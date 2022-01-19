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    • 19.01.2022 19:45
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    • 19.01.2022 19:50
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    AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'nun yalan siyasetine rakamlarla tepki! Sürekli bahane peşinde

    CHP'li İBB'de yaşanan hizmet eksikliği vatandaşları sürekli mağdur ediyor. İETT'de yaşanan arızalar herkesi bezdirmişken İBB içerisinde oluşan PKK ve FETÖ kadroları her kesimin tepkisini çekti. Ekrem İmamoğlu tüm bu yaşananların ardından 'engelleniyoruz' algısı ile başarısızlığını kabullenmezken AK Parti'den İmamoğlu'nun yalan siyasetine rakamlarla tepki geldi.

    İmamoğlu’nun yalan siyasetine rakamlarla tepki!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geride kalan gün yaptığı açıklamayla, kentte hayata geçirilecek projelerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmadığı yalanını söyledi. İmamoğlu açıklamasında, "İncirli - Sefaköy - Beylikdüzü metrosunun yapımını kimse engelleyemeyecek. Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. Neden?" diyerek engelleniyoruz algısı yaratmaya çalıştı.

    İmamoğlu'nun iddialarına AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi.

    BAŞARISIZLIĞA ENGELLENİYORUZ KILIFI
    "Son dönemlerdeki 'engelleniyoruz' yalanının altında yatan asıl niyeti gayet iyi biliyoruz." diye konuşan Kabaktepe, "Kendi içlerinde verdikleri adaylık mücadelesi için spekülasyonlarla gündeme gelmeye çalıştıklarını görüyoruz fakat anlayışla karşılamıyoruz. İstanbul, sizin yarışınıza heba olamaz!" ifadelerini kullandı.

        İmamoğlu'nun spekülasyonlarla gündemde kalmaya çalıştığını vurgulayan Kabaktepe, "CHP'li İBB Başkanı; ne seçim vaatleri gerçekleştirmiş ne de 2,5 yılda bir tane eser ve hizmet üretmiştir. Şimdi en iyi bildiği işe sarılmış; 'Engelleniyoruz bahanesi.'" dedi.

        BAHANELERE RAKAMLARLA TEPKİ
        Kabaktepe paylaşımlarının devamında şu ifadelere yer verdi:

        İBB'nin çalışmasına asıl engel olan neymiş, birlikte bakalım

        - CHP'li İBB, 2021 yılında hükümetten 20 milyar TL ödenek beklerken, yaklaşık 24 milyar TL gönderildi. CHP'li yönetim iş başına geldiği günden beri hükümet 1 kuruş eksik göndermediği gibi her dönemde daha fazla ödenek göndermiştir. Engel bunun neresinde?

        - 2016-2017-2018 yıllarında İBB Meclisi'ne gelen 6.504 dosyanın Bin 871'ine CHP'liler 'Hayır' demiş. Biz ise 2019-2020-2021 yıllarında meclise gelen 4 Bin 64 dosyanın sadece 90'ını reddettik.

            İSTANBUL NİMET NİMET
            - 2014-2019 yıllarında meclise toplam 22 borçlanma teklifi gönderdik. 2019-2021 yıllarında CHP'li yönetim 48 borçlanma teklifi gönderdi. 'İstanbul'u öz kaynaklarıyla yöneteceğiz' diyenler 'İstanbul nimet nimet' diyerek öz kaynakları tükettiler, belediyeyi borç batağına sapladılar.

            - CHP'liler bizim dönemimizde metro, tramvay, kentsel dönüşüm, atıksu arıtma tesisleri vs. pek çok projeye ret oyu verirken, biz, en azından projeler sürsün diye borçlanma taleplerine evet dedik.

            CHP BORÇLANMALARA HAYIR DEMİŞ
            - CHP 2014-2019 yıllarında meclise gelen 22 borçlanma talebinin 20'sine hayır dedi. AK Parti olarak, 2019-2021 yıllarında meclise gelen 48 borçlanma talebinin 47'sine evet dedik.

            - CHP iş başına geldi diye İBB'nin ne parası kesilmiş ne de projeleri engellenmiştir. Asıl engel; 2022 yılı bütçesinde, kentsel dönüşüm için 492 milyon TL ayrılırken reklam için 849 milyon TL ayıran, hizmetten ziyade reklam ve algıyı önceleyen CHP zihniyetinin kendisidir.

            - Yılda 20 bin yeni konut, TEM'e megabüs, 630 kilometre yeni metro hattı, 100 bin araçlık yeni otopark, yüzlerce yeni sağlık merkezi, teknokentler, bilişim vadileri vadeden CHP'li İBB'nin artık hizmete odaklanmasını bekliyoruz.

            - Kendi hayal dünyalarınızdaki koltuk savaşına İstanbul'u kurban edemezsiniz. İstanbul'u turist anlayışıyla yönetemezsiniz. 25 yılda büyük emeklerle kurulan ve işleyen sistemi bozmanıza izin vermeyeceğiz. Milletimiz, suyu taşıyanı da testiyi kıranı da ayırt edecek ferasettedir.
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            İmamoğlu’nun yalan siyasetine rakamlarla tepki!
            Haberler Güncel AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'nun yalan siyasetine rakamlarla tepki! Sürekli bahane peşinde
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