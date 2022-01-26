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    • 26.01.2022 15:23
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    • 26.01.2022 15:48
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İstanbul'da yaşanan kar çilesine ilişkin önemli açıklamalar! İBB'ye tepki

    Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "İBB herkesi tedbire çağırırken bir tek kendisi tedbir almamış. Ortada belediye idaresi adına zaaf olduğu ilk andan itibaren görüldü. İstanbulluya sahip çıkmayan bir belediye yönetimi ortaya çıktı. En basit tedbirlerin bile alınmadığı görüldü. Toplu taşımaya insanların yönlendirilmesi söz konusuyken otobüslere zincir takılmadığı, insanları taşımaya uygun olmadığı görüldü. Bu araçların nasıl savrulduğu görüldü. Daha da acısı krize müdahale etmesi gereken bir kar küreme aracı belediye başkanının yemek yemesi için yolun açılmasına seferber ediliyor." dedi.

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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Çelik'in açıklamaları şöyle:

    Doğrusunu söylemek gerekirse, siyasi hayatımıza negatif olarak geçecek bir dönem yaşanıyor. Afet dönemleri olağanüstü koordinasyon gereken dönemler. Bu dönemlerde aksaklıklar yaşanabilir. Ne kadar güçlü tedbir alırsanız alın istediğiniz anda bunu belli bir sonuca ulaştıramamanız söz konusu olabilir.

    Türkiye'nin afetle mücadele kapasitesi, belediyenin deneyimleri bakımından bir ölçü ortaya konulduğunda gereken tedbirleri alıp almadığınız ortaya çıkar.

    'iBB BÜYÜK BiR YÖNETiM ZAAFiYETi ORTAYA ÇIKARDI'
    Bütün bunlar olurken İstanbul Belediyesi'nin hiçbir şekilde bir hazırlığının olmadığının, koordinasyon içerisinde davranmadığının, büyük bir yönetim zaafı ortaya çıkardığı görüldü.

    Bütün bunların sebebi nedir diye kamuoyuna Açıklama yapmak yerine suçlayıcı, yönetim felaketinin üstünü örtmeye çalışan bir yaklaşım var.

    Pazartesi gününden beri etkisini sürdüren kar yağışı İstanbul'da geçmiş zamanlarda da yoğun şekilde yaşandı.

    17 Ocak günü Meteoroloji karşılaşılacak tabloları bir uyarı niteliğinde herkesle paylaştı. Bu AKOM tarafından da paylaşıldı. İBB herkesi tedbire çağırırken, bir tek kendisi tedbir almamış.

    Binlerce vatandaşımızın yolda kaldığı, herkesin perişan olduğu bir tablo belediye yönetiminin sorumluluk alanı içinde oldu.
    İstanbul'da yüzbinlerce insan mahsur kalırken toplu taşıma araçlarına zincir takılmadığı görüldü.

    'İMAMOĞLU BALIKÇIDAYDI' POLEMİĞİ
    Kar temizleme araçlarının zincirsiz şekilde nasıl savrulduğu, bu araçların herhangi bir şekilde zincir takılamadığı için kendisinin kriz haline geldiği görüldü. Bir tanesinin Belediye başkanının bir restoranda Yemek yemesine eşlik ediyor, oradaki yolu açmak için seferber ediliyor.

    İlk andan itibaren bu yönetim zaafını kimin üzerine nasıl yıkarız gibisinden bir kampanyayla karşı karşıya kaldık. Belediye yetkilisinin yurtdışında olduğu görülüyor. Olan bitene tepki gösteren vatandaşlara trol denerek bir kampanya yürütülüyor.


        CHP yönetiminin yapması gereken olaya el koymaktı. CHP yönetiminin belediye başkanlarının nerede olduğundan, belediyenin hangi tedbirleri aldığından haberi yok. 2017'de daha yoğun kar yağışı ile karşılaşıldı. O zamanki tedbirler ile şimdikine bakıyorsunuz, sanırsınız belediyenin kurumsal hafızası ortadan kaldırılmış.

        Bu sefer yağan kar 80-85 cm. 2017'de 136 bin ton tuz, 539 ton solüsyon kullanılmış. Bugün açıklanan rakamlara göre 55 bin ton tuz dökülerek kriz karşısında açık bir zaafiyet ortaya konmuş. Sürekli kul hakkı, ehliyet diyorlar. Koskoca belediyenin bu hale nasıl getirildiğini iyi değerlendirmek gerekir. Tamamen suçlama ile yönetilen, pervasız saldırılarla yönetilen bir tablo...

        "ÖZÜR DİLEYENLER OLDU, AYNI PİŞKİNLİĞİ SÜRDÜRENLER OLDU"
        Bundan önceki krizlere müdahale açısından baktığınızda Meteoroloji'den uyarıyı aldığında hangi caddelerin, ana arterlerin tutulacağını tespit ederek bunlara yönelik tedbir alır. Krize dönük yol haritasından uzak tablo var.

        Bir koordinasyonun olmadığı gözüküyor. Yine bu tür krizlerde kilit noktalara mobil araçlar, büfeler yerleştirilir. Çekiciler konulur. Krize müdahale etmesi gereken araçların en büyük kriz sebebi olduğu tablo ortaya çıktı. Yüzbinlerce İstanbullu sokaklarda perişan olmuşken bir belediye başkanının saatlerini restoranda geçirmesi kriz yönetimi tarafından zaaf oluşturur. Siyasi tartışmanın sebebi olur. Yapılacak olan doğru düzgün bir bilgilendirmedir. Bu bilgilendirmeyi yapacak olan personelinizin yurtdışında olması, bu bilgilendirmeyi yurtdışından yapacaksınız. Hem de buna tepki gösterenleri trol diye suçlayacaksınız. Saatlerce açıklama yapmıyor, sonra bu görüntüler ortaya çıkıyor. Sonra bir seferberlik halinde bu görüntüler eskiydi diyorlar. Tepki gösterenleri ağır bir şekilde suçluyorlar. Tepki gösterenlerin 'bu doğru değil, kriz merkezinde olmalı' diyen kişileri suçluyorlar. Bu kişilerin söylediği doğru çıktı. CHP cephesinde seferberlik halinde tweet'lerin silinmesi, oldu. Özür dileyenler oldu, aynı pişkinliği sürdürenler oldu.

        Böyle bir kriz zamanında kendi parti içi iletişimini bile koordine edemeyen bir parti söz konusu. İlk andan itibaren deneyime sahip AK Partili ilçe belediyeleri hemen krize müdahale yöntemlerini sosyal medyadan paylaştılar. Evde kalmış vatandaşlarımıza sıcak çorba, çay ikram edebilmek için belediye binalarını açtılar, koordinatlarını verdiler. 24 saat uyumaksızın bu krizin yönetiminde aktif rol aldılar.
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