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    • 20.01.2022 21:00
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    İBB'de talan var! CHP'li isimlere kritik görevler: Seçimi kaybeden yönetici yapıldı! Ballı maaşlar...

    Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi adeta CHP tarafından talan edildi. "Liyakat" sözleriyle göreve gelen Ekrem İmamoğlu'nun belediyeyi likayakate bakmaksızın CHP'li isimlerle doldurduğu ortaya çıktı. timin İBB’yi nasıl borç batağına sürüklediği ortaya çıktı. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'de belediye başkan adayı olan 6 isimden 4’ünün İBB'nin iştiraklerinde maaşa bağlandığı ortaya çıkarken 2 ismin de kritik kurumlarda Genel Müdür olarak göreve getirildiği ortaya çıktı. Öte yandan 11 CHP ilçe başkanının ise İBB iştiraklerinde maaşa bağlandığı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    İBB’de talan var!

    Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi adeta talan edildi.

    KADROLAŞMA PATLAMASI
    Terör örgütleri ile iltisaklı kişilerin İBB'de işe alındığının ortaya çıkmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) günden güne zarar eden kuruluşlarında da CHP tarafından kadrolaşma patlaması yaşandığı öğrenildi.

    İstanbul'un çeşitli ilçelerinde partide görev yapan ve seçim kazanamayan nerdeyse tüm isimler, İBB'de yönetici yapıldı ya da kritik kurumlarda işe alınarak maaşa bağlandı.

    CHP'NİN 6 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İBB'DE MAAŞA BAĞLANDI
    CHP'de belediye başkan adayı olan 6 isimden 4'ünün İBB'nin iştiraklerinde maaşa bağlandığı ortaya çıkarken 2 ismin de kritik kurumlarda Genel Müdür olarak göreve getirildiği ortaya çıktı.

    O isimler ve görevleri şöyle;

    HALK EKMEK A.Ş.: (Başkan Vekili) CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama (Yıllık: 148 bin 800 TL)
    İSTON A.Ş.: (Üye) CHP Tuzla Belediye Başkan Adayı Salim Gürsoy
    OTOBÜS A.Ş: (Üye) CHP Güngören Belediye Başkan Adayı İsmet Yaşar
    ŞEHİR HATLARI A.Ş: (Vekil): CHP Ümraniye Belediye Başkan Adayı Cafer Aktürk
    İTFAİYE DAİRE BAŞKANI: CHP Bayrampaşa Başkan Adayı Remzi Albayrak
    MEZARLIKLAR DAİRE BAŞKANI: CHP Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ayhan Koç

    11 İLÇE BAŞKANI KRİTİK İŞTİRAKLERDE MAAŞA BAĞLANDI
    Öte yandan 11 CHP ilçe başkanının ise İBB iştiraklerinde maaşa bağlandığı öğrenildi.

        BİMTAŞ: CHP Ataşehir eski İlçe Başkanı Hakkı Altınkaynak
        BİMTAŞ: CHP Adalar eski İlçe Başkanı Hıdır Delipınar
        İSPARK: CHP Sancaktepe eski İlçe Başkanı ve İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam


        Hakkı Sağlam

        İSPARK: CHP Arnavutköy eski İlçe Başkanı Ruhi Tuncel
        İSPARK: CHP Çatalca İlçe eski Başkanı Halil Gök
        İSTGÜVEN: CHP Gaziosmanpaşa eski İlçe Başkanı Mehmet Polat
        SPOR A.Ş: CHP Beyoğlu eski İlçe Başkanı Muharrem Bulut
        İSTAÇ: CHP Başakşehir eski İlçe Başkanı Kazım Özeren
        UGETAM: CHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Barbaros Doğruel
        İSBAK: CHP Eyüpsultan eski İlçe Başkanı Sinan Akçiçek
        İBB DANIŞMAN: CHP Sultanbeyli eski İlçe Başkanı Murat Kantekin

        BİMTAŞ A.Ş: (Başkan) Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Resul Emrah Şahan (Yıllık: 223 bin 800 TL) (GÖREVDE)
        İSYON A.Ş.: (Başkan) CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın
        KÜLTÜR A.Ş.: (Üye) İBB Ankara Temsilcisi Şükrü Küçükşahin (Yıllık: 84 bin TL) (GÖREVDE)

        İşte CHP'li isimlerin aldıkları maaşlar:

        "HUZUR HAKKI" ADI ALTINDA PARA AKTI
        İşte İBB'deki liyakatsiz kadrolaşmanın ve talana ilişkin diğer detaylar..

        "Huzur hakkı" adı altında iştiraklerde yönetim kurulu başkanlarına 19 bin, yönetim kurulu üyelerine ise 8 bin lira aylık ek ödeme yapıldı. Bir yılda sadece 35 CHP'li üyeye ödenen tutar ikramiyeler hariç 3 milyon 600 bin liraya ulaştı.

