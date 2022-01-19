CHP'li yönetim İBB'yi borç batağına sürükledi! Bir yılda 35 CHP'liye ikramiye hariç 3 milyon 600 bin TL ödeme

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) günden güne zarar eden kuruluşlarında, muazzam bir kadro patlaması yaşandığı ortaya çıktı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde partide görev yapan ve seçim kazanamayan nerdeyse tüm isimler, İBB'de yönetici oldu.
"Huzur hakkı" adı altında iştiraklerde yönetim kurulu başkanlarına 19 bin, yönetim kurulu üyelerine ise 8 bin lira aylık ek ödeme yapıldı. Bir yılda sadece 35 CHP'li üyeye ödenen tutar ikramiyeler hariç 3 milyon 600 bin liraya ulaştı. İşte detaylar:
CHP'DEN İBB'YE GEÇTİLER
BİMTAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Resul Emrah Şahan, CHP Ataşehir eski İlçe Başkanı Hakkı Altınkaynak ve CHP Adalar eski İlçe Başkanı Hıdır Delipınar ise yönetim kuruluna getirildi. Şahan'a aylık 18 bin 650 TL maaş, diğer üyelere 7 bin 750 TL huzur hakkı verildi.