AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'nun yalan siyasetine rakamlarla tepki! Sürekli bahane peşinde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geride kalan gün yaptığı açıklamayla, kentte hayata geçirilecek projelerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmadığı yalanını söyledi. İmamoğlu açıklamasında, "İncirli - Sefaköy - Beylikdüzü metrosunun yapımını kimse engelleyemeyecek. Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. Neden?" diyerek engelleniyoruz algısı yaratmaya çalıştı.
İmamoğlu'nun iddialarına AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi.
BAŞARISIZLIĞA ENGELLENİYORUZ KILIFI
"Son dönemlerdeki 'engelleniyoruz' yalanının altında yatan asıl niyeti gayet iyi biliyoruz." diye konuşan Kabaktepe, "Kendi içlerinde verdikleri adaylık mücadelesi için spekülasyonlarla gündeme gelmeye çalıştıklarını görüyoruz fakat anlayışla karşılamıyoruz. İstanbul, sizin yarışınıza heba olamaz!" ifadelerini kullandı.