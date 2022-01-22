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    • 22.01.2022 22:10
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    • 22.01.2022 22:27
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    Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a destek veren Akşener ve Kılıçdaroğlu edepsizliği meşrulaştırmayı seçti!

    Cumhurbaşkanlığı makamına, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Sedef Kabaş'a tepkiler sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener bu skandala destek vererek edepsizliği meşrulaştırmayı seçti.

    Akşener ve Kılıçdaroğlu’na ser tepki!

    Gazeteci Sedef Kabaş, TELE 1 ekranlarında katıldığı programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında küstahça ifadeler kullanmıştı.

    Herkes tarafından tepki çeken skandal açıklamaların ardından dün gözaltına alınan Kabaş, bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



    AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
    Kabaş'ın skandal ifadelerine ise muhalefetten tam destek geldi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkan Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına yöneltilen küstahça sözlerin arkasında duran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi.



    "EDEPSİZLİĞİ MEŞRULAŞTIRMAYI SEÇTİLER"
    Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu cümle gerekliydi: "Yaptığı büyük hata, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan derhal özür dilemeli…" Devlet ve siyaset adabı bunu gerektirirdi. Ancak Kılıçdaroğlu da Akşener de edepsizliği meşrulaştırmayı seçtiler. Milletimiz, bu zilleti ayan beyan görüyor." ifadelerine yer verdi.



        "DESTEK ÇIKANLARI KINIYORUM"
        TBMM Başkanı Mustafa Şentop da konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

        Şentop, "Hakaret, ifade özgürlüğü değildir, özgürlük değildir; bir suçtur. Hakaret içeren hiçbir söze müsamaha gösterilemez ve hakaret hoş görülemez. Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan son derece ağır imalar içeren seviyesiz açıklamaları, bu açıklamaları yapanları ve bu hakarete karşı tavır almak yerine destek çıkanları kınıyorum." dedi.



        "MUHALEFET LİDERLERİNİN SAHİPLENMELERİ PROVOKASYONDUR"
        AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletin seçtiği Cumhurbaşkanımıza çirkin ve galiz ifadelerle hakaret etmek, aslında milli iradeye karşı gerçekleştirilmiş saldırı ve açık hadsizliktir. Akl-ı selim sahibi herkesin bu nefret dolu dili kınaması gerekirken bazı muhalefet liderlerinin sahiplenmeleri ise gerçek bir provokasyon, vahim bir sorumsuzluktur. Bu nefret dilini ve buna sahip çıkanları şiddetle kınıyor, ayrıca ters kelepçe mizanseniyle kirli oyunlarına devam etmek istemelerini de aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.
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