YEMEK MOLASI DİYE GEÇİŞTİRDİ

Şehirde kar yağış nedeniyle hayatın felç olduğu anlarda balıkçıya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu durumu bir saatlik yemek molası olarak yorumladı.

İmamoğlu'nun balıkçıda geçirdiği sürenin bir saat değil üç saat olmasının yanında balıkçıya İngiliz konsolosu ile yapılan görüşme de akıllarda soru işareti bıraktı.