İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan A Haber'de önemli açıklamalar

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu A Haber ekranlarında yayınlanan Sebep Sonuç programının konuğu oldu.
Melih Altınok'un sorularını yanıtlayan Göksu önemli açıklamalarda bulunuyor.
Göksu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Pazartesi gecesi İBB ilk kez hakikatle yüzleşti. Bugüne kadar algılarla durumu idare ettiler. İBB'yi yönetmeyi bir ajans yönetmekle karıştırdılar. O gece yaşananlar kar felaketi değil yönetim felaketidir. İBB sınıfta kaldı.
"İBB KURUMSAL HAFIZAYI YOK ETTİ"
Büyükşehir belediyesi kurumsal hafızayı yok etti. Kadir Topbaş sırf karla mücadele için ekipleri Moskova'ya eğitime göndermişti. Yeni İBB yönetimi bu kadroları tasfiye etti. Geçtiğimiz dönemde İBB binlerce çekici araçları karla mücadele bölgelerine gönderirdi. Birisi yolda kaldığı an trafiği tıkamaması için hemen kaldırılırdı.
"İBB KAR YAĞIŞINI CİDDİYE ALMADI"
Esenler'de bütün ana arterleri biz temizledik. Bütün tesislerimizi açtık. Bu işin başı kimdi belli değil. İBB karı ciddiye almadı. Herkes diyor ki pazartesi günü kar patlaması olacak.
Ben ilçe belediyesiyim alanım sınırlı. Ben o gün bu haberi duyduğumda bütün ilgili birimleri çağırdım. Zorda kaldığımızda ilçe emniyetimizi ararız. Kaç araç takviye edebileceklerini sorarız.
"BİZİM KENDİ BELEDİYE BİNAMIZDA İNSANLARI MİSAFİR ETTİK"
Biz baktık ki durum kötüye gidiyor, İBB yok hükmünde hemen il başkanlığımızca koordine olduk bütün tesislerimizi açtık. Bizim kendi belediye binamızda insanları misafir ettik.
"CENAZE ARACI CENAZEYİ BIRAKIP GİDİYOR"
İETT otobüslerini kar lastiği takmadan sokağa çıkarırsanız ne olacak? Sultangazi'de cenazeyi taşıyan cenaze aracı cenazeyi bırakıp gidiyor. Araçları işi yapacak yere değil, reklam yapılacak yerlere koymuşsunuz. Büyükşehir hakikatle yüzleşti.
"AKOM'DA GÖRÜNTÜLENMESİ GEREKİRKEN BAŞKA YERDE GÖRÜNTÜLENİYOR"
İBB Başkanı AKOM'da görüntülenmesi gerekirken bir başka yerde görüntüleniyor. Saniyenin bile en kıymetli olduğu süreçler var. Mesele ciddiye almamak. Ciddiye alsaydılar bu işi Büyükşehir Belediyesi'nin en dip yapmış organizasyon yeteneği bile bu işte başarılı olurdu. İş yapmak için önce iş yapmaya inanmak lazım.
EKREM İMAMOĞLU'NUN BALIK ZİYAFETİ
İmamoğlu kendi kariyerinin kapılarını İngiliz anahtarıyla açmak istedi.
İBB Başkanının gündeminde İstanbul yok. O, İBB'yi kariyer planlaması, bir basamak olarak görüyor. İstanbul'da uçan kuştan da gezen her türlü hayvanattan da her türlü insanın derdinden de sorumlu kişi İBB'dir, İBB Başkanıdır.
DEPREMLERDEN İLK ETKİLENECEK YERLER METROLAR
İstanbul'a metro yapmak isteyeni kim engelleyebilir. Kasım ayındaki yazıya bakanlık tekrar cevap veriyor 17 Ocak'ta. Bakanlık eksikleri olduğu için İBB'nin projesini onaylayamıyor. Siz İstanbul'a metro yapacaksınız, bunu yaparken deprem simülasyonu yapmayıp bakanlıktan onay vermesini isteyeceksiniz. Bunu yapmak mümkün mü? Depremlerden ilk etkilenecek yerler metrolar.
Detaylar gelecek...