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    • 19.01.2022 20:14
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    Son dakika: TBMM'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine Kenan Yaşar seçildi

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar seçildi. AYM üyeliği için gizli oylama yapıldı. Kenan Yaşar oy aldı.

    Anayasa Mahkemesi üyeliğine Kenan Yaşar seçildi

    TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yeni üyesi 302 oyla seçilen Kenan Yaşar oldu.



    AYM üyeliğinden yaş haddi nedeniyle 31 Ocak'ta emekliye ayrılacak Celal Mümtaz Akıncı'dan boşalacak koltuğa yeni üye seçimi TBMM Genel Kurulu'nda yapıldı. Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar, Diyarbakır Barosu üyesi Zülal Erdoğan ve Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan'ın aday olduğu AYM üyeliği için gizli oylama yapıldı. Yapılan 3 tur oylama sonucunda Kenan Yaşar 302 oy alarak AYM'nin yeni üyesi seçildi.

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