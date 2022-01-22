Son dakika: Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi





TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHMEYE SEVK EDİLDİ

Sedef Kabaş İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kabaş "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Üsküdar'da gözaltına alınan Sedef Kabaş'ın ilk ifadesi ortaya çıktı.



Sedef Kabaş'ın ifadesinde "Hakaret etmek amacıyla söylemedim. Ben bir Çerkes Atasözü'nü söyledim" dediği iddia edildi. Yayında söylediği sözlerin Atasözü olduğuna dair yayın esnasında herhangi bir açıklama yapmayan fakat ifadesinde "Atasözü söyledim" dediği ifade edilen Sedef Kabaş için "Sözlerinin arkasında duramadı" yorumları yapıldı.

Sedef Kabaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.