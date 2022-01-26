Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde peş peşe önemli kabuller

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende Büyükelçi Giorgio Marrapodi, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu. Marrapodi'nin beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

ABD BÜYÜKELÇİSİ FLAKE'TEN GÜVEN MEKTUBU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti.

Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli kabuller

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Flake, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Flake'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.