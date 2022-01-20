Cuma günü kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? 21 Ocak 2022 yarın okullar tatil mi? Valilik ve MEB açıklaması...

Bu hafta Türkiye'nin neredeyse tüm bölgelerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Bu bağlamda okulların yarın tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı iller için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Milyonlarca öğrenci konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, 21 Ocak 2022 okullar tatil mi? Cuma günü kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? Valilik ve MEB açıklaması var mı? İşte son gelişmeler...
21 OCAK 2022 YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair bazı illerden açıklama geldi. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
İşte okulların tatil olacağı iller...
ŞANLIURFA'DA KAR NEDENİYLE EĞİTİME YARIN ARA VERİLDİ
Şanlıurfa'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı sonrası oluşacak sis, don ve buzlanmaya bağlı gelişecek olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda, eğitim öğretimin yarın tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
ELAZIĞ
Elazığ'da yoğun kar nedeniyle eğitim yarın da yapılmayacak.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve artan buzlanma dolayısıyla il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiği belirtildi.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı aktarıldı.
Kar yağışı nedeniyle geçtiğimiz 2 gün de okullar tatil edilmişti.