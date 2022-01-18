Minik küfürbaz Sezen Aksu’nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısına tepkiler dinmek bilmiyor! Twitter'da TT oldu

Youtube'da yayınladığı parçasına bir not da düşen Aksu, "Size güzel bir yeni yıl dilemek için bir sürü cümle geçti aklımdan, hiçbiri içime sinmedi. O nedenle düşünmeden kalbimden geleni yazıyorum. Bu yılın hepimize daha iyi insan olabilmeyi, dünya üzerindeki canlı cansız her şeyin bütünlüğünü hatırlamayı, kendimizden başlayarak hakikatle yüzleşebilmeyi, koşulsuz özgürlüğün peşine düşmeyi, dayanışmanın kudretini idrak edebilmeyi, birbirimizin yaralarını sarabilmeyi, gitgide normalleştirdiğimiz şiddetin ve onu normalleştirmek için küçücük insan aklıyla oynadığımız oyunlardan utanabilmeyi, değişmeyi, dönüşmeyi, ilerlemeyi, her varlığı eşitleyen gerçek adaleti tesis edebilmeyi ve bunu mümkün kılacak aklı başımıza getirmesini diliyorum bütün kalbimle…" ifadelerini kullandı.