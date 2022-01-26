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    Vatandaş kar-kışta yollarda kaldı! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu soluğu balıkçıda aldı

    Her doğal afette İstanbul’u sahipsiz bırakan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki akşam da kendinden bekleneni yaptı! Vatandaş kar-kışta yollarda kaldı. O balıkçıda, keyif çattı!

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    Yeme bizi Ekrem!

    İstanbullu, karda mahsur kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise restoranda balık keyfi yaptı. Megakent'te, önceki akşam, aşırı kar yağışı yüzünden büyük kaos yaşandı. O saatlerde gözler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aradı. Ancak İmamoğlu, yine şaşırtmadı. Kendinden bekleneni yaptı. Vatandaş sokakta kalmış, evine ulaşamamış hiç umursamadı.

    Sarıyer Kavak'taki Kahraman Balıkçı'da ortaya çıktı. Fotağrafı sosyal medyaya düşünce, apar topar masadan kalktı, AKOM'a geçip, çalışıyormuş gibi yaptı!

    Balıkçıya saat 18.00'de İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, eşi Jane Lady Chilcott ve kendi eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte gelen İmamoğlu'nun bir saat sonra mekandan ayrıldıkları anlaşıldı.

    Mekan sahibi Kahraman Altun, "Yaklaşık 25 gün önce rezervasyon yaptırmışlardı. 18.00 gibi gelip bir saat sonra gittiler" açıklamasını yaptı. İmamoğlu, İstanbul'da 17 Ağustos 2019'daki büyük sel baskınında Bodrum'a tatile gitmiş ve büyük tepki toplamıştı. 24 Ocak 2020'de meydana gelen Erzincan Depremin'de ise önce bölgeye gidip birkaç saat kaldıktan sonra Palandöken'de kayak keyfi yapmıştı. BARIŞ SAVAŞ

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    Haberler Güncel Vatandaş kar-kışta yollarda kaldı! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu soluğu balıkçıda aldı
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