        CHP'DEN İBB'YE GEÇTİLER
        BİMTAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Resul Emrah Şahan, CHP Ataşehir eski İlçe Başkanı Hakkı Altınkaynak ve CHP Adalar eski İlçe Başkanı Hıdır Delipınar ise yönetim kuruluna getirildi. Şahan'a aylık 18 bin 650 TL maaş, diğer üyelere 7 bin 750 TL huzur hakkı verildi.

        CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın İSYÖN Başkanı olurken, CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Ferhat Epözdemir (Galatasaray'dan istifa eden Rezan Epözdemir'in yakını) ise yönetim kurulu üyesi yapıldı.


        Ferhat Epözdemir

        CHP Sancaktepe eski İlçe Başkanı ve İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, 14 bin TL maaşla İSPARK'a Yönetim Kurulu Başkan Vekili olurken, CHP Arnavutköy eski İlçe Başkanı Ruhi Tuncel ve CHP Çatalca eski İlçe Başkanı Halil Gök de yönetim kurulu üyesi olarak atandı.

            LİYAKATA BAKILMADI
            Ataşehir Belediyesi eski Meclis Başkanı Mustafa Kemal Aldoğan ve CHP Güngören Belediye Başkan adayı İsmet Yaşar, Otobüs A.Ş. yönetimine girdi.

            CHP Gaziosmanpaşa eski İlçe Başkanı Mehmet Polat, İstgüven A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi olurken, CHP Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Özkan ile CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ayla Vural, İSPER'e yönetim kurulu üyesi atandı.

            Spor A.Ş'nin yönetimine CHP Beyoğlu eski İlçe Başkanı Muharrem Bulut, CHP İstanbul İl Başkanlığı eski Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Akın ve CHP milletvekili adayı Erdem Hüsnü Arslanoğlu girdi. Halk Ekmek A.Ş'nin başına CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama geçti. Kartal Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, CHP Beykoz İlçe Başkan Yardımcısı Mahmut Keskin, İBB Meclisi CHP eski Grup Sözcüsü Tonguç Çoban yönetim kuruluna getirildi. Halk Ekmek, Nama'ya 12 bin 400 TL maaş, üyelere ise 6 bin 860 TL huzur hakkı verdi.

            CHP Tuzla Belediye Başkan Adayı Salim Gürsoy İSTON A.Ş.'nin yönetimine girdi. CHP Başakşehir eski İlçe Başkanı Kazım Özeren'e ise İSTAÇ A.Ş.'de imza yetkisi verildi. CHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Barbaros Doğruel ve CHP Artvin Merkez eski İlçe Başkanı İlyas Şahin de Ugetam A.Ş yönetimine giren partili isimler arasında yer aldı.

            İKİ KOLTUK ÇİFTE MAAŞ
            Şehir Hatları'nın başına geçen CHP Ümraniye Belediye Başkan Adayı Cafer Aktürk 14 bin TL, yönetime giren CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Hasan Karaoğlu ve İBB Özel Kalemi Burcu Ciner Şimşek ise aylık 7 bin 750 TL huzur hakkı aldı. Ek maaşı 7 bin lirayı aşan İBB Ankara Temsilcisi Şükrü Küçükşahin, Kültür A.Ş'de de imza sahibi. CHP Kadıköy İlçe Sekreteri Süleyman İşler Ağaç A.Ş, CHP Bağcılar İlçe Üyesi Hasan Kızılboğa İmar A.Ş yönetim kurulunda.

                ALAKASIZ İSİMLERE ALAKASIZ GÖREVLER
                CHP Sultanbeyli eski İlçe Başkanı Murat Kantekin, Sultanbeyli Belediye Meclis Üyesi Adem Seyitoğlu ve CHP Beylikdüzü eski İlçe Örgütü Bilişim Sorumlusu Melih Geçek İmamoğlu'nun danışman kadrosunda yer alırken, CHP Eyüpsultan eski İlçe Başkanı Sinan Akçiçek İmar A.Ş'ye danışman yapıldı. 23 yıl boyunca itfaiyenin her alanında hizmet veren Makine Mühendisi Ali Karahan'ın yerine ise itfaiye deneyimi olmayan CHP Bayrampaşa Başkan Adayı emekli Albay Remzi Albayrak getirildi. İBB'de 2 dil bilen 15 yıl Mezarlıklar Müdürü olarak görev yapan Adem Avcı'nın yerine CHP Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Dr. Ayhan Koç getirildi.

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                Haberler Güncel İBB'de talan var! CHP'li isimlere kritik görevler: Seçimi kaybeden yönetici yapıldı! Ballı maaşlar...
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