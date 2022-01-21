MHP'li Olcay Kılavuz'dan CHP'li Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer'e tepki: Belediyeyi terör örgütlerinin yuvası haline getirdi

"BUNLAR İHANETİN BELGESİDİR"

Milletvekili Kılavuz, "Bunlar, ihanetin belgeleridir. Belediye kadrolarına doldurulan bu teröristler Mersin Büyükşehir Belediyesinin terör örgütlerinin yuvası haline nasıl getirildiğinin vesikalarıdır. Mersin Büyükşehir Belediyesinde Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığında olarak görev yapan B. adlı şahıs HDP Akdeniz Belediyesinde geçmiş yıllarda çalıştığı dönemde terör örgütüne para aktardığı, ilişki ve irtibat içinde olduğu için işlem görmüş müdür görmemiş midir?, MESKİ'de su arıza biriminde çalışan R.T silahlı terör örgütüne üye olmaktan PKK paçavralarını sosyal medya hesabında paylaşan ve yine MESKİ'de çalışan İ.G ise terör örgütü propagandası yapmaktan işlem görmüştür. Belediyenin iştirak şirketi olan Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret Sanayi Anonim Şirketi personellerinden H.S, S.D, F.Y, Z.D ve A.İ terör örgütü propagandası, F.İ, S.C ve R.S terör örgütü üyesi, N.A örgütün kırsal alanında faaliyet ve propaganda, M.Ö ise taşlı sopalı molotoflu saldırı yapmaktan işlem görmüştür. H.V ise THKP-C, TKP-ML propagandası yapmaktan işlem görmüştür. Bu isimlerin sosyal medya paylaşımları da terör örgütü üyeliklerinin en açık tescilidir. Bu şahıslar içinde mahkeme kararıyla silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve propaganda yaptığı tescillenen ve hüküm giyenler de vardır" dedi.