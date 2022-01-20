İçişleri Bakanlığı duyurdu! Evlat Nöbeti'nde 34. buluşma: Annelerin kararlılığı terör örgütünü çökertecek

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 873'üncü gününde sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, nöbetteki ailelerden birisinin daha evladına kavuşacağını duyurdu.

ANNELERİN KARARLILIĞI TERÖR ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERTECEK!

Evlat nöbetinde bu yılın ilk güzel haberi olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "İnşallah devamı gelecek. Annelerin kararlılığı ve cesareti, tüm terör örgütlerini çökertecek" dedi.

Bakan'ın paylaşımı şöyle:

"Diyarbakır'da 870 gündür devam eden Evlat Nöbeti'nde, bu yılın ilk güzel haberi:

Evlat Nöbetinde 34. buluşma

Diyarbakır Aileleri arasındaki Yıldırım ailesi de, evladına kavuşuyor.

İnşallah devamı gelecek

Annelerin cesareti ve kararlılığı, tüm terör örgütlerini

ÇÖ-KER-TE-CEK"