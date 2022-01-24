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    • 25.01.2022 03:20
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    İstanbul'un karla değil CHP'li İBB ile imtihanı! İmamoğlu'nun işbilmezliği merhum Topbaş'ın 2017'deki videosunda saklı

    İstanbullu karla cebelleşirken Sarıyer'deki bir balıkçıda görüntülenen daha sonra da 'çalışıyorum' algısı yaratmak için AKOM'a uğrayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, işbilmezliğini perdelemek için yağışı 'afet' olarak tanımladı. İmamoğlu'nun eline tutuşturulan kağıt üzerinden yaptığı açıklamalar İBB'nin ne hallere düştüğünü gözler önüne sererken akıllara merhum İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın 2017'de AKOM'da yaptığı açıklama geldi.

    İstanbul’un karla değil CHP’li İBB ile imtihanı!

    İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz kalması sonrası vatandaşlar yollarda adeta perişan oldu.



    Öte yandan İstanbullu karla cebelleşirken Sarıyer'deki bir balıkçıda görüntülenen daha sonra da 'çalışıyorum' algısı yaratmaya çalışan Ekrem İmamoğlu, tepki çekmemek için AKOM'a uğradı.

    ELİNE TUTUŞTURULAN KAĞITTAN OKUDU...
    Burada vaziyetten habersiz eline tutuşturulan kağıdı okuyan İmamoğlu, kar kalınlığının 60 ila 85 cm arasında olduğunu söyledi ve işbilmezliğini perdelemek için yağışı 'afet' olarak tanımladı.




    TOPBAŞ'IN O AÇIKLAMALARI HAFIZALARDA
    Bu gelişmelerin ardından akıllara İBB'nin merhum başkanı Kadir Topbaş'ın 7 Ocak 2017 tarihinde kar yağışının ardından yaptığı açıklama geldi.

    Topbaş, o döne yağan ve boyu 120 cm'i bulan kar yağışı ile ilgili kalem kalem tüm verileri açıklayarak toplumu bilgilendirdi.



    Ancak İBB'nin günümüzdeki CHP'li Başkanı, kalem kalem veriler açıklamaktan ziyade yollarda mahsur kalan vatandaşları suçlamayı seçti.



        YARDIM ÇAĞRISI YAPAN VATANDAŞLARI 'ZAVALLI' OLARAK NİTELEDİ
        Alınan yetersiz önlemler ve tuzlanmayan yollar sebebiyle yollarda mahsur kalan binlerce İstanbullu, yardım beklerken Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken bir açıklama geldi.



        Yardım çağrısında bulunan vatandaşların sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımları 'zavallı' olarak niteleyen İmamoğlu, "Zavallı mesajlara çok aldırış etmeyin. Bu akşamı hep beraber atlatacağız" ifadelerini kullandı.

        Yönetimindeki belediyenin vasatlığını görmezden gelip böylesine pervasızca bir mesaj paylaşan İBB Başkanı'nın bu tutumu, 'pes' artık dedirtti.
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        İmamoğlu suçu günlerdir beklenen kara attı
        Haberler Güncel İstanbul'un karla değil CHP'li İBB ile imtihanı! İmamoğlu'nun işbilmezliği merhum Topbaş'ın 2017'deki videosunda saklı
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