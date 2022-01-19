İBB kazanç kapısına döndü! Tepkiler çığ gibi: Bu nasıl partizanlık?

'KAPALI KAPILAR ARDINDA ELEMAN ALINDI'

İBB'deki kadrolaşma planları ile ilgili yayınladığı görüntüleri de hatırlatan Göksu, "Biz bunların kapılı kapılar arkasında yaptıkları toplantılarda İBB'ye nasıl elaman aldıklarına şahit olmadık mı? Açık ve ismini söylemeye cesaret edemedikleri gizli ortakları partilerden hangi oranlarda personel alındığı konusunda yaptıkları açıklamaları tüm Türkiye izlemedi mi? Hani partizanlık olmayacaktık? Hani liyakati esas alacaktınız" dedi.

CHP'li yönetimin İBB'yi nasıl borç batağına sürüklediği haberine vatandaşlar da çok sert tepki gösterdi.

İşte o tepkiler