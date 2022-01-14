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    • 14.01.2022 20:56
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    CHP'li İBB'ye bağlı itfaiyenin yangınla imtihanı: Hortum yetersiz kaldı

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakleri tek tek dökülmeye devam ediyor. BELTUR'da patlayan yolsuzluk skandalları İETT otobüslerinin yolda kalması, tasarruf iddiasıyla kapatılan yürüyen merdinler sonrası bu kez İBB'ye bağlı itfaiye ekipleri sınıfta kaldı. İstanbul Fatih'te bir yangına müdahale etmeye çalışan İBB itfaiyesinin araçlarındaki hortumlar yetersiz kaldı. İtfaiye ekiplerinin çaresizliği kameralara yansırken vatandaş duruma tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    İBB itfaiyesi sınıfta kaldı

    Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiyenin yangın karşısındaki tavrı vatandaşın tepkisini çekti.

    Son dönemde her gün arıza ya da kazaya karşına İETT otobüsleri gündemdeyken bu kez İBB'ye bağlı itfaiye ekipleri gündeme geldi.

    İstanbul Fatih'te boş bir ahşap binada çıkan yangın çıktı. Binadan dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

    İBB İTFAİYESİ YANGINA KARŞI YETERSİZ KALDI
    Olay yerine gelen İBB itfaiyesinin yangına müdahale anları kameraya yansıdı. İtfaiyenin raçlarındaki hortumlar yangına karşı yetersiz kaldı.

    "NİYE SIKMIYORSUN SUYU?"
    Ateşe su sıkmaya çalışmasına rağmen hortumdaki suyun ateşe ulaşmadığı görülürken vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

    Bir vatandaşın, "Niye sıkmıyorsun suyu niye?" dediği duyuldu.

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    Haberler Güncel CHP'li İBB'ye bağlı itfaiyenin yangınla imtihanı: Hortum yetersiz kaldı
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