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    • 22.01.2022 18:47
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi

    ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş, çıkarıldığı savcılıkça ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Öte yandan Sedef Kabaş'ın Emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı.

    Kabaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği sözler nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

    Başsavcılık, hakaret suçunun işlendiği televizyon kanalının Sarıyer'de olmasından dolayı dosyaya yetkisizlik kararı vererek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.



    GÖZALTINA ALINDI
    Soruşturma kapsamında polis ekipleri dün gece saat 02.00 sıralarında Kabaş'ın Sarıyer'deki evine giderek gözaltına aldı.



    TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHMEYE SEVK EDİLDİ
    Sedef Kabaş İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kabaş "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.


    İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
    İstanbul Üsküdar'da gözaltına alınan Sedef Kabaş'ın ilk ifadesi ortaya çıktı.

    Sedef Kabaş'ın ifadesinde "Hakaret etmek amacıyla söylemedim. Ben bir Çerkes Atasözü'nü söyledim" dediği iddia edildi. Yayında söylediği sözlerin Atasözü olduğuna dair yayın esnasında herhangi bir açıklama yapmayan fakat ifadesinde "Atasözü söyledim" dediği ifade edilen Sedef Kabaş için "Sözlerinin arkasında duramadı" yorumları yapıldı.

    Sedef Kabaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

        (Kabaş'ın ters kelepçe algısı yaratmaya çalıştığı anlar)


        MAĞDURİYET ALGISI ÇÖKTÜ
        Gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, adliyeye sevk edildiği sırada ucuz bir tiyatroya kalkıştı.

        (Kabaş'ın algı oyununu bozan görüntü)

        Gazetecilere, "ters kelepçe vurulmuş" gibi pozlar verip mağduriyet algısı yaratmaya çalışan Sedef Kabaş'ın oyunu video görüntüleri ile bozuldu.



        (Kabaş'ın ters kelepçe algısı yaratmaya çalıştığı anlar)

        Videoda Kabaş'ın elinde kelepçe olmadığı, gazeteciler çekim yaptığı esnada Sedef Kabaş'ın elini arkasından bağlayarak ters kelepçe vurulmuş gibi mağduriyet algısı yaratma çalıştığı görülüyor.

        (Kabaş'ın algı oyununu bozan görüntü)

            OLAY
            Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kabaş'ın televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatmıştı.

            Kabaş'ın suça konu konuşmasını yaptığı kanalın merkezi Sarıyer'de olduğu için dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Savcılıkça, Kabaş hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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