AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İstanbul'da yaşanan kar çilesine ilişkin önemli açıklamalar! İBB'ye tepki

17 Ocak günü Meteoroloji karşılaşılacak tabloları bir uyarı niteliğinde herkesle paylaştı. Bu AKOM tarafından da paylaşıldı. İBB herkesi tedbire çağırırken, bir tek kendisi tedbir almamış.

Binlerce vatandaşımızın yolda kaldığı, herkesin perişan olduğu bir tablo belediye yönetiminin sorumluluk alanı içinde oldu.

İstanbul'da yüzbinlerce insan mahsur kalırken toplu taşıma araçlarına zincir takılmadığı görüldü.

'İMAMOĞLU BALIKÇIDAYDI' POLEMİĞİ

Kar temizleme araçlarının zincirsiz şekilde nasıl savrulduğu, bu araçların herhangi bir şekilde zincir takılamadığı için kendisinin kriz haline geldiği görüldü. Bir tanesinin Belediye başkanının bir restoranda Yemek yemesine eşlik ediyor, oradaki yolu açmak için seferber ediliyor.

İlk andan itibaren bu yönetim zaafını kimin üzerine nasıl yıkarız gibisinden bir kampanyayla karşı karşıya kaldık. Belediye yetkilisinin yurtdışında olduğu görülüyor. Olan bitene tepki gösteren vatandaşlara trol denerek bir kampanya yürütülüyor.