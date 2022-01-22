Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.8, derinliğini 7.2 kilometre olarak tespit etti. Depremin ardından artçı depremler hakkında vatandaşlara çeşitli uyarılar yapıldı. Peki, artçı deprem olur mu? İzmir, İstanbul, Balıkesir deprem olacak mı? Artçı deprem nedir, neden olur? İşte haberin detayı...
BALIKESİR'DE 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; merkez üssü Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.31'te yerin 7.41 kilometre derinliğinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ilk belirlemelere göre; Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.8, derinliğini 7.2 kilometre olarak tespit etti.
UZMAN İSİM VATANDAŞLARI UYARDI
Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber'e yaptığı açıklamada "Vatandaşlarda ciddi bir korku yarattı bu deprem. Bir süre sokakta kalmalarında fayda var. Ancak bu depremin yıkıcı bir deprem olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
ARTÇI DEPREMLER OLABİLİR
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz A Haber'e yaptığı açıklamalarda "Yetkili ağızlar bazı artçı depremlerin olabileceğini söyledi. Ama şu an için olumsuz bir ihbar yok." ifadelerini kullandı.