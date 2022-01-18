Minik küfürbaz Sezen Aksu’nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısına tepkiler dinmek bilmiyor! Twitter'da TT oldu
Minik küfürbaz Sezen Aksu, geçtiğimiz günlerde 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı. 'Minik Serçe'nin, şarkısında geçen, "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." şeklinde dini hassasiyetlere dokunan hakaret niteliğindeki ifadeleri tepki çekti. MHP lideri Bahçeli, bugünkü konuşmasında şarkısındaki sözler üzerinden eleştirdiği Sezen Aksu'ya "Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme" diyerek tepki gösterirken, sözde sanatçı Sezen Aksu sosyal medyada da tepkilerin hedefindeydi. "Sezen Aksu" etiketi Twitter'da trend topic olurken, sosyal medya kullanıcıları Sezen Aksu'yu dine hakaret eden ifadeleri yüzünden adeta topa tuttu.
Sezen Aksu'nun Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı, içeriğindeki dini değerlere hakaret içeren sözler nedeniyle gündemden düşmüyor.
Youtube'da yayınladığı parçasına bir not da düşen Aksu, "Size güzel bir yeni yıl dilemek için bir sürü cümle geçti aklımdan, hiçbiri içime sinmedi. O nedenle düşünmeden kalbimden geleni yazıyorum. Bu yılın hepimize daha iyi insan olabilmeyi, dünya üzerindeki canlı cansız her şeyin bütünlüğünü hatırlamayı, kendimizden başlayarak hakikatle yüzleşebilmeyi, koşulsuz özgürlüğün peşine düşmeyi, dayanışmanın kudretini idrak edebilmeyi, birbirimizin yaralarını sarabilmeyi, gitgide normalleştirdiğimiz şiddetin ve onu normalleştirmek için küçücük insan aklıyla oynadığımız oyunlardan utanabilmeyi, değişmeyi, dönüşmeyi, ilerlemeyi, her varlığı eşitleyen gerçek adaleti tesis edebilmeyi ve bunu mümkün kılacak aklı başımıza getirmesini diliyorum bütün kalbimle…" ifadelerini kullandı.
HAKARET DOLU SÖZLER TEPKİ ÇEKTİ
Sözde sanatçı'Minik Serçe'nin, şarkısında geçen, "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." ifadeleri tepki çekti.
Bazı sosyal medya kullanıcıları Sezen Aksu'ya dini değerlere hakaret ettiği için dava açılması gerektiğini belirterek tepki gösterdi. Aksu'ya tepki gösteren siyasiler de vardı.
EVİNİN ÖNÜNDE PROTESTO EDİLDİ
Günlerdir sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin başında gelen Aksu, evinin önünde de protesto edildi.Sezen Aksu'nu Beykoz Kanlıca'daki evinin önünde toplanan yaklaşık 20 kişilik grup, şarkısında geçen bazı sözlerinden dolayı sanatçıya tepki gösterdi.