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    • 22.01.2022 19:29
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    CHP'li lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hakaretin bekçisi oldu! Sezen Aksu ve Sedef Kabaş'a destek verdi

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine kendisinden beklenen açıklamalara imza atarak şaşırttmadı. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yaparak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a ve skandal sözlere sahip bir şarkıya imza atan Sezen Aksu'ya destek verdiğini ilan etti.

    Kılıçdaroğlu, hakaretin bekçisi oldu!

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine kendisinden beklenen açıklamalara imza atarak şaşırttmadı.

    Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yaparak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a ve skandal sözlere sahip bir şarkıya imza atan Sezen Aksu'ya destek verdiğini ilan etti.

    Sedef Kabaş ve Sezen Aksu'nun hakaretlerini görmezden gelen Kılıçdaroğlu, açıklamasında, ''Onbinlerce trolüne her türlü küfrü ettirir, sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır. Camide sanatçının dilini kopartacağını söyler. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için, gündem yaratma peşinde. Buralara kadar düştü zavallı. Milletimiz ve ülkemiz bu provokasyonları da atlatıp, huzura, barışmaya yürümeyi bilecektir.'' ifadelerini kullandı.

        BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET
        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kabaş'ın televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatmıştı.

        Kabaş'ın suça konu konuşmasını yaptığı kanalın merkezi Sarıyer'de olduğu için dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Savcılıkça, Kabaş hakkında gözaltı kararı verilmişti. Hakaretçi Sedef Kabaş, tutuklandı.

        SEZEN AKSU'DAN SKANDAL SÖZLERE SAHİP ŞARKI
        Şarkıcı Sezen Aksu, çekimlerini tamamlayıp yayınladığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı video klibinde, Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva'ya hakaret etti.

        Binmişiz bir alamete gidiyoruz kıyamete.' sözleri ile başlayan şarkı "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" diye devam ediyor.

        Şarkıya sosyal medyada tepki yağdı.
            Kılıçdaroğlu, hakaretin bekçisi oldu!
            Haberler Güncel CHP'li lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hakaretin bekçisi oldu! Sezen Aksu ve Sedef Kabaş'a destek verdi
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