MHP'li Olcay Kılavuz'dan CHP'li Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer'e tepki: Belediyeyi terör örgütlerinin yuvası haline getirdi

MHP'li Olcay Kılavuz, TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, CHP Mersin Milletvekillerinin kendisine yönelik iddialarına sert tepki göstererek "Burada, şerefsizin kim olduğunu ortaya koymaya ve tarihe not düşmeye geldim. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiğimiz basın toplantımızda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'in belediye kadrolarını HDP ve PKK'lılara peşkeş çektiğini ifade etmiştik. Bunun üzerine, Türk ordusuna satıldı diyecek kadar alçalan şarlatan Ali Mahir Başarır ve CHP Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel koro halinde bu iddiamızı ispatlamamızı dile getirdiler. Burada şerefsizin, haysiyetsizin kim olduğunu ortaya koymaya ve ihanetin belgelerini, alçaklığın vesikalarını yayınlayarak tarihe not düşmeye geldim" dedi.