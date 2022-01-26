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    • 26.01.2022 16:51
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    • 26.01.2022 17:08
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    İstanbul karla boğuşurken balıkçıda İngiliz büyükelçiyle buluşan İBB Başkanı İmamoğlu'na peş peşe tepkiler! "Neden görüştün açıkla"

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yoğun kar ile mücadele sürerken Sarıyer'deki balık restoranında çekilen fotoğrafı doğruladı. İmamoğlu tepkilerin ardından konuyla ilgili AKOM'da düzenlediği basın toplantısında pişkin bir savunma yaparak "O mekanda gizli bir yemek değil bu. Zaten kamuya açık bir alan" dedi. İmamoğlu'na tepkiler peş peşe geldi, İngiliz büyükelçiyle "Neden görüştüğünü açıkla" çağrısı yapıldı.

    İmamoğlu’na peş peşe tepkiler! Neden görüştün açıkla

    İstanbul'da yoğun Kar yağışı iki gün boyunca hayatı olumsuz yönde etkiledi. Birçok araç yolda kalırken, sürücüler araçları içerisinde mahsur kaldı. İstanbul'da kar ile mücadelenin sürdüğü sırada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de bir Balık restoranında Yemek yediği anlara ilişkin fotoğraf, tartışmalara neden oldu. İmamoğlu'nun balıkçıda Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile bir araya geldiği belirtildi.

    TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ankara'nın Mamak ilçesinde yapımı tamamlanan Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Kasapoğlu, yoğun kış şartlarında belediyeciliğin önemini vurgulayarak "Bugün kar yağıyor ve biz bir yandan açılış yapıyoruz. Bu herkese nasip olmaz. Rabbi'mize şükürler olsun. İşte gördük, büyük laflar ederek İstanbul'da, Ankara'da belediyeciliğe talip olanların düştükleri hali gördük. Onların halkımızın en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak kadar acze düştüklerini, bu anlamda eser siyasetini, hizmet belediyeciliğini dahi yerine getiremeyecek bir vizyonu olduklarını gördük. Ama biz en yoğun kış şartlarına rağmen hep birlikte belediyelerimizle, teşkilatımızla, milletimizle el ele vererek inci tanesi gibi tesislerimizi Ankara'mıza, Türkiye'mizin dört bir yanına birer birer dizmeye, birer birer milletimizle buluşturmaya devam ediyoruz" diye konuştu.



    AK PARTİLİ TURAN: İSTANBULLU KAR ALTINDAYKEN BALIKÇIDA BÜYÜKELÇİYLE NE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLAMA ZORUNDA
    AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Çanakkale'nin Çan ilçesine geldi.


    Burada bir iş yerinin açılışına katılan Turan, konuşmasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, kar yağışı sırasında bir balıkçıda yemek yerken çekilen görüntülerine değinerek, "Dünya şehri diye bir İstanbul'umuz var. Haberlerde izlediniz. Megakent oldu, megaköy. Yazık değil mi? 3 gün önce 'afet var' uyarısı yapıldı. Buna rağmen Sayın Başkan'ı balıkçıda gördük. 'Karda tuz, rakıda buz.' Böyle hayat mı olur? Dert varsa, bu derdi beraber yaşayacağız. Bakınız, kimin ne yediğiyle işimiz yok. Ama İstanbullu kar altındayken, bir balıkçıda ve İngiliz Büyükelçisi ile 3 saat ne görüştüğünü o başkan kamuoyuna açıklamak zorunda. Her zaman balık ye ama o şartlarda İngiliz Büyükelçisi ile 3 saat o toplantının ne olduğunu açıklamak zorundasın. Kaldı ki ikili görüşme, kaldı ki insan balık yediğini gizler mi? 'Yemedim' dedi. Sonra görüntüler çıktı. '1 saat' dedi, 3 saat çıktı" dedi.

        "CHP ZİHNİYETİ İSTANBUL'DA KARA ÇAKILDI"
        AK Parti'li Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlendiği basın toplantısında, siyasetin kendilerine göre önemli hizmet olduğunu belirtti. Siyaseti, hakikatin ve hizmetin değil hakaretin ve algının aracı olarak görenlerin de mevcut olduğunu söyleyen Akbaşoğlu, "CHP'li belediye yönetiminin 1 hafta önce meteorolojinin uyarılarına rağmen gerekli tedbirleri almayarak, İstanbulluyu maruz bıraktığı durum, hepimizin gözü önünde cereyan etti. Burada aslında olup biten hadise, CHP zihniyetinin İstanbul'da tam manasıyla kara çakıldığı gerçeğidir. Olgular yerine algılarla siyaset yapıldığı, İstanbul'da yaşanan hadiseler bir kez daha ortaya koydu" diye konuştu.

        Akbaşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçildikten sonra İngiltere'ye gittiğini belirterek, şunları kaydetti: "Döndükten sonra bir televizyon kanalına çıkmak suretiyle, Kanal İstanbul projesini yaptırmamak için kampanya başlatacağını ilan etmiş, malum politika bir kampanyaya dönüştürülmüştü. Bu karda kışta İstanbul'un sorunuyla ilgilenmesi gerekirken, büyükelçi ile yemeğe hazırlanma hususunda canhıraş bir şekilde hareket edildiği toplumun gözü önünde cereyan etti. Bu büyükelçi buluşması gözlerden saklanmak istendi. Zira Sayın Kılıçdaroğlu da büyükelçilere mektup yazarak, Kanal İstanbul'un engellenmesi gerektiğini ifade etmişti. Acaba Sayın Kılıçdaroğlu, 3 saatini büyükelçiye ayıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na hesap sordu mu? Yoksa 'sende mektup yazmıştın' cevabını alırım diye çekindi mi? Bu kamuoyu tarafından gerçekten merak konusu. 1 ayda 4 kere bir büyükelçi ile görüşen bir parti genel başkanı var. Büyükelçilere mektup yazan, Türkiye'nin projelerinin engellemeye çalışan 'beraber hareket edelim' diyen bir muhalefet lideri var. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da bu trafiğe katılması milletimizin merakına mucip. Bunlara kendilerinin açıklama yapması gerekiyor. Saatlerce bir büyükelçiyle yemek yemesini Sayın Kılıçdaroğlu nasıl izah ediyor? Malum cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili CHP'nin bir büyükşehir belediye başkanı, uluslararası karar vericilerin adayı belirleyeceğine dair bir açıklamada bulunmuştu. Bu çerçevede bir görüşme trafiği midir?"

        ÖMER ÇELİK: "İBB BÜYÜK BİR YÖNETİM ZAFİYETİ ORTAYA ÇIKARDI
        İstanbul'daki kar esaretiyle ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıdaki fotoğrafına sert tepki gösterdi. "İBB büyük bir yönetim zafiyeti ortaya çıkardı." diyen Çelik, "Krize müdahale etmesi gereken bir kar küreme aracı belediye başkanının yemek yemesi için yolun açılmasına seferber ediliyor." ifadelerini kullandı. Çelik, "Bütün bunlar karşısında CHP yönetiminin yapması gereken olaya el koymasıydı. CHP'nin belediyeden haberi yok." şeklinde konuştu.

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        Haberler Güncel İstanbul karla boğuşurken balıkçıda İngiliz büyükelçiyle buluşan İBB Başkanı İmamoğlu'na peş peşe tepkiler! "Neden görüştün açıkla"
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