıca İsmail Saymaz ve Halk Tv'nin gerçek dışı haberine ilişkin tekzip, tazminat ve diğer haklarımızı kullanacağımızı da bildiririz.

        İzah edilen nedenlerle ilgili haber sitelerinde yayınlanan ve sadece algı kampanasına hizmet etmek amacıyla maksatlı şekilde servis edilen "Vakfımızın davayı kaybettiğine" dair haberlere itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla bildiririz.
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        Haberler Güncel İmamoğlu'nun fondaş gazetecileri TÜGVA'ya saldırmaya başladı! İsmail Saymaz'ın 'TÜGVA davayı kaybetti' yalanı anında çürütüldü
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