Son dakika: İstanbul'da deprem mi oldu? Bursa, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Balıkesir'de deprem mi oldu? 22 Ocak son depremler

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 22.31 sularında Balıkesir'de 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.49 km olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.8, derinliğini 7.2 kilometre olarak tespit etti.
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir Dursunbey'de, 22.31'de gerçekleşen 4,7 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Balıkesir'imize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.
Öte yandan, AFAD Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Balıkesir. Dursunbey ilçesine meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4,7 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
22 OCAK SON DEPREMLER LİSTESİ
2022.01.22 22:12:16 39.0265 40.0285 7.2 -.- 1.8 -.- GUNDEGDI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2022.01.22 20:10:08 38.9748 42.0192 5.0 -.- 2.3 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel
2022.01.22 18:31:02 39.8588 41.2953 6.0 -.- 1.9 -.- PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel
2022.01.22 17:28:48 37.3428 36.1295 22.8 -.- 1.6 -.- MEZRETLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2022.01.22 15:55:02 37.0553 28.5752 18.1 -.- 1.7 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.01.22 15:46:34 36.4650 30.8477 17.4 -.- 1.8 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.22 15:38:30 36.7975 28.2995 10.9 -.- 1.4 -.- ADAKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.01.22 15:31:09 39.1773 40.5130 19.3 -.- 1.7 -.- KOZLU-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2022.01.22 15:07:24 37.1630 35.7210 15.4 -.- 1.1 -.- DUMLU-CEYHAN (ADANA) İlksel