Son dakika: İstanbul'da deprem mi oldu? Bursa, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Balıkesir'de deprem mi oldu? 22 Ocak son depremler

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.8, derinliğini 7.2 kilometre olarak tespit etti.



BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir Dursunbey'de, 22.31'de gerçekleşen 4,7 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Balıkesir'imize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.



Öte yandan, AFAD Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Balıkesir. Dursunbey ilçesine meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4,7 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.