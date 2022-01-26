İstanbul'da yoğun Kar yağışı iki gün boyunca hayatı olumsuz yönde etkiledi. Birçok araç yolda kalırken, sürücüler araçları içerisinde mahsur kaldı. İstanbul'da kar ile mücadelenin sürdüğü sırada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de bir Balık restoranında Yemek yediği anlara ilişkin fotoğraf, tartışmalara neden oldu. İmamoğlu'nun balıkçıda Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile bir araya geldiği belirtildi.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ankara'nın Mamak ilçesinde yapımı tamamlanan Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Kasapoğlu, yoğun kış şartlarında belediyeciliğin önemini vurgulayarak "Bugün kar yağıyor ve biz bir yandan açılış yapıyoruz. Bu herkese nasip olmaz. Rabbi'mize şükürler olsun. İşte gördük, büyük laflar ederek İstanbul'da, Ankara'da belediyeciliğe talip olanların düştükleri hali gördük. Onların halkımızın en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak kadar acze düştüklerini, bu anlamda eser siyasetini, hizmet belediyeciliğini dahi yerine getiremeyecek bir vizyonu olduklarını gördük. Ama biz en yoğun kış şartlarına rağmen hep birlikte belediyelerimizle, teşkilatımızla, milletimizle el ele vererek inci tanesi gibi tesislerimizi Ankara'mıza, Türkiye'mizin dört bir yanına birer birer dizmeye, birer birer milletimizle buluşturmaya devam ediyoruz" diye konuştu.
AK PARTİLİ TURAN: İSTANBULLU KAR ALTINDAYKEN BALIKÇIDA BÜYÜKELÇİYLE NE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLAMA ZORUNDA
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Çanakkale'nin Çan ilçesine geldi.
Burada bir iş yerinin açılışına katılan Turan, konuşmasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, kar yağışı sırasında bir balıkçıda yemek yerken çekilen görüntülerine değinerek, "Dünya şehri diye bir İstanbul'umuz var. Haberlerde izlediniz. Megakent oldu, megaköy. Yazık değil mi? 3 gün önce 'afet var' uyarısı yapıldı. Buna rağmen Sayın Başkan'ı balıkçıda gördük. 'Karda tuz, rakıda buz.' Böyle hayat mı olur? Dert varsa, bu derdi beraber yaşayacağız. Bakınız, kimin ne yediğiyle işimiz yok. Ama İstanbullu kar altındayken, bir balıkçıda ve İngiliz Büyükelçisi ile 3 saat ne görüştüğünü o başkan kamuoyuna açıklamak zorunda. Her zaman balık ye ama o şartlarda İngiliz Büyükelçisi ile 3 saat o toplantının ne olduğunu açıklamak zorundasın. Kaldı ki ikili görüşme, kaldı ki insan balık yediğini gizler mi? 'Yemedim' dedi. Sonra görüntüler çıktı. '1 saat' dedi, 3 saat çıktı" dedi.