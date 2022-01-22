Artçı deprem olur mu? İzmir, İstanbul, Balıkesir deprem olacak mı? Artçı deprem nedir, neden olur?

UZMAN İSİM VATANDAŞLARI UYARDI

Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber'e yaptığı açıklamada "Vatandaşlarda ciddi bir korku yarattı bu deprem. Bir süre sokakta kalmalarında fayda var. Ancak bu depremin yıkıcı bir deprem olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

ARTÇI DEPREMLER OLABİLİR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz A Haber'e yaptığı açıklamalarda "Yetkili ağızlar bazı artçı depremlerin olabileceğini söyledi. Ama şu an için olumsuz bir ihbar yok." ifadelerini kullandı.