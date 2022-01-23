Başkan Erdoğan'a hadsiz söylemlerle hakaret eden Sedef Kabaş tutuklandı! Her kesimden büyük tepkiler yağdı

Gazeteci Sedef Kabaş, önceki gece CHP'li vekiller Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu'nun da olduğu TELE 1'deki canlı yayında, Başkan Recep Tayyip kastederek skandal sözler etti. "Büyükbaş saraya çıkınca kral olmaz. Saray ahır olur" dedi. Haddini aşan bu çirkin sözü nedeniyle her kesimden büyük tepki geldi. Gece 02.00'de gözaltına alınıp Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İfadesi alınıp adliye sevk edildi. Savcının tutuklama talebi üzerine hakim hapse gönderdi.
CEZASINI ÇEKECEK!
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN: Bu sözsöyleyenin zavallı ve müptezel halini ortaya koymuştur.
İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: Bu sadece ahlaksızlık değildir, gazetecilik adına sorumsuzluktur.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil, ahlaksızlık ve pespayeliktir.
ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL: Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: Sedef edepsiz; yanında oturup arkasına sığınanlar daha edepsiz.
CHP'LİLER SESİNİ ÇIKARMADI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti teşkilatının, Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.