İstanbul Başakşehir’de İSKİ deposundan su taştı! İki ev ve bir markette hasar...

"İSKİ'NİN SUYU ÇAMURU ALIP GELDİ"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Gürbey, yaptığı açıklamada, "İSKİ'nin suyu çamuru alıp geldi. Burayı bastı. Mahvetti bizi. Bahçemizi, evimizi ve burada koltukları vardı. Hepsi çamur içinde. Zararım çok. Bu dördüncü oldu. Böyle mağdur oluyoruz" dedi.



