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    • Güncel
    • 26.01.2022 15:48
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    • 26.01.2022 18:40
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    Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde peş peşe önemli kabuller

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Ankara'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve ABD Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti. İki büyükelçi de Erdoğan'a güven mektubu sundu.

    Başkan Erdoğan’dan Ankara’da önemli kabuller

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende Büyükelçi Giorgio Marrapodi, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu. Marrapodi'nin beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

    ABD BÜYÜKELÇİSİ FLAKE'TEN GÜVEN MEKTUBU
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti.

    Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli kabuller

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Flake, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

    Flake'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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