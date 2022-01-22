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    23 Ocak Pazar THY Sabiha Gökçen iptal edilen uçuşlar hangileri? THY iptal olan uçuş sorgulama!

    İstanbul ve çevre illerde soğuk hava dalgası ve kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Kar nedeniyle THY'nin yarın Sabiha Gökçen'deki 31 uçuşu iptal oldu. İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yollarının (THY) yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştireceği toplam 31 seferi iptal edildi. Peki, 23 Ocak Pazar THY Sabiha Gökçen iptal edilen uçuşlar hangileri? İşte THY iptal olan uçuş sorgulama!

    23 Ocak THY Sabiha Gökçen iptal edilen uçuşlar hangileri?

    İstanbul ve çevre iller için Meteoroloji'den peş peşe kar yağışı uyarıları geliyor. Bu nedenle hem kara hem deniz hem de hava trafiğinde aksamalar meydana geliyor. İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yollarının (THY) yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştireceği toplam 31 seferi iptal oldu. Peki, 23 Ocak Pazar THY Sabiha Gökçen iptal edilen uçuşlar hangileri? İşte THY iptal olan uçuş sorgulama ve detaylar...

    23 OCAK THY SABİHA GÖKÇEN İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR HANGİLERİ?

    THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarında tüm ekiplerimiz ile seyahat güvenliğiniz için çalışıyoruz. 23 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz tedbir amaçlı iptal edilmiştir. Uçuşunuzun durumunu linke tıklayarak öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

    THY İPTAL EDİLEN UÇUŞ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi İstanbul, Marmara'nın doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı beklendiğini bildirdi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeyinden başlayarak etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının il genelinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacağı, yarın akşam saatlerine kadar güney sahillerde yer yer 2-5, iç ve kuzey kesimlerde ise 6-20 santimetre yeni kar örtüsü beklendiği belirtildi.

        Yalova, Sakarya, Bursa ve Kocaeli çevrelerinde pazar günü ilk saatlerden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli (10-20 santimetre), yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun (20 santimetre üzeri) kar yağışının beklendiği aktarılan açıklamada, aynı gün Tokat ve Amasya ile Ordu'nun 200 metre üzeri yüksek kesimlerinde de yoğun kar yağışı öngörüldüğü ifade edildi.

        Açıklamada don, buzlanma, tipi, çığ ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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