İstanbul'un karla değil CHP'li İBB ile imtihanı! İmamoğlu'nun işbilmezliği merhum Topbaş'ın 2017'deki videosunda saklı





Öte yandan İstanbullu karla cebelleşirken Sarıyer'deki bir balıkçıda görüntülenen daha sonra da 'çalışıyorum' algısı yaratmaya çalışan Ekrem İmamoğlu, tepki çekmemek için AKOM'a uğradı.



ELİNE TUTUŞTURULAN KAĞITTAN OKUDU...

Burada vaziyetten habersiz eline tutuşturulan kağıdı okuyan İmamoğlu, kar kalınlığının 60 ila 85 cm arasında olduğunu söyledi ve işbilmezliğini perdelemek için yağışı 'afet' olarak tanımladı.



Bu gelişmelerin ardından akıllara İBB 'nin merhum başkanı Kadir Topbaş 'ın 7 Ocak 2017 tarihinde kar yağışının ardından yaptığı açıklama geldi.Topbaş, o döne yağan ve boyu 120 cm'i bulan kar yağışı ile ilgili kalem kalem tüm verileri açıklayarak toplumu bilgilendirdi.