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    • 21.01.2022 16:39
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    • 21.01.2022 16:55
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    SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Sezen Aksu'ya tepki: Hz. Adem'e dil uzatanın dilini koparırız

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Başkan Erdoğan, caminin mihrabından yaptığı konuşmada Sezen Aksu'nun skandal şarkı sözleri için "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir." dedi.

    Başkan Erdoğan’dan Sezen Aksu’ya sert sözler

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul Üsküdar'da Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Başkan Erdoğan, burada cemaate de seslendi.

    Mihraba geçerek bir konuşma yapan Erdoğan, Sezen Aksu'nun Hz. Adem ve Hz. Havva'ya yönelik hakaret içeren şarkı sözleri hakkında da konuştu.

    Başkan Erdoğan şunları söyledi:

    "HZ. ADEM EFENDİMİZE UZANAN DİLLERİ KOPARMAK GÖREVİMİZDİR"
    "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir.

        Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir."

        SEZEN AKSU NASIL HAKARET ETMİŞTİ?
        Şarkıcı Sezen Aksu, çekimlerini tamamlayıp yayınladığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı video klibinde, Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva'ya hakaret etti.

        Binmişiz bir alamete gidiyoruz kıyamete.' sözleri ile başlayan şarkı "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" diye devam ediyor.

        Şarkıya sosyal medyada tepki yağdı.



        TCK 216 BAK NE DİYOR SEZEN!

        Türk Ceza Kanunu 216. maddesi;

        HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VEYA AŞAĞILAMA

        "Madde 216- (1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.



            (2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

            (3) Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükümleri yer almaktadır.



            SEZEN AKSU, BABASI SAMİ YILDIRIM VE FETULLAH GÜLEN'İN GİRİFT AĞI
            Sezen Aksu'nun insalığın atası Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva'ya hakaret eden şarkı sözlerinin ardından geçmişi ve babası Sami Yıldırım'ın FETÖ ile olan girift ilişkiler ağı merak konusu oldu.



            ELEBAŞI GÜLEN'İN "HOCALARIN HOCASI" DEDİĞİ FETÖ'NÜN YAMAN DEDESİ
            Sezen Aksu, Yamanlar Koleji'ni kurarak Fetullahçı teröristlerin 'Yaman dedesi' olarak bilinen Sami Yıldırım'ın kızıdır.

            Taktığı masonik şapkayla dikkat çeken Yıldırım'a ABD'de korunan Fetullah Gülen, "hocaların hocası" ifadelerini kullanmıştır.

            Sami Yıldırım, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in misafirlerine okulların sunumunu yapan isimlerden biri olarak biliniyor.



                Hatta ve hatta "Minik Serçe" lakaplı Sezen Aksu'nun babası, Gülen'in ona karşı derin hislerinin ifadesini şöyle anlatmıştı:

                '(Gülen) Kürsüden beni gördü. İltifat etti. 'Hocam da buradaymış' dedi. 'Hocaların hocası' diye beni oradakilere lanse etti. Büyük bir alkış koptu. Sonra dışarı çıktım. Bahçede etrafıma toplanan gençler elimi öpmeye başladı. Hocaefendi'nin iltifat ettiği birine gösterilen saygıydı bu.'



                ELEBAŞI GÜLEN'DEN SEZEN AKSU'YA MESAJ
                15 Temmuz hain darbesinden 4 buçuk ay önce Sezen Aksu'nun annesi öldüğünde, Pensilvanya'daki iblis Gülen, ABD'den bir taziye mesajı yayımlamıştı.

                Elebaşı Gülen, Aksu'nun babası Sami Yıldırım için "aziz dost", Sezen Aksu için "güzide sanatçımız" ifadelerini kullanmıştı.



                Gazetezi Zafer Şahin, Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım'ın ölümünün ardından kaleme aldığı yazıda FETÖ ile Yıldırım'ın (Yaman Dede) arasındaki ilişkiye dikkat çekti.



                    YILDIRIM'IN KOLEJİNDE ELEBAŞINA MAKAM ODASI!
                    Fetullahçı teröristlerin 'Yaman dedesi' olarak bilinen Sami Yıldırım'ın kurucusu olduğu Yamanlar Koleji'nin 5. katında teröristbaşı Fetullah Gülen'e tahsis edilmiş bir makam odası olduğunu belirten Şahin, yine elebaşına ait tespih, hırka ve özel eşyaların camekanlar içinde sergilendiğini ifade etti.



