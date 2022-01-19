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    • 19.01.2022 15:54
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    İBB kazanç kapısına döndü! Tepkiler çığ gibi: Bu nasıl partizanlık?

    CHP'li İBB'de skandallar bitmek bilmiyor. CHP’li yönetimin İBB’yi nasıl borç batağına sürüklediği ortaya çıktı. CHP teşkilatında görev yapan isimler, ‘liyakat’ gözetilmeksizin iştirak şirketlerinin yönetimine getirildi. Bu isimlerden sadece 35’ine bir yılda ödenen ‘huzur hakkı’ 3.6 milyon liraya ulaştı. Söz konusu olaya tepkiler çığ gibi. "İBB, CHP'lilerin kazanç kapısı değildir" diyen Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Bu nasıl bir israftır? Hani liyakati esas alacaktınız? Bu nasıl bir partizanlıktır?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

    İBB kazanç kapısına döndü! Tepkiler çığ gibi

    Seçimleri kaybetmiş birçok CHP'li ismin, İBB şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği adı altında maaşa bağlandığı ortaya çıkmıştı. İştirak şirketlerinin yönetimine getirilen 35 CHP'li yöneticiye, bir yılda 3,6 milyon lira huzur hakkı ödendiği tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilmişti.

    TAM TERSİ UYGULAMALARA İMZA ATILDI

    Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Sabah'a dikkat çeken açıklamalar yaptı.

    Tevfik Göksu, şunları söyledi:

    *İBB Başkanı seçim öncesi tüm İstanbulluları kucaklayacağını ve belediyenin kapısından partizanlığın girmeyeceğini, partizanlığı söküp atacağını söylemişti. Olmayan bir olgu üzerinden ortaya koca bir algı attı. İBB'de asla partizanlık yapmayacağı konusunda söz vermişti. Ama seçim sonrası, diğer sözlerinde durmadığı gibi bu sözlerini de unuttu ve tam tersi uygulamalara imza attı. İBB'nin iştirak şirketlerine atadığı onlarca CHP'liye ne ihtiyaç vardı? Boşta kalan ve CHP örgütlerinden referansla gelen bu kişilerin her birine binlerce lira ödenmiş. Senede 3-4 milyon TL tutardan bahsediliyor. Bu nasıl bir israftır? Bu nasıl bir partizanlıktır?

        İBB KAZANÇ KAPISINA DÖNDÜ

        *Bir twite beğeni attığı için işten çıkardığı binlerce insan bir kenarda dururken, partizanca atanan bu yönetim kurulu üyelerinin İBB'ye ne katkısı var? Tabi ki hiçbir katlıları yok. CHP'nin partizan zihniyetinin İstanbul'da yeniden hortladığını görüyoruz. İBB, CHP'lilerin kazanç kapısı değildir. Bununla birlikte şunu da ifade etmekte fayda var. AK Parti döneminde bu yönetim kurullarına kahir ekseriyette belediye bürokratları atanırdı. Ama şimdi görüyoruz ki, İBB'nin iştirak şirketlerinin yönetim kurulları adeta CHP'lilerin ve siyasi ortaklarının kazanç kapısına dönmüş.

        İŞTE İBB'Yİ SÖMÜRENLER

        *Bu yaşananları aziz İstanbullular net bir şekilde görüyor. İstanbullular şu anda büyük bir aldatılmışlık duygusu yaşıyor. Çünkü kendilerine verilen sözlerin hiçbirinin tutulmadığına şahit oluyorlar. Her şeyin çok güzel olacağını dile getirirken, aslında CHP'lilere, açık ve gizli siyasi ortaklarına güzel bir gelir oluşturacaklarını, onlara güzel bir gelecek sunacaklarını söylemek istemişler.

        'KAPALI KAPILAR ARDINDA ELEMAN ALINDI'

        İBB'deki kadrolaşma planları ile ilgili yayınladığı görüntüleri de hatırlatan Göksu, "Biz bunların kapılı kapılar arkasında yaptıkları toplantılarda İBB'ye nasıl elaman aldıklarına şahit olmadık mı? Açık ve ismini söylemeye cesaret edemedikleri gizli ortakları partilerden hangi oranlarda personel alındığı konusunda yaptıkları açıklamaları tüm Türkiye izlemedi mi? Hani partizanlık olmayacaktık? Hani liyakati esas alacaktınız" dedi.

        CHP'li yönetimin İBB'yi nasıl borç batağına sürüklediği haberine vatandaşlar da çok sert tepki gösterdi.

        İşte o tepkiler

            KİM NEREYİ PARSELLEMİŞ?

            CHP Tuzla Belediye Başkan Adayı Salim Gürsoy İSTON A.Ş.'nin yönetimine girdi. CHP Başakşehir eski İlçe Başkanı Kazım Özeren'e ise İSTAÇ A.Ş.'de imza yetkisi verildi. CHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Barbaros Doğruel ve CHP Artvin Merkez eski İlçe Başkanı İlyas Şahin de Ugetam A.Ş yönetimine giren partili isimler arasında yer aldı.

            İKİ KOLTUK ÇİFTE MAAŞ

            Şehir Hatları'nın başına geçen CHP Ümraniye Belediye Başkan Adayı Cafer Aktürk 14 bin TL, yönetime giren CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Hasan Karaoğlu ve İBB Özel Kalemi Burcu Ciner Şimşek ise aylık 7 bin 750 TL huzur hakkı aldı. Ek maaşı 7 bin lirayı aşan İBB Ankara Temsilcisi Şükrü Küçükşahin, Kültür A.Ş'de de imza sahibi. CHP Kadıköy İlçe Sekreteri Süleyman İşler Ağaç A.Ş, CHP Bağcılar İlçe Üyesi Hasan Kızılboğa İmar A.Ş yönetim kurulunda.

            ASKER İTFAİYECİ, DOKTOR MEZARCI
            CHP Sultanbeyli eski İlçe Başkanı Murat Kantekin, Sultanbeyli Belediye Meclis Üyesi Adem Seyitoğlu ve CHP Beylikdüzü eski İlçe Örgütü Bilişim Sorumlusu Melih Geçek İmamoğlu'nun danışman kadrosunda yer alırken, CHP Eyüpsultan eski İlçe Başkanı Sinan Akçiçek İmar A.Ş'ye danışman yapıldı. 23 yıl boyunca itfaiyenin her alanında hizmet veren Makine Mühendisi Ali Karahan'ın yerine ise itfaiye deneyimi olmayan CHP Bayrampaşa Başkan Adayı emekli Albay Remzi Albayrak getirildi. İBB'de 2 dil bilen 15 yıl Mezarlıklar Müdürü olarak görev yapan Adem Avcı'nın yerine CHP Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Dr. Ayhan Koç getirildi.

            İBB'NİN YALANINI BAKANLIK DEŞİFRE ETTİ:
            İş yapmak yerine algı peşinde koşuyorlar. Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, İBB'nin metro çalışmaları üzerinden yapmak istediği algı operasyonuna yanıt verdi. İBB'nin "Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu bir yıla yakındır sadece imza bekliyor" iddialarıyla ilgili açıklamada, projenin sondaja dayalı zemin etüt raporu, jeolojik plan ve kesit kesin projeleri ve deprem etüd raporu gibi önemli belgelerinin eksik olduğu belirtilerek, "İBB; maalesef iş yapmak yerine kamuoyunu yanlış yönlendirmekte, işten çok algı peşinde koşmaktadır" denildi.
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            Haberler Güncel İBB kazanç kapısına döndü! Tepkiler çığ gibi: Bu nasıl partizanlık?
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