AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İstanbul'da yaşanan kar çilesine ilişkin önemli açıklamalar! İBB'ye tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Çelik'in açıklamaları şöyle:
Doğrusunu söylemek gerekirse, siyasi hayatımıza negatif olarak geçecek bir dönem yaşanıyor. Afet dönemleri olağanüstü koordinasyon gereken dönemler. Bu dönemlerde aksaklıklar yaşanabilir. Ne kadar güçlü tedbir alırsanız alın istediğiniz anda bunu belli bir sonuca ulaştıramamanız söz konusu olabilir.
Türkiye'nin afetle mücadele kapasitesi, belediyenin deneyimleri bakımından bir ölçü ortaya konulduğunda gereken tedbirleri alıp almadığınız ortaya çıkar.
'iBB BÜYÜK BiR YÖNETiM ZAAFiYETi ORTAYA ÇIKARDI'
Bütün bunlar olurken İstanbul Belediyesi'nin hiçbir şekilde bir hazırlığının olmadığının, koordinasyon içerisinde davranmadığının, büyük bir yönetim zaafı ortaya çıkardığı görüldü.
Bütün bunların sebebi nedir diye kamuoyuna Açıklama yapmak yerine suçlayıcı, yönetim felaketinin üstünü örtmeye çalışan bir yaklaşım var.
Pazartesi gününden beri etkisini sürdüren kar yağışı İstanbul'da geçmiş zamanlarda da yoğun şekilde yaşandı.
17 Ocak günü Meteoroloji karşılaşılacak tabloları bir uyarı niteliğinde herkesle paylaştı. Bu AKOM tarafından da paylaşıldı. İBB herkesi tedbire çağırırken, bir tek kendisi tedbir almamış.
Binlerce vatandaşımızın yolda kaldığı, herkesin perişan olduğu bir tablo belediye yönetiminin sorumluluk alanı içinde oldu.
İstanbul'da yüzbinlerce insan mahsur kalırken toplu taşıma araçlarına zincir takılmadığı görüldü.
'İMAMOĞLU BALIKÇIDAYDI' POLEMİĞİ
Kar temizleme araçlarının zincirsiz şekilde nasıl savrulduğu, bu araçların herhangi bir şekilde zincir takılamadığı için kendisinin kriz haline geldiği görüldü. Bir tanesinin Belediye başkanının bir restoranda Yemek yemesine eşlik ediyor, oradaki yolu açmak için seferber ediliyor.
İlk andan itibaren bu yönetim zaafını kimin üzerine nasıl yıkarız gibisinden bir kampanyayla karşı karşıya kaldık. Belediye yetkilisinin yurtdışında olduğu görülüyor. Olan bitene tepki gösteren vatandaşlara trol denerek bir kampanya yürütülüyor.