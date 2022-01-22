Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a destek veren Akşener ve Kılıçdaroğlu edepsizliği meşrulaştırmayı seçti!





"MUHALEFET LİDERLERİNİN SAHİPLENMELERİ PROVOKASYONDUR"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletin seçtiği Cumhurbaşkanımıza çirkin ve galiz ifadelerle hakaret etmek, aslında milli iradeye karşı gerçekleştirilmiş saldırı ve açık hadsizliktir. Akl-ı selim sahibi herkesin bu nefret dolu dili kınaması gerekirken bazı muhalefet liderlerinin sahiplenmeleri ise gerçek bir provokasyon, vahim bir sorumsuzluktur. Bu nefret dilini ve buna sahip çıkanları şiddetle kınıyor, ayrıca ters kelepçe mizanseniyle kirli oyunlarına devam etmek istemelerini de aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.