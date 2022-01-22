23 Ocak Pazar THY Sabiha Gökçen iptal edilen uçuşlar hangileri? THY iptal olan uçuş sorgulama!

İstanbul ve çevre iller için Meteoroloji'den peş peşe kar yağışı uyarıları geliyor. Bu nedenle hem kara hem deniz hem de hava trafiğinde aksamalar meydana geliyor. İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yollarının (THY) yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştireceği toplam 31 seferi iptal oldu. Peki, 23 Ocak Pazar THY Sabiha Gökçen iptal edilen uçuşlar hangileri? İşte THY iptal olan uçuş sorgulama ve detaylar...