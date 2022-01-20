İBB'de talan var! CHP'li isimlere kritik görevler: Seçimi kaybeden yönetici yapıldı! Ballı maaşlar...

"Huzur hakkı" adı altında iştiraklerde yönetim kurulu başkanlarına 19 bin, yönetim kurulu üyelerine ise 8 bin lira aylık ek ödeme yapıldı. Bir yılda sadece 35 CHP'li üyeye ödenen tutar ikramiyeler hariç 3 milyon 600 bin liraya ulaştı.

CHP'DEN İBB'YE GEÇTİLER

BİMTAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Resul Emrah Şahan, CHP Ataşehir eski İlçe Başkanı Hakkı Altınkaynak ve CHP Adalar eski İlçe Başkanı Hıdır Delipınar ise yönetim kuruluna getirildi. Şahan'a aylık 18 bin 650 TL maaş, diğer üyelere 7 bin 750 TL huzur hakkı verildi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın İSYÖN Başkanı olurken, CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Ferhat Epözdemir (Galatasaray'dan istifa eden Rezan Epözdemir'in yakını) ise yönetim kurulu üyesi yapıldı.



Ferhat Epözdemir

CHP Sancaktepe eski İlçe Başkanı ve İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, 14 bin TL maaşla İSPARK'a Yönetim Kurulu Başkan Vekili olurken, CHP Arnavutköy eski İlçe Başkanı Ruhi Tuncel ve CHP Çatalca eski İlçe Başkanı Halil Gök de yönetim kurulu üyesi olarak atandı.