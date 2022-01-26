İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan A Haber'de önemli açıklamalar

"BİZİM KENDİ BELEDİYE BİNAMIZDA İNSANLARI MİSAFİR ETTİK"

Biz baktık ki durum kötüye gidiyor, İBB yok hükmünde hemen il başkanlığımızca koordine olduk bütün tesislerimizi açtık. Bizim kendi belediye binamızda insanları misafir ettik.

"CENAZE ARACI CENAZEYİ BIRAKIP GİDİYOR"

İETT otobüslerini kar lastiği takmadan sokağa çıkarırsanız ne olacak? Sultangazi'de cenazeyi taşıyan cenaze aracı cenazeyi bırakıp gidiyor. Araçları işi yapacak yere değil, reklam yapılacak yerlere koymuşsunuz. Büyükşehir hakikatle yüzleşti.

"AKOM'DA GÖRÜNTÜLENMESİ GEREKİRKEN BAŞKA YERDE GÖRÜNTÜLENİYOR"

İBB Başkanı AKOM'da görüntülenmesi gerekirken bir başka yerde görüntüleniyor. Saniyenin bile en kıymetli olduğu süreçler var. Mesele ciddiye almamak. Ciddiye alsaydılar bu işi Büyükşehir Belediyesi'nin en dip yapmış organizasyon yeteneği bile bu işte başarılı olurdu. İş yapmak için önce iş yapmaya inanmak lazım.

EKREM İMAMOĞLU'NUN BALIK ZİYAFETİ

İmamoğlu kendi kariyerinin kapılarını İngiliz anahtarıyla açmak istedi.

İBB Başkanının gündeminde İstanbul yok. O, İBB'yi kariyer planlaması, bir basamak olarak görüyor. İstanbul'da uçan kuştan da gezen her türlü hayvanattan da her türlü insanın derdinden de sorumlu kişi İBB'dir, İBB Başkanıdır.

DEPREMLERDEN İLK ETKİLENECEK YERLER METROLAR

İstanbul'a metro yapmak isteyeni kim engelleyebilir. Kasım ayındaki yazıya bakanlık tekrar cevap veriyor 17 Ocak'ta. Bakanlık eksikleri olduğu için İBB'nin projesini onaylayamıyor. Siz İstanbul'a metro yapacaksınız, bunu yaparken deprem simülasyonu yapmayıp bakanlıktan onay vermesini isteyeceksiniz. Bunu yapmak mümkün mü? Depremlerden ilk etkilenecek yerler metrolar.

Detaylar gelecek...