İBB'de talan var! CHP'li isimlere kritik görevler: Seçimi kaybeden yönetici yapıldı! Ballı maaşlar...

Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi adeta talan edildi.
KADROLAŞMA PATLAMASI
Terör örgütleri ile iltisaklı kişilerin İBB'de işe alındığının ortaya çıkmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) günden güne zarar eden kuruluşlarında da CHP tarafından kadrolaşma patlaması yaşandığı öğrenildi.
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde partide görev yapan ve seçim kazanamayan nerdeyse tüm isimler, İBB'de yönetici yapıldı ya da kritik kurumlarda işe alınarak maaşa bağlandı.
O isimler ve görevleri şöyle;
HALK EKMEK A.Ş.: (Başkan Vekili) CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama (Yıllık: 148 bin 800 TL)
İSTON A.Ş.: (Üye) CHP Tuzla Belediye Başkan Adayı Salim Gürsoy
OTOBÜS A.Ş: (Üye) CHP Güngören Belediye Başkan Adayı İsmet Yaşar
ŞEHİR HATLARI A.Ş: (Vekil): CHP Ümraniye Belediye Başkan Adayı Cafer Aktürk
İTFAİYE DAİRE BAŞKANI: CHP Bayrampaşa Başkan Adayı Remzi Albayrak
MEZARLIKLAR DAİRE BAŞKANI: CHP Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ayhan Koç
11 İLÇE BAŞKANI KRİTİK İŞTİRAKLERDE MAAŞA BAĞLANDI
Öte yandan 11 CHP ilçe başkanının ise İBB iştiraklerinde maaşa bağlandığı öğrenildi.