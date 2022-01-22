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    • 22.01.2022 15:20
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    Başkan Erdoğan'a hakaret edip gözaltına alınan Sedef Kabaş'tan "ters kelepçe" tiyatrosu! Video görüntüsü algı oyununu bozdu

    Haddini aşarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına karşı hakaret yağdırmasının ardından gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, adliyeye sevk edildiği sırada ucuz bir tiyatroya kalkıştı. Gazetecilere, "ters kelepçe vurulmuş" gibi pozlar verip mağduriyet algısı yaratmaya çalışan Sedef Kabaş'ın oyunu video görüntüleri ile bozuldu. Videoda Kabaş'ın elinde kelepçe olmadığı, gazeteciler çekim yaptığı esnada Sedef Kabaş'ın elini arkasından bağlayarak ters kelepçe vurulmuş gibi mağduriyet algısı yaratma çalıştığı görülüyor.

    takvim.com.tr
    Sedef Kabaş’tan ters kelepçe tiyatrosu!

    Katıldığı bir televizyon programındaki konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedef Kabaş, adliyeye gönderildi.

    Kabaş'tan "ters kelepçe" tiyatrosu!

    İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir televizyon programında yaptığı konuşmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kabaş'ı Üsküdar'daki bir otelde gözaltına aldı.

    Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti

    Ekiplerce, savcılığın ifadesinin alınması yönünde verilen talimat üzerine emniyete götürülen Kabaş'ın buradaki işlemleri tamamlandı.

    (Kabaş'ın ters kelepçe algısı yaratmaya çalıştığı anlar)

    Kabaş, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.


    (Kabaş'ın algı oyununu bozan görüntü)

    MAĞDURİYET ALGISI ÇÖKTÜ
    Gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, adliyeye sevk edildiği sırada ucuz bir tiyatroya kalkıştı.

        (Kabaş'ın ters kelepçe algısı yaratmaya çalıştığı anlar)

        Gazetecilere, "ters kelepçe vurulmuş" gibi pozlar verip mağduriyet algısı yaratmaya çalışan Sedef Kabaş'ın oyunu video görüntüleri ile bozuldu.


        (Kabaş'ın algı oyununu bozan görüntü)

        Videoda Kabaş'ın elinde kelepçe olmadığı, gazeteciler çekim yaptığı esnada Sedef Kabaş'ın elini arkasından bağlayarak ters kelepçe vurulmuş gibi mağduriyet algısı yaratma çalıştığı görülüyor.

        Hakaret talimatı FETÖ'cülerden mi?

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'a hakaret edip gözaltına alınan Sedef Kabaş'tan "ters kelepçe" tiyatrosu! Video görüntüsü algı oyununu bozdu
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