AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'nun yalan siyasetine rakamlarla tepki! Sürekli bahane peşinde

- CHP'li İBB, 2021 yılında hükümetten 20 milyar TL ödenek beklerken, yaklaşık 24 milyar TL gönderildi. CHP'li yönetim iş başına geldiği günden beri hükümet 1 kuruş eksik göndermediği gibi her dönemde daha fazla ödenek göndermiştir. Engel bunun neresinde?

- 2016-2017-2018 yıllarında İBB Meclisi'ne gelen 6.504 dosyanın Bin 871'ine CHP'liler 'Hayır' demiş. Biz ise 2019-2020-2021 yıllarında meclise gelen 4 Bin 64 dosyanın sadece 90'ını reddettik.