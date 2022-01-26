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    • Güncel
    • 26.01.2022 19:55
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    • 26.01.2022 19:57
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    İstanbullu karla mücadele ederken balık keyfi yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğluPR'a gelince makamında yemek yedi

    Meteoroloji tarafından günler öncesinden duyurus yapılan kar haberi CHP'li İBB'nin beceriksizliği nedeniyle İstanbullu'ya adeta kabusu yaşattı. Yollarda mahsur kalan vatandaşlar ve toplu taşıma sisteminin çökmesi herkes tarafından tepki ile karşılanırken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu o sıralarda bir balıkçıda görüldü. Skandal olayı '1 saatlik yemek molası olası' diye geçiştirmeye çalışan İmamoğlu'nun 1 ay önce paylaştığı bir videoda "Dediğim gibi işini seven insan hiç mazeret üretmez" diyerek odasında yemek yediği PR görüntüleri kendisiyle nasıl çeliştiğini gözler önüne serdi.

    İmamoğlu iş PR’a gelince makamında yemek yedi

    Meteoroloji tarafından günler öncesinden duyurus yapılan kar haberi CHP'li İBB'nin beceriksizliği nedeniyle İstanbullu'ya adeta kabusu yaşattı.

    YEMEK MOLASI DİYE GEÇİŞTİRDİ
    Şehirde kar yağış nedeniyle hayatın felç olduğu anlarda balıkçıya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu durumu bir saatlik yemek molası olarak yorumladı.

    İmamoğlu'nun balıkçıda geçirdiği sürenin bir saat değil üç saat olmasının yanında balıkçıya İngiliz konsolosu ile yapılan görüşme de akıllarda soru işareti bıraktı.

    İŞ PR YAPMAYA GELİNCE MAKAM ODASINDA YEMEK
    Diğer yandan şehir kar yığını altındayken bir saatlik yemek molası verdiğini söyleyen İmamoğlu'nun bir ay önce resmi sosyal medya hesabından yayınladığı videoda bir toplantı arasında yemek yerken verdiği görüntüler sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

        MAZERET YOK DEMİŞTİ
        İmamoğlu videoda "Gündüz bir çorba içiyorum. Ama dediğim gibi işini seven insan hiç mazeret üretmez " ifadelerini kullanmıştı.

        Ortaya çıkan bu video sonrasında milyonlarca İstanbullu vatandaş şehirde onlarca kişi mahsur kalmışken İmamoğlu'nun balıkçıya giderek bu durumu yemek molası olarak yorumlamasını "İmamoğlu mazeret üretiyor" şeklinde değerlendirdi.

        İSTANBULLU KAOSU YAŞARKEN ONA 10 DK ARAYLA KAR KÜREME HİZMETİ
        İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı esnasında şehrin en lüks balık restorantlarından birinde akşam yemeği yiyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun restoranta ulaşım ulaşım sağlayacağı yolun İBB kar küreme ekipleri tarafından 10 dakikada bir olmak üzere açıldığı ve tuzlandığı görüntüler ortaya çıktı.

            3 SAAT SÜRDÜ
            Görüntüler İmamoğlu'na ait araç ve koruma ekiplerinin geçtiği esnada arkalarından kar küreme aracının geçtiği görülüyor. Diğer yandan kar küreme araçlarının saat 17.47 (İmamoğlu'nun restoranta geliş saati) ile 20.49 (İmamoğlu'nun restoranttan ayrılış saati) bölgede sürekli çalışma yaptığı belirtildi.

            VATANDAŞ AÇ SUSUKEN O BALIKÇIDA
            İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının on binlerce vatandaşı yollarda mahsur bıraktığı sırada Sarıyer'in en lüks restoranlarından olan Balıkçı Kahraman'da çekilen fotoğraflarına vatandaşlar yoğun tepki göstermişti.

            TROLLER YOK DEDİ İMAMOĞLU KABUL ETTİ
            CHP'li trollerin geçmişe ait görüntüler olduğunu iddia ettikleri Balıkçı Kahraman rezaleti örtbas edilemeyince İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görüntüleri kabul etmek zorunda kaldı. İmamoğlu, ''3 yıldır süren İstanbul'u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM'dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu.'' ifadelerini kullandı.

                MURAT ONGUN DA KAYAK KEYFİNDE
                Murat Ongun, vatandaşları trollükle suçlayarak, ''Olağanüstü bir kar yağışına karşı olağanüstü mücadele veriyoruz.'' dedi. Söz konusu tweetin sahibi İBB Sözcüsü Murat Ongun'un İsviçre Cenevre'de bir otelde tatil yaparken bu paylaşımları yapması gündeme bomba gibi düşmüştü.
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                İmamoğlu iş PR’a gelince makamında yemek yedi
                Haberler Güncel İstanbullu karla mücadele ederken balık keyfi yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu iş PR'a gelince makamında yemek yedi
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