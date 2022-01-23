Başkan Erdoğan'a hadsiz söylemlerle hakaret eden Sedef Kabaş tutuklandı! Her kesimden büyük tepkiler yağdı





CEZASINI ÇEKECEK!

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN: Bu sözsöyleyenin zavallı ve müptezel halini ortaya koymuştur.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: Bu sadece ahlaksızlık değildir, gazetecilik adına sorumsuzluktur.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil, ahlaksızlık ve pespayeliktir.

ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL: Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: Sedef edepsiz; yanında oturup arkasına sığınanlar daha edepsiz.