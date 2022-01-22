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    • 22.01.2022 23:23
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    Artçı deprem olur mu? İzmir, İstanbul, Balıkesir deprem olacak mı? Artçı deprem nedir, neden olur?

    Saat 22.31'de Balıkesir'in Dursunbeyli ilçesinde 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından artçı depremlere ilişkin önemli açıklamalar peş peşe geldi. Peki, artçı deprem olur mu? İzmir, İstanbul, Balıkesir deprem olacak mı? Artçı deprem nedir, neden olur? İşte son dakika gelişmeleri takvim.com.tr'de!

    Artçı deprem olacak mı?

    Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.8, derinliğini 7.2 kilometre olarak tespit etti. Depremin ardından artçı depremler hakkında vatandaşlara çeşitli uyarılar yapıldı. Peki, artçı deprem olur mu? İzmir, İstanbul, Balıkesir deprem olacak mı? Artçı deprem nedir, neden olur? İşte haberin detayı...

    BALIKESİR'DE 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

    Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; merkez üssü Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.31'te yerin 7.41 kilometre derinliğinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ilk belirlemelere göre; Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te de hissedildi.

    Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.8, derinliğini 7.2 kilometre olarak tespit etti.

    UZMAN İSİM VATANDAŞLARI UYARDI

    Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber'e yaptığı açıklamada "Vatandaşlarda ciddi bir korku yarattı bu deprem. Bir süre sokakta kalmalarında fayda var. Ancak bu depremin yıkıcı bir deprem olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

    ARTÇI DEPREMLER OLABİLİR

    Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz A Haber'e yaptığı açıklamalarda "Yetkili ağızlar bazı artçı depremlerin olabileceğini söyledi. Ama şu an için olumsuz bir ihbar yok." ifadelerini kullandı.

        ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ

        Deprem İstanbul, Bursa ve çevre illerde de hissedildi. Deprem başta Dursunbey olmak üzere Balıkesir merkezi ve ilçelerde korkuya sebep oldu.

        ARTÇI DEPREM NEDİR?

        Artçı deprem, şiddetli depremlerin ardından olan depremlere denilmektedir. Bu depremler uzun bir süre devam eder ve büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlar.

        Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.

        Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

        Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.
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