                    İşte Gazeteci Zafer Şahin'in kaleme aldığı "Sezen Aksu'nun babası" başlıklı o yazı;

                    SEZEN AKSU'NUN BABASI
                    Türkiye'de hiçbir şeyin tesadüfi olmadığını, FETÖ'nün algı operasyonlarını 'sanki kendisinden değilmiş' gibi gösterdiği isimler üzerinden nasıl yürüttüğünü anlatan en güzel örneklerden biridir Sami Yıldırım'ın hikayesi.
                    Tarih 15 Kasım 1982... FETÖ'nün sonradan dünyanın hemen her noktasına yayılan okullarının ilki İzmir'de açılıyor! Düşünün, 12 Eylül darbesinin üzerinden henüz 2 yıl geçmiş, sözde Atatürkçü darbeciler hakkında yakalama kararı çıkardıkları FETÖ elebaşına okul açtırıyor!
                    Okulun kurucu müdürlüğüne FETÖ'cü hainlerin sonradan 'Yaman Dede' lakabını taktıkları Sami Yıldırım getiriliyor. Bu kesinlikle bilinçli bir tercih.
                    Çünkü İzmir eski Milli Eğitim Müdürü olan Yıldırım, kentte sevilen bir isim.
                    Üstelik sanatçı kızı da Türkiye çapında tanınan bir şöhret.
                    FETÖ elebaşı böylece hem bedava reklam yapıyor, hem de okullarına o yılların moda tabiriyle 'irticacı' damgası vurulmasını engelliyor. FETÖ'de oyun bitmez... Şimdi sıkı durun... Okulun açıldığı ilk yıl sadece 28 öğrencisi var. Ve okula kayıt yaptıran ilk öğrencinin adı Mustafa Kemal!
                    FETÖ'ye asıl sıçramayı yaptıran, küçük bir cemaatten büyük bir suç örgütüne evrilmesini sağlayan bu okul olur... Kısa sürede önce Türkiye geneline, 1986'da özel sektöre yurtdışında okul açma izni verilmesiyle dünyaya açılırlar.
                    Niyeyse yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen tüm okullar arası yarışmalarda birincilikleri hep FETÖ'nün okullarına giden öğrenciler kazanır... Yıllarca üniversite sınavlarında birinci olanlar da buralardan çıkar!
                    Örgütün soruları çalarak kendi okullarında yetiştirdiği militanlarına verdiği ve bu yolu kullanarak devleti zehirli bir sarmaşık gibi sardığı yıllar sonra anlaşılır. Bütün bunlar olurken Sami Yıldırım hep örgütün maaşlı adamı olarak kalır...
                    17 Aralık 2007 tarihinde örgütün Aksiyon Dergisine verdiği röportaj ibretliktir.
                    "Veliler biliyor ki çocuk burada ahlak sahibi, dürüst ve namuslu olacak. Bayrağını, vatanını sevecek.
                    Atatürk'e saygılı olacak! Bana bazen "Hocam orada nasıl çalışıyorsun" dediklerinde çok kızıyorum. Onlar bu okulları görmeden konuşuyor.
                    Hadi iddia ettikleri şeyleri benden 2 sene, 3 sene sakladılar. Bu şey her ne ise 25 sene de saklanmaz ki kardeşim!" Yıldırım'ın 25 yılda göremediği FETÖ gerçeğini Türkiye 15 Temmuz 2016 akşamı görür. FETÖ'nün okullarında yetişen sözde vatanına ve bayrağına bağlı hainler milletin üzerine bomba yağdırır.
                    Darbeden sonra polisin baskın yaptığı ilk yerlerden biri Sezen Aksu'nun babasının müdürlük yaptığı Yamanlar Koleji olur.
                    Binanın 5.katında FETÖ elebaşına tahsis edilmiş bir makam odası vardır.
                    Ona ait tespihler, hırkası, özel eşyaları camekanlar içinde sergilenmektedir.
                    Okulda eğitim gördükten sonra askeriyeye giren öğrenciler burada FETÖ'ye bağlılık yeminleri etmekte, kılıçları okulda sergilenmektedir!
                    Okulun 2014 yerel seçimleri öncesinde binlerce kişinin katıldığı örgüt toplantılarına ev sahipliği yapmasından, depolarından çıkan oy pusulalarından ve sandıklardan hiç bahsetmeyelim.
                    FETÖ elebaşının 'Aziz dost' diye hitap ettiği Sami Yıldırım, yanı başında olup biten bunca şeyi nasıl görmedi acaba? Yaşlılıktan olabilir mi?

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                    Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Sezen Aksu'ya tepki: Hz. Adem'e dil uzatanın dilini koparırız
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