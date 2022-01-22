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    • 23.01.2022 01:28
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Başkan Erdoğan'ın okuduğu şiirle Sedef Kabaş'ın hakaretini bir tuttu!

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ahlaksızca hakaret eden Sedef Kabaş'ı savunma derdine düştü. Akşener, Kabaş'ı Başkan Erdoğan'ın okuduğu şiir ile desteklemeye çalıştı.

    İP’li Akşener’den Kabaş’a destek

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ahlaksızca hakaret eden Sedef Kabaş'ı savunma derdine düştü.

    Akşener, Kabaş'ı Başkan Erdoğan'ın okuduğu şiir ile desteklemeye çalıştı.

    Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Başkan Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmiş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." ifadelerini kullanmıştı. Kabaş, hakkında açılan soruşturma sonrası gözaltına alınmış ve nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

        AKŞENER'DEN KABAŞ'A BİR TUHAF SAVUNMA
        Karar sonrası sosyal medya hesabından Kabaş'a destek veren Akşener, Erdoğan'ın okuduğu şiirle Kabaş'ın hakaretlerini bir tuttu.

        Akşener Türkiye'ye adaletin geleceğini vurguladığı paylaşımında, "Şiirden hapse giren dünün mağdurlarının, atasözü söyleyenleri hapse atan mağrurlar haline geldiği günlerden geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

        BAŞKAN ERDOĞAN OKUDUĞU ŞİİR ÜZERİNE HAPSE GİRMİŞTİ
        1994 yerel seçimlerinde elde ettiği yüzde 25,19'luk oy oranı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Aralık 1997'de Siirt'te düzenlenen bir açık hava toplantısı sırasında topluluğa yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler sebebiyle "halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle kendisine açılan dava sonucunda 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Erdoğan, belediye başkanlığı görevinden ayrılarak 26 Mart 1999'da girdiği cezaevinde dört ay on gün kaldıktan sonra 24 Temmuz 1999'da tahliye edilmişti.

        Siyasi yasağının kaldırılmasının ardından tekrar siyasete dönen Erdoğan, 9 Mart 2003'te gerçekleştirilen ara seçimlerinde Siirt milletvekili olarak meclise girmişti.
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