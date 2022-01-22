Son dakika: Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a tepkiler çığ gibi! Sedef Kabaş hapis cezası alacak mı? Kanun ne diyor?

Hem Başkan Erdoğan'a "diktatör" deyip hem de ekranlarda akşama kadar hakaret ve küfürleri birbiri ardına sıralayan CHP yandaşı gazetecilerden Sedef Kabaş, son sözleriyle çizgiyi fazlasıyla aştı.
BAŞKAN ERDOĞAN VE MAKAMINA HAKARET
Gazeteci Sedef Kabaş, CHP'nin fondaş medyası Tele1'de katıldığı canlı yayında Başkan Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına karşı hadsiz sözler sarf etti, hakaret yağdırdı.
KELEPÇE OYUNU PATLADI
Başkan Erdoğan'a televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş, gece Sarıyer'deki evine giden polis tarafından gözaltına alındı.
Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Kabaş, saat 14.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Kabaş'ın polis aracından indiğinde elleri kelepçeli değildi.