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İstanbul Başakşehir'de İSKİ deposundan su taştı! İki ev ve bir markette hasar...

İstanbul Başakşehir'de arıza dolayısıyla İBB'ye bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) deposundan taşan sular, iki ev ve bir markette hasara neden oldu. Mağdur olan vatandaşlar duruma isyan etti.

19.01.2022 00:35 - Son Güncelleme: 19.01.2022 00:37
İstanbul Başakşehir’de İSKİ deposundan su taştı! İki ev ve bir markette hasar...

İstanbul Başakşehir'de arıza dolayısıyla İBB'ye bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) deposundan taşan sular, iki ev ve bir markette hasara neden oldu.

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İstanbul Başakşehir’de İSKİ deposundan su taştı! İki ev ve bir markette hasar...

Olay, akşam saatlerinde Başakşehir Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi.

İstanbul Başakşehir’de İSKİ deposundan su taştı! İki ev ve bir markette hasar...

İSKİ YETERSİZ KALINCA SOKAKLARI SU BASTI

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) deposunun tahliyesi sırasında yağmur suyu hattı akan suyu kaldıramadığı için yağmur suyu bacasından sokaklara taştı.

İstanbul Başakşehir’de İSKİ deposundan su taştı! İki ev ve bir markette hasar...

Hattın taşması sonucu mahallede bulunan ev ve iş yerlerini su bastı. Su basan ev ve işyerlerinde maddi zarar meydana geldi.

İstanbul Başakşehir’de İSKİ deposundan su taştı! İki ev ve bir markette hasar...

"İSKİ'NİN SUYU ÇAMURU ALIP GELDİ"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Gürbey, yaptığı açıklamada, "İSKİ'nin suyu çamuru alıp geldi. Burayı bastı. Mahvetti bizi. Bahçemizi, evimizi ve burada koltukları vardı. Hepsi çamur içinde. Zararım çok. Bu dördüncü oldu. Böyle mağdur oluyoruz" dedi.

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