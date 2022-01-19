İstanbul Başakşehir'de İSKİ deposundan su taştı! İki ev ve bir markette hasar...
İstanbul Başakşehir'de arıza dolayısıyla İBB'ye bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) deposundan taşan sular, iki ev ve bir markette hasara neden oldu. Mağdur olan vatandaşlar duruma isyan etti.
19.01.2022 00:35
- Son Güncelleme: 19.01.2022 00:37
İstanbul Başakşehir'de arıza dolayısıyla İBB'ye bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) deposundan taşan sular, iki ev ve bir markette hasara neden oldu.
İSKİ YETERSİZ KALINCA SOKAKLARI SU BASTI
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) deposunun tahliyesi sırasında yağmur suyu hattı akan suyu kaldıramadığı için yağmur suyu bacasından sokaklara taştı.