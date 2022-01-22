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    • 22.01.2022 16:58
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    • 22.01.2022 17:17
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a tepkiler çığ gibi! Sedef Kabaş hapis cezası alacak mı? Kanun ne diyor?

    Son dakika... Sözde Gazeteci Sedef Kabaş, katıldığı bir programda Başkan Erdoğan'a yönelik çok ağır ifadeler kullandı. Kabaş'ın sözleri büyük tepki çekerken soruşturma başlatıldı gözaltına alındı. Peki Kabaş hapis cezası alacak mı? A Haber ekranlarında Avukat Pınar Bektaşoğlu, TCK 299'uncu maddenin ceza boyutunun 1 yıldan 4 yıla kadar hapis olduğunu aktarırken, suçun alenen işlenmesi halinde ise cezanın artırılabileceğini belirtti.

    Sedef Kabaş hapis cezası alacak mı?

    Hem Başkan Erdoğan'a "diktatör" deyip hem de ekranlarda akşama kadar hakaret ve küfürleri birbiri ardına sıralayan CHP yandaşı gazetecilerden Sedef Kabaş, son sözleriyle çizgiyi fazlasıyla aştı.

    BAŞKAN ERDOĞAN VE MAKAMINA HAKARET
    Gazeteci Sedef Kabaş, CHP'nin fondaş medyası Tele1'de katıldığı canlı yayında Başkan Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına karşı hadsiz sözler sarf etti, hakaret yağdırdı.

    KELEPÇE OYUNU PATLADI
    Başkan Erdoğan'a televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş, gece Sarıyer'deki evine giden polis tarafından gözaltına alındı.

    Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Kabaş, saat 14.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Kabaş'ın polis aracından indiğinde elleri kelepçeli değildi.

        SEDEF KABAŞ'A HAPİS CEZASI VERİLEBİLİR Mİ?

        Cumhurbaşkanlığı makamı ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan Sedef Kabaş'ın basit hakaret suçundan yargılanmasının mümkün olmadığını ifade eden Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, "Kanun çok açıktır. Burada Cumhurbaşkanının ismini vermese de cümlenin bütünlüğünden Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlenmiştir. Yargıtay ve AYM'nin bu konuda evrensel hukuk çerçevesinde yaptığı değerlendirmelerde de fiilin isnadı çok açıktır." dedi.

        Türk Ceza Kanunu'nun 299'uncu maddesi ve Anayasa'nın 104'üncü maddesine dikkat çeken Hacıbektaşoğlu, "Anayasa'nın 104'üncü maddesinde Cumhurbaşkanlığı makamının devleti ve milleti temsil ettiği belirtiliyor. Yine TCK 299'uncu maddede devlete karşı işlenen suçlara karşı devleti koruma amacı ile Cumhurbaşkanlığı makamı devletin en üst kurumu olarak koruma altındadır. Bu da basit hakaret suçları kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığını gösterir." dedi.

        2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS

        Bektaşoğlu, TCK 299'uncu maddenin ceza boyutunun 1 yıldan 4 yıla kadar hapis olduğunu aktarırken, suçun alenen işlenmesi halinde ise cezanın artırılabileceğini belirtti.

        Bektaşoğlu, "299'uncu madde 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilebilir. Suçun alenen işlenmesi halinde ise 6'da1 oranında artırılabilir. Bu da 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası anlamına gelir. Ancak kovuşturma Adalet Bakanlığı'nın iznine tabidir" ifadelerini kullandı.

        ADALET YERİNİ BULACAK

        Gözaltına alınan Kabaş'ın adalet önünde hakettiği cezayı bulacağını belirten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır." ifadelerini kullandı.

            TALİMAT FETÖ'DEN Mİ?

            Peki Kim bu Sedef Kabaş? Talimatları FETÖ'den mi alıyorlar? Muhalefet hakaret ve küfür diliyle neyi amaçlıyorlar? Gündemin öne başlıklarını A Haber canlı yayınında değerlendirildi.

            ERDOĞAN KADAR HAKARETE UĞRAMIŞ BİR CUMHURBAŞKANI VAR MI?

            Önce FETÖ kanallarında sonra da CHP kanallarındaki hakaret dilinin altında neler var? A Haber yanında Daily Sabah Gazetesi Yazarı Merve Şebnem Oruç, "Çocuklar namaz kılıyor diye kıyametleri koparan, cami önünde ayakkabı arayan bir medya vardı. Bugün örneğini gördüğümüz ise TELE 1. Hakaret dilini kullananlar 'biz mağduruz' diyorlar.

            BİRAZ AR NAMUS İFFET...

            Durum çok ortada buna kılıf aramayın. 'Minareyi çalmışsın kılıfını arıyoruz' deriz. Zaten 'saray' ifadesi dilierine plesenk olmuş bir ifade. Kimi kast ettiğini iyi biliyoruz kimi kandırıyorsunuz. O kadar iticisiniz ki sözünüzün arkasında durun.

            Hadi oradan gerçekten hodri meydan. Bu ülkede Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar hakarete uğramış bir cumhurbaşkanı var mı? Bir siyasi lider var mı? Artık yeter gerçekten. Ya o bir Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Bu hepimizin onuru ve itibarıdır. Bunu yaparsanız başkası ne yapmaz. Ayıptır günahtır biraz ar namus iffet gerekiyor ya." dedi.

            Sedef Kabaş'ın yıllar önce FETÖ'yü öven mesajlarını ise ifşa ediyoruz. Kabaş'ın FETÖ'nün militanlığını yaptığı işte o tweetler...

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                        ESKİDEN ÖZAL ŞİMDİ ERDOĞAN

                        Müjdat Gezen, Sezen Aksu, Levent Üzümcü, Mine Kırıkkanat, Füsun Demirel'in de aralarında bulunduğu terör sempatizanı 'amiral eskilerinin' ardından hükümeti hedef alan bir bildiri yayımladı.

                        Bildiriye imza atan Müjdat Gezen, 90'lı yıllarda da CHP'nin eski versiyonu SHP'nin yemeğine katıldığı sözde sanatçı arkadaşlarıyla birlikte 'Özal'ı indireceğiz' diyerek tehdit etmişti.
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                        Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a tepkiler çığ gibi! Sedef Kabaş hapis cezası alacak mı? Kanun ne diyor?
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