Başkan Erdoğan'a hakaret edip gözaltına alınan Sedef Kabaş'tan "ters kelepçe" tiyatrosu! Video görüntüsü algı oyununu bozdu

Katıldığı bir televizyon programındaki konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedef Kabaş, adliyeye gönderildi.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir televizyon programında yaptığı konuşmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kabaş'ı Üsküdar'daki bir otelde gözaltına aldı.
Ekiplerce, savcılığın ifadesinin alınması yönünde verilen talimat üzerine emniyete götürülen Kabaş'ın buradaki işlemleri tamamlandı.
(Kabaş'ın ters kelepçe algısı yaratmaya çalıştığı anlar)
Kabaş, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.
(Kabaş'ın algı oyununu bozan görüntü)
MAĞDURİYET ALGISI ÇÖKTÜ
Gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, adliyeye sevk edildiği sırada ucuz bir tiyatroya kalkıştı.