CHP'li yönetim İBB'yi borç batağına sürükledi! Bir yılda 35 CHP'liye ikramiye hariç 3 milyon 600 bin TL ödeme





ASKER İTFAİYECİ, DOKTOR MEZARCI

CHP Sultanbeyli eski İlçe Başkanı Murat Kantekin, Sultanbeyli Belediye Meclis Üyesi Adem Seyitoğlu ve CHP Beylikdüzü eski İlçe Örgütü Bilişim Sorumlusu Melih Geçek İmamoğlu'nun danışman kadrosunda yer alırken, CHP Eyüpsultan eski İlçe Başkanı Sinan Akçiçek İmar A.Ş'ye danışman yapıldı. 23 yıl boyunca itfaiyenin her alanında hizmet veren Makine Mühendisi Ali Karahan'ın yerine ise itfaiye deneyimi olmayan CHP Bayrampaşa Başkan Adayı emekli Albay Remzi Albayrak getirildi. İBB'de 2 dil bilen 15 yıl Mezarlıklar Müdürü olarak görev yapan Adem Avcı'nın yerine CHP Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Dr. Ayhan Koç getirildi.

İBB'NİN YALANINI BAKANLIK DEŞİFRE ETTİ:

Sabah'ta yer alan habere göre, İş yapmak yerine algı peşinde koşuyorlar. Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, İBB'nin metro çalışmaları üzerinden yapmak istediği algı operasyonuna yanıt verdi. İBB'nin "Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu bir yıla yakındır sadece imza bekliyor" iddialarıyla ilgili açıklamada, projenin sondaja dayalı zemin etüt raporu, jeolojik plan ve kesit kesin projeleri ve deprem etüd raporu gibi önemli belgelerinin eksik olduğu belirtilerek, "İBB; maalesef iş yapmak yerine kamuoyunu yanlış yönlendirmekte, işten çok algı peşinde koşmaktadır" denildi.