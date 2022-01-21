MHP'li Olcay Kılavuz'dan CHP'li Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer'e tepki: Belediyeyi terör örgütlerinin yuvası haline getirdi

MHP'li Olcay Kılavuz, TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, CHP Mersin Milletvekillerinin kendisine yönelik iddialarına sert tepki göstererek "Burada, şerefsizin kim olduğunu ortaya koymaya ve tarihe not düşmeye geldim. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiğimiz basın toplantımızda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'in belediye kadrolarını HDP ve PKK'lılara peşkeş çektiğini ifade etmiştik. Bunun üzerine, Türk ordusuna satıldı diyecek kadar alçalan şarlatan Ali Mahir Başarır ve CHP Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel koro halinde bu iddiamızı ispatlamamızı dile getirdiler. Burada şerefsizin, haysiyetsizin kim olduğunu ortaya koymaya ve ihanetin belgelerini, alçaklığın vesikalarını yayınlayarak tarihe not düşmeye geldim" dedi.
"CHP, HDP'DİR"
Kılavuz, "Her şeyden önce tekrar ifade edelim ki; CHP, HDP'dir. CHP; Büyük Türk Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden ve ülkülerinden sapmış Gazi Atatürk'ün kurduğu partiye ve cumhuriyetimize ihanetin büyüğünü yapmıştır. CHP, Kuva-yı milliye ruhuna sırt çevirmiş, emperyalizmin kapı kulluğuna soyunmuştur. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, "YPG terör örgütü değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum" derken, CHP'li Engin Altay, "HDP-PKK ilişkisini görmüyoruz" ifadesiyle büyük bir skandala imza atmıştır. CHP'liler, hain başının heykelini dikeceğiz diyen, elinde askerimizin ve polisimizin kanı olan şerefsiz terörist Selahattin Demirtaş'ın hapishaneden çıkması için seferber olacak kadar maalesef ruhunu kaybederken, CHP'li Sezgin Tanrıkulu, şehit verdiğimiz gün Terörist Demirtaş'ı hapishanede ziyaret ederek şehitlerimizin maalesef kemiklerini sızlatmıştır" diye konuştu.
"CHP-HDP-İP İTTİFAKI BELEDİYE KADROLARINI PKK'LILARA PEŞKEŞ ÇEKENLER"
Olcay Kılavuz, "Bu anlayış bugün Mersin'de CHP-HDP ve milliyetçi olma iddiasındaki İP ile ittifak halinde işbaşına gelerek Mersin Büyükşehir Belediyesi kadrolarını maalesef ki bölücülere, vatanımıza ihanet edenlere peşkeş çekmiş, vatanın teminatı, milletin hizmetkârı Mersinli hemşerilerimizin ekmeklerine kan doğranmıştır. CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Mersinliler! Mersin'e sahip çıkınız" sözünü görülüyor ki yanlış anlamış, yereldeki CHP-HDP-İP-PKK iş birliğini ihanetle taçlandırmıştır. Bugün bu ihaneti belgeleriyle isim isim göstererek iddiamızı ispatlamayı bekleyenlerin, şeref ve haysiyet ispatı isteyenlerin, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde tek bir terör örgütü üyesi çalışıyorsa her türlü yaptırıma razı olacağını söyleyen Türk ordusuna satılmış diyen Ali Mahir Başarır'ın yüzlerine tokat gibi çarpıyorum" dedi.