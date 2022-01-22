CHP'li lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hakaretin bekçisi oldu! Sezen Aksu ve Sedef Kabaş'a destek verdi

Sedef Kabaş ve Sezen Aksu'nun hakaretlerini görmezden gelen Kılıçdaroğlu, açıklamasında, ''Onbinlerce trolüne her türlü küfrü ettirir, sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır. Camide sanatçının dilini kopartacağını söyler. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için, gündem yaratma peşinde. Buralara kadar düştü zavallı. Milletimiz ve ülkemiz bu provokasyonları da atlatıp, huzura, barışmaya yürümeyi bilecektir.'' ifadelerini kullandı.