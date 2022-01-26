YEMEK MOLASI DİYE GEÇİŞTİRDİ
Şehirde kar yağış nedeniyle hayatın felç olduğu anlarda balıkçıya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu durumu bir saatlik yemek molası olarak yorumladı.
İmamoğlu'nun balıkçıda geçirdiği sürenin bir saat değil üç saat olmasının yanında balıkçıya İngiliz konsolosu ile yapılan görüşme de akıllarda soru işareti bıraktı.
İŞ PR YAPMAYA GELİNCE MAKAM ODASINDA YEMEK
Diğer yandan şehir kar yığını altındayken bir saatlik yemek molası verdiğini söyleyen İmamoğlu'nun bir ay önce resmi sosyal medya hesabından yayınladığı videoda bir toplantı arasında yemek yerken verdiği görüntüler sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.