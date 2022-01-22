Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a destek veren Akşener ve Kılıçdaroğlu edepsizliği meşrulaştırmayı seçti!

Gazeteci Sedef Kabaş, TELE 1 ekranlarında katıldığı programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında küstahça ifadeler kullanmıştı.
Herkes tarafından tepki çeken skandal açıklamaların ardından dün gözaltına alınan Kabaş, bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
Kabaş'ın skandal ifadelerine ise muhalefetten tam destek geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkan Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına yöneltilen küstahça sözlerin arkasında duran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi.
"EDEPSİZLİĞİ MEŞRULAŞTIRMAYI SEÇTİLER"
Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu cümle gerekliydi: "Yaptığı büyük hata, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan derhal özür dilemeli…" Devlet ve siyaset adabı bunu gerektirirdi. Ancak Kılıçdaroğlu da Akşener de edepsizliği meşrulaştırmayı seçtiler. Milletimiz, bu zilleti ayan beyan görüyor." ifadelerine yer verdi.