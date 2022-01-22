İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Başkan Erdoğan'ın okuduğu şiirle Sedef Kabaş'ın hakaretini bir tuttu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ahlaksızca hakaret eden Sedef Kabaş'ı savunma derdine düştü.
Akşener, Kabaş'ı Başkan Erdoğan'ın okuduğu şiir ile desteklemeye çalıştı.
Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Başkan Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmiş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." ifadelerini kullanmıştı. Kabaş, hakkında açılan soruşturma sonrası gözaltına alınmış ve nